iPhone 11 Pro vs Honor 30: битва камер

Познаём контрасты.

iPhone 11 Pro и Honor 30 – два совершенно разных смартфона. Как по фишкам, так и по цене. Очевидно и то, что пользователи выбирают каждый смартфон по своим критериям. Например, по возможностям фото и видео.

Цель сравнения – посмотреть, как работают производители смартфонов в отношении камер. Стоит ли менять смартфон каждый год? Нужно ли брать более дорогой смартфон ради фото- и видеовозможностей?

О характеристиках iPhone 11 Pro и Honor 30 вы можете почитать в обзорах на нашем сайте (тут и тут). Здесь мы коснёмся только камер. У iPhone 11 Pro три модуля камер (все – на 12 Мп): основная, сверхширик и телевик с оптическим 2-кратным зумом. Фронталка также на 12 Мп. У Honor 30 следующие характеристики камеры: 4 модуля – основная на 40 мп, сверширик на 8 Мп, телеобъектив на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным гибридным (комбинация оптического и цифрового зума), макрообъектив на 2 Мп. Фронталка – 32 Мп. Если смотреть на цифры и технические фишки, то Honor в плюсе. Однако не всё решают мегапиксели и объективы. Гораздо важнее конечный результат и удобство использования того или иного устройства.

Настройки камеры. Подробно о настройках вы можете также почитать в обзорах. Перечислю основное у каждого из аппаратов.

У iPhone настроек немного: “Фото”, “Портрет”, “Видео”, “Замедленно”, “Таймлапс”, “Панорама” и т.д. В верхнем левом углу запрятана кнопка ночного режима. Он включается автоматически, либо его можно настроить вручную. При таком минимализме, тем не менее, получается отличный результат.





У Honor довольно много настроек: и профессиональные режимы есть, и для разных сцен (смартфон умеет определять, что вы снимаете, например, цветы или животное). Отличие по сравнению с iPhone есть в режиме “Портрет”: на Honor он только для съёмки людей. Если хочется снимки с размытым фоном, то для таких снимков нужно открыть на Honor режим “Диафрагма”.

По количеству настроек мнение будет у всех разное. Кому-то по душе простота от Apple, кому-то хочется использовать в полной мере все технические фишки Honor.

Сравнение результатов

Все фотографии я буду оценивать по следующим параметрам:

Баланс белого и цветопередача. Насколько картинка насыщенная и много ли на ней жёлтого/синего/фиолетового оттенка

Насколько картинка насыщенная и много ли на ней жёлтого/синего/фиолетового оттенка Чёткость и детализация. Насколько хорошо фокусируется на объектах, что вошло в кадр, можно ли разглядеть каждую пору лица и тд

Насколько хорошо фокусируется на объектах, что вошло в кадр, можно ли разглядеть каждую пору лица и тд Количество света. Насколько светлый или тёмный получился кадр.

При оценке видео я добавлю ещё один параметр – звук. Важно, насколько хорошо смартфон записывает окружающую обстановку.

Ни один аппарат не может снимать одинаково хорошо или плохо, поэтому считаю справедливым присуждать баллы по отдельным параметрам, а затем суммировать итог.

Никаких приложений для камеры или фоторедакторов – все фотографии сделаны на стандартную камеру и без фильтров. Объективы очистили от грязи и пыли.

Итак, приступаем к сравнению.

1. Фото днём

Давайте посмотрим на эти два снимка. Первый сделан на Honor 30, второй – на iPhone 11 Pro:

При съёмке днём различия бросаются в глаза не сразу. Только если оценивать отдельно по каждому параметру: яркость, баланс белого, чёткость и тд; В этом примере мне больше нравится снимок с iPhone за цветопередачу и баланс белого. Снимок сбалансирован и смотрится естественно. iPhone 11 Pro – 1 балл. По чёткости и свету нареканий нет, Honor и iPhone – по 1 баллу.

Теперь посмотрим на эти примеры. Первый снимок – на 11 Pro, второй – на Honor 30.

Цветопередача и баланс белого мне нравятся на Honor 30 больше. 1 балл. И света чуть больше попадает на снимке с Хонора, 1 балл. Детализация/чёткость – на высоком уровне. По 1 баллу каждому смартфону.

2. Фото в помещении

Теперь рассмотрим, как оба смартфона снимают в помещении. Сравним фото в помещении при дневном свете, при средней и слабой освещённости.

при дневном свете

Первый снимок сделан на Honor, второй – на iPhone:

Снимки получились примерно одинаковыми. По чёткости нареканий нет, по 1 баллу каждому. По свету всё также одинаково, ставлю по 1 баллу каждому снимку. А вот небольшие отличия есть при цветопередаче: Honor сделал снимок более контрастным, у iPhone цвета получились более естественными и спокойными. Но мне понравился больше второй снимок по цветам, поэтому: Honor – 1 балл, iPhone – 1,5 балла. Явного лидера не выделяю.

искусственный свет/средняя освещённость

В этой категории – снимки, сделанные при ярком искусственном свете или при пасмурной погоде за окном. Смотрим:

Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor:

По яркости и цветопередаче мне нравится больше снимок с Хонора, 1 балл. Помидоры выглядят аппетитнее, и салат тоже. По детализации мне больше нравится снимок на iPhone, 1 балл. Снимок с Honorа кажется немного “замыленным”, чего нет на “прошке”. Более светлый снимок – на iPhone, ему тоже 1 балл.

Другая сцена, при похожем освещении. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor:

За количество света на снимке 1 балл – Honor. Он отработал лучше. Цветопередача естественнее на iPhone, ему присуждаю 1 балл. Детализация снимка мне также нравится больше на iPhone, снимок чёткий, нет “замыленности”, ставлю 1 балл.

при условиях слабой освещённости

Сюда я включила снимки, сделанные в помещении при выключенном свете. Во время пасмурной погоды. Сравним:

Первое фото – на Honor, второе – на iPhone

По количеству света 1 балл получает Honor 30. iPhone сохранил хорошую детализацию даже при слабом свете. 1 балл по данному параметру. Цветопередача, несмотря на слабое количество света, естественнее на iPhone. Но поставлю 0,5 балла, такой результат можно достигнуть при обработке в стандартном фоторедакторе.

3. Съёмка на разные объективы: вне оценок

По количеству объективов техническое преимущество у Honor. Их четыре. И телевик с бОльшим увеличением, по сравнению с iPhone. Как мне кажется, Apple стоит поработать в этом направлении. О возможностях телевика мы писали ранее.

В этом разделе, в качестве исключения, я обойдусь без оценок, чтобы вы сами сравнили, какой объектив и как снимает. Начну с тех объективов, которые есть в обоих аппаратах и бонусом покажу преимущества Honor 30.

Начнём со сверхширика. Первый снимок – на Honor 30, второй – на iPhone 11 Pro:

Основной объектив. Первое фото – на iPhone, на Honor – второе:

А теперь – телеобъектив. Смотрим на максимально возможный оптический зум на iPhone 11 Pro:

А теперь смотрим, как снимает телевик на Honor 30:

Результаты с приближением впечатляют. Самое главное, качество картинки не страдает. Справедливо для обоих смартфонов и для всех объективов.

Макрообъектив на Honor 30. Хорошо подойдёт для съёмки маленьких объектов. В домашних условиях – для съёмки игрушек из “Киндер-сюрприза”, например. Смотрите:

А что с макро на iPhone? К сожалению, 11 Pro лишён такого объектива. Но похожую композицию можно сделать, задействовав телевик. Смотрим:

Результаты примерно одинаковые. Кроме цветопередачи и детализации, заметных отличий нет.

4. Портреты

Теперь посмотрим, как оба смартфона справляются с портретной съёмкой. Первый снимок сделан на Honor, “айфоновский” – второй.

Первое, что бросается в глаза – точка съёмки. Благодаря тому, что телевик на Хоноре – с 5кратным увеличением, а на айфоне – 2-кратное увеличение. За количество света отдаю Хонор 1 балл. И дополнительно 1 балл за ещё одну точку съёмки. Спасибо телевику. А вот детализация и баланс белого мне больше нравятся на iPhone, по 1 баллу.

5. Фронтальная камера. Селфи

Не обходим стороной и съёмку на фронтальную камеру. Смотрим. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor.

По цветопередаче и балансу белого оба аппарата сняли на одном уровне. Чуть естественнее снял iPhone. Тем не менее, по 1 баллу каждому. По количеству света лучше показал себя iPhone со своими HDR-алгоритмами. 1 балл. Небо явно выделяется. И по детализации выигрывает iPhone 11 Pro, 1 балл. Не удалось скрыть ему веснушки на лбу.

Также у айфона классная фишка – есть режим портрет и для селфи. Это интересно. Такая работа возможна благодаря нейронным сетям. Смотрим:

6. Видео

Производители работают и над возможностями в видеосъёмке. Некоторые эксперты называют определённые бренды “эталонами” по качеству видео. Так ли это? Давайте сравним. Первое видео – снято на 11 Pro.

На видео Honor заглушил звук ветра, мне это понравилось, но звук фонтанов из-за этого становится тише. В iPhone же звуков, несмотря на ветер, больше. Хорошо ли это? Мне кажется, что для записи концертов такой диапазон подходит лучше. Но хочу поставить по 1 баллу обоим производителям. По чёткости, свету, балансу белого и цветопередаче по 1 баллу каждому смартфону. Оба отработали на уровне!

7. Ночной режим и съёмка вечером

Теперь переходим к интересному разделу – съёмка в темноте. Производители смартфонов не первый год работают в данном направлении. Много рекламных кампаний, посвящённых ночному режиму, было и у Honor, и у Apple. Сравним результаты.

Первая пара снимков. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor.

Оба смартфона снимают классно ночью. По количеству света ставлю по 1 баллу обоим смартам. По цветопередаче ставлю также по 1 баллу и Honor, и iPhone. Оба снимка хорошо детализованы, по 1 баллу. А вот Honor в детализации прибавлю 0,5 балла за логотип метро.

Вторая пара снимков. Первый сделан на Honor, второй – на iPhone.

По цветопередаче и свету мне больше нравится iPhone, по 1 баллу по каждому параметру. Детализация на Honor гораздо лучше: обратите внимание на проработку логотипа метро. 1 балл за хорошую работу

Подсчёт баллов

Баланс белого и цветопередача: iPhone 11 Pro – 9 баллов, Honor 30 – 6 баллов;

Чёткость и детализация: iPhone 11 Pro – 10 баллов, Honor 30 – 6,5 баллов;

Свет: iPhone 11 Pro – 7 баллов, Honor 30 – 8 баллов;

Качество звука в видео: iPhone 11 Pro и Honor 30 получают по 1 баллу.

Итого: iPhone 11 Pro – 27 баллов, Honor 30 – 21,5 балл.

Вывод. По оценкам в лидерах iPhone 11 Pro. Возможно, результат был ожидаем. Honor 30 отстаёт не намного. По техническим фишкам он выигрывает у “яблока”, например, в части телевика. Сравнение по отдельным параметрам показало слабые места. Honor нужно поработать над детализацией, iPhone – над количеством света в кадре в сложных сценах. Конечно, есть ночной режим, не бойтесь его использовать. Но в примере со спящей кошкой его нет. Это работа самих линз. И очень хорошая работа.

Стоит ли менять смартфон каждый год только из-за фото- и видеовозможностей? Навряд ли. Камеры смартфонов уже давно выиграли в битве у мыльниц 2000-х годов. Даже бюджетные аппараты снимают на хорошем уровне. А многие недочёты в съёмке можно исправить в фоторедакторах. Если позволяет бюджет и хочется иметь доп.объективы (сверхширик, телевик или макро), можете обновить гаджет.

Операционная система – это не последняя вещь при выборе смарта. Споры об iOS и Android не утихают. Если вы привыкли к одной системе, навряд ли вас привлекут дополнительные технические решения в отношении объективов камеры. Либо не поймёте отсутствие большинства настроек стандартного приложения для фото- и видеосъёмки.

В любом случае, мы надеемся, что данное сравнение поможет определиться с выбором подходящего смартфона. Всем хороших кадров!

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