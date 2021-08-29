Мобильная фотография

iPhone 11 Pro vs Honor 30: битва камер

29 Авг, 2021

iPhone 11 Pro vs Honor 30: битва камер

Познаём контрасты.

iPhone 11 Pro и Honor 30 – два совершенно разных смартфона. Как по фишкам, так и по цене. Очевидно и то, что пользователи выбирают каждый смартфон по своим критериям. Например, по возможностям фото и видео. 

Цель сравнения – посмотреть, как работают производители смартфонов в отношении камер. Стоит ли менять смартфон каждый год? Нужно ли брать более дорогой смартфон ради фото- и видеовозможностей?

битва камер

О характеристиках iPhone 11 Pro и Honor 30 вы можете почитать в обзорах на нашем сайте (тут и тут). Здесь мы коснёмся только камер. У iPhone 11 Pro три модуля камер (все – на 12 Мп): основная, сверхширик и телевик с оптическим 2-кратным зумом. Фронталка также на 12 Мп. У Honor 30 следующие характеристики камеры: 4 модуля – основная на 40 мп, сверширик на 8 Мп, телеобъектив на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным гибридным (комбинация оптического и цифрового зума), макрообъектив на 2 Мп. Фронталка – 32 Мп. Если смотреть на цифры и технические фишки, то Honor в плюсе. Однако не всё решают мегапиксели и объективы. Гораздо важнее конечный результат и удобство использования того или иного устройства.

Настройки камеры. Подробно о настройках вы можете также почитать в обзорах. Перечислю основное у каждого из аппаратов.

У iPhone настроек немного: “Фото”, “Портрет”, “Видео”, “Замедленно”, “Таймлапс”, “Панорама” и т.д. В верхнем левом углу запрятана кнопка ночного режима. Он включается автоматически, либо его можно настроить вручную. При таком минимализме, тем не менее, получается отличный результат.

У Honor довольно много настроек: и профессиональные режимы есть, и для разных сцен (смартфон умеет определять, что вы снимаете, например, цветы или животное). Отличие по сравнению с iPhone есть в режиме “Портрет”: на Honor он только для съёмки людей. Если хочется снимки с размытым фоном, то для таких снимков нужно открыть на Honor режим “Диафрагма”.

По количеству настроек мнение будет у всех разное. Кому-то по душе простота от Apple, кому-то хочется использовать в полной мере все технические фишки Honor.

Сравнение результатов

Все фотографии я буду оценивать по следующим параметрам: 

  • Баланс белого и цветопередача. Насколько картинка насыщенная и много ли на ней жёлтого/синего/фиолетового оттенка
  • Чёткость и детализация. Насколько хорошо фокусируется на объектах, что вошло в кадр, можно ли разглядеть каждую пору лица и тд
  • Количество света. Насколько светлый или тёмный получился кадр.

При оценке видео я добавлю ещё один параметр – звук. Важно, насколько хорошо смартфон записывает окружающую обстановку.

Ни один аппарат не может снимать одинаково хорошо или плохо, поэтому считаю справедливым присуждать баллы по отдельным параметрам, а затем суммировать итог. 

Никаких приложений для камеры или фоторедакторов – все фотографии сделаны на стандартную камеру и без фильтров. Объективы очистили от грязи и пыли.

Итак, приступаем к сравнению.

1. Фото днём

Давайте посмотрим на эти два снимка. Первый сделан на Honor 30, второй – на iPhone 11 Pro:

уютный уголок - с хонора 30

Работа Honor 30. Несмотря на то, что цвета не совсем близки к действительности, кадр сочный и запоминающийся

уютный уголок - с iphone

Работа iPhone 11 Pro. Цвета спокойные, естественные. Но картинка остаётся такой же сочной

При съёмке днём различия бросаются в глаза не сразу. Только если оценивать отдельно по каждому параметру: яркость, баланс белого, чёткость и тд; В этом примере мне больше нравится снимок с iPhone за цветопередачу и баланс белого. Снимок сбалансирован и смотрится естественно. iPhone 11 Pro – 1 балл. По чёткости и свету нареканий нет, Honor и iPhone – по 1 баллу.

Теперь посмотрим на эти примеры. Первый снимок – на 11 Pro, второй – на Honor 30.

чистые пруды на айфон

Снято на iPhone 11 Pro. Снимок чёткий, видно рябь пруда. Но телефону больше понравились деревья, и он “озеленил” весь кадр

снимок с хонора

Снято на Honor 30. Здесь снимок также чёткий, чуть светлее, и цветопередача ближе к естественной, без “зелени”

Цветопередача и баланс белого мне нравятся на Honor 30 больше. 1 балл. И света чуть больше попадает на снимке с Хонора, 1 балл. Детализация/чёткость – на высоком уровне. По 1 баллу каждому смартфону.

2. Фото в помещении

Теперь рассмотрим, как оба смартфона снимают в помещении. Сравним фото в помещении при дневном свете, при средней и слабой освещённости.

  • при дневном свете

Первый снимок сделан на Honor, второй – на iPhone:

фото с хонора

Снято на Honor 30. Умеренный контраст на снимке. Настроение снимка – для бодрящего утра

на iPhone

Снято на iPhone 11 Pro. Apple хочет, чтобы вы в кофейне расслабились и отдохнули от суеты. Цветопередача – более спокойная

Снимки получились примерно одинаковыми. По чёткости нареканий нет, по 1 баллу каждому. По свету всё также одинаково, ставлю по 1 баллу каждому снимку. А вот небольшие отличия есть при цветопередаче: Honor сделал снимок более контрастным, у iPhone цвета получились более естественными и спокойными. Но мне понравился больше второй снимок по цветам, поэтому: Honor – 1 балл, iPhone – 1,5 балла. Явного лидера не выделяю.

  • искусственный свет/средняя освещённость

В этой категории – снимки, сделанные при ярком искусственном свете или при пасмурной погоде за окном. Смотрим:

Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor:

с айфона

Снято на iPhone 11 Pro. Обратите внимание, какой светлый получился снимок. Видно, что ты ешь

на хонор

Снято на Honor 30. Чуть хуже справился со светом, по сравнению с iPhone, но по цветопередаче хорош

По яркости и цветопередаче мне нравится больше снимок с Хонора, 1 балл. Помидоры выглядят аппетитнее, и салат тоже. По детализации мне больше нравится снимок на iPhone, 1 балл. Снимок с Honorа кажется немного “замыленным”, чего нет на “прошке”. Более светлый снимок – на iPhone, ему тоже 1 балл.

Другая сцена, при похожем освещении. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor:

снимок с iPhone

Снято на iPhone 11 Pro. Очень хорошо прорисовывается стол. И пузырьки на кофе

снято на хонор

Снято на Honor 30. В этой сцене смартфон хорошо справился со светом

За количество света на снимке 1 балл – Honor. Он отработал лучше. Цветопередача естественнее на iPhone, ему присуждаю 1 балл. Детализация снимка мне также нравится больше на iPhone, снимок чёткий, нет “замыленности”, ставлю 1 балл.

  • при условиях слабой освещённости

Сюда я включила снимки, сделанные в помещении при выключенном свете. Во время пасмурной погоды. Сравним:

Первое фото – на Honor, второе – на iPhone

с хонора

Снято на Honor 30. Работа со светом – наивысший пилотаж. Без вспышек и ночных режимов

снято на iPhone

Снято на iPhone. Со светом дела обстоят по-другому, но детализация остаётся на очень хорошем уровне

По количеству света 1 балл получает Honor 30. iPhone сохранил хорошую детализацию даже при слабом свете. 1 балл по данному параметру. Цветопередача, несмотря на слабое количество света, естественнее на iPhone. Но поставлю 0,5 балла, такой результат можно достигнуть при обработке в стандартном фоторедакторе.

3. Съёмка на разные объективы: вне оценок

По количеству объективов техническое преимущество у Honor. Их четыре. И телевик с бОльшим увеличением, по сравнению с iPhone. Как мне кажется, Apple стоит поработать в этом направлении. О возможностях телевика мы писали ранее.

В этом разделе, в качестве исключения, я обойдусь без оценок, чтобы вы сами сравнили, какой объектив и как снимает. Начну с тех объективов, которые есть в обоих аппаратах и бонусом покажу преимущества Honor 30.

Начнём со сверхширика. Первый снимок – на Honor 30, второй – на iPhone 11 Pro:

сверширик на хонор

Снято на Honor 30. Несмотря на более дальнее фокусное расстояние, сохранена детализация на улице с летними верандами кафе

сверхширик айфон

Снято на iPhone 11 Pro. Снимок, как на Honor, детализированный; здесь мне нравится, как проработано солнце. И достаточно света

Основной объектив. Первое фото – на iPhone, на Honor – второе:

основная камера на айфоне

Снято на iPhone 11 Pro. Детали и свет на очень хорошем уровне. И довольно естественная цветопередача, без уклона в фиолетовые оттенки

снято на Honor

Снято на Honor 30. Чуть меньше контраста, но очень хорошо проработан асфальт и вся улица, без лишних теней

А теперь – телеобъектив. Смотрим на максимально возможный оптический зум на iPhone 11 Pro:

телевик айфона

Снято на iPhone 11 Pro. Нет лишнего в кадре, сохранены все детали. Совсем иная сцена

А теперь смотрим, как снимает телевик на Honor 30:

телевик хонор

Снято на Honor 30, 5кратный оптический зум. Похоже на кадр из книги про старую Москву

на хонор 10 крат

Снято на Honor 30, 10кратный гибридный зум. Сохранены детали. Другой вид за счёт композиции

Результаты с приближением впечатляют. Самое главное, качество картинки не страдает. Справедливо для обоих смартфонов и для всех объективов.

Макрообъектив на Honor 30. Хорошо подойдёт для съёмки маленьких объектов. В домашних условиях – для съёмки игрушек из “Киндер-сюрприза”, например. Смотрите:

машина на хонор 30

Снято на Honor 30, макро. Всё внимание – к деталям. Как будто настоящий автомобиль

А что с макро на iPhone? К сожалению, 11 Pro лишён такого объектива. Но похожую композицию можно сделать, задействовав телевик. Смотрим:

машинка на айфон

Снято на iPhone 11 Pro при помощи телевика. Мне кажется, детали проработаны лучше, чем на макрообъектив Хонора

Результаты примерно одинаковые. Кроме цветопередачи и детализации, заметных отличий нет.

4. Портреты

Теперь посмотрим, как оба смартфона справляются с портретной съёмкой. Первый снимок сделан на Honor, “айфоновский” – второй.

мой портрет на хонор

Снято на Honor 30. Нравится, что можно снять человека довольно близко, спасибо 5-кратному увеличению телевика. Лайк за свет!

портрет на айфон

Снято на iPhone 11 Pro. Приятный тон кожи, задний фон без пересветов

Первое, что бросается в глаза – точка съёмки. Благодаря тому, что телевик на Хоноре – с 5кратным увеличением, а на айфоне – 2-кратное увеличение. За количество света отдаю Хонор 1 балл. И дополнительно 1 балл за ещё одну точку съёмки. Спасибо телевику. А вот детализация и баланс белого мне больше нравятся на iPhone, по 1 баллу.

5. Фронтальная камера. Селфи

Не обходим стороной и съёмку на фронтальную камеру. Смотрим. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor.

селфи на айфон

Снято на iPhone 11 Pro. Хорошо проработана кожа, нет пересветов на заднем плане

селфи на хонор

Снято на Honor 30. Приятный глазу баланс белого. Но стоит поработать над задним планом, есть пересветы

По цветопередаче и балансу белого оба аппарата сняли на одном уровне. Чуть естественнее снял iPhone. Тем не менее, по 1 баллу каждому. По количеству света лучше показал себя iPhone со своими HDR-алгоритмами. 1 балл. Небо явно выделяется. И по детализации выигрывает iPhone 11 Pro, 1 балл. Не удалось скрыть ему веснушки на лбу.

Также у айфона классная фишка – есть режим портрет и для селфи. Это интересно. Такая работа возможна благодаря нейронным сетям. Смотрим:

селфи на айфон

Скоро нейронная сеть будет также хорошо прорабатывать волосы. Пока есть недочёты при отделении волос от заднего плана

6. Видео 

Производители работают и над возможностями в видеосъёмке. Некоторые эксперты называют определённые бренды “эталонами” по качеству видео. Так ли это? Давайте сравним. Первое видео – снято на 11 Pro.

На видео Honor заглушил звук ветра, мне это понравилось, но звук фонтанов из-за этого становится тише. В iPhone же звуков, несмотря на ветер, больше. Хорошо ли это? Мне кажется, что для записи концертов такой диапазон подходит лучше. Но хочу поставить по 1 баллу обоим производителям. По чёткости, свету, балансу белого и цветопередаче по 1 баллу каждому смартфону. Оба отработали на уровне!

7. Ночной режим и съёмка вечером

Теперь переходим к интересному разделу – съёмка в темноте. Производители смартфонов не первый год работают в данном направлении. Много рекламных кампаний, посвящённых ночному режиму, было и у Honor, и у Apple. Сравним результаты.

Первая пара снимков. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Honor.

iphone night mode

Снято на iPhone 11 Pro. Люди, здания, окна хорошо детализованы, шумы на минимуме

снято на Honor

Снято на Honor 30. Шумы также на минимуме. И как хорошо видно логотип метро!

Оба смартфона снимают классно ночью. По количеству света ставлю по 1 баллу обоим смартам. По цветопередаче ставлю также по 1 баллу и Honor, и iPhone. Оба снимка хорошо детализованы, по 1 баллу. А вот Honor в детализации прибавлю 0,5 балла за логотип метро.

Вторая пара снимков. Первый сделан на Honor, второй – на iPhone.

снято на Honor

Снято на Honor 30. Всё в фокусе, интересно подсвечен логотип метро

снято на iPhone

Снято на iPhone 11 Pro. Отлично подсвечен кадр!

По цветопередаче и свету мне больше нравится iPhone, по 1 баллу по каждому параметру. Детализация на Honor гораздо лучше: обратите внимание на проработку логотипа метро. 1 балл за хорошую работу

Подсчёт баллов

Баланс белого и цветопередача: iPhone 11 Pro – 9 баллов, Honor 30 – 6 баллов;

Чёткость и детализация: iPhone 11 Pro – 10 баллов, Honor 30 – 6,5 баллов;

Свет: iPhone 11 Pro – 7 баллов, Honor 30 – 8 баллов;

Качество звука в видео: iPhone 11 Pro и Honor 30 получают по 1 баллу.

Итого: iPhone 11 Pro – 27 баллов, Honor 30 – 21,5 балл.

Вывод. По оценкам в лидерах iPhone 11 Pro. Возможно, результат был ожидаем. Honor 30 отстаёт не намного. По техническим фишкам он выигрывает у “яблока”, например, в части телевика. Сравнение по отдельным параметрам показало слабые места. Honor нужно поработать над детализацией, iPhone – над количеством света в кадре в сложных сценах. Конечно, есть ночной режим, не бойтесь его использовать. Но в примере со спящей кошкой его нет. Это работа самих линз. И очень хорошая работа.

Стоит ли менять смартфон каждый год только из-за фото- и видеовозможностей? Навряд ли. Камеры смартфонов уже давно выиграли в битве у мыльниц 2000-х годов. Даже бюджетные аппараты снимают на хорошем уровне. А многие недочёты в съёмке можно исправить в фоторедакторах. Если позволяет бюджет и хочется иметь доп.объективы (сверхширик, телевик или макро), можете обновить гаджет.

Операционная система – это не последняя вещь при выборе смарта. Споры об iOS и Android не утихают. Если вы привыкли к одной системе, навряд ли вас привлекут дополнительные технические решения в отношении объективов камеры. Либо не поймёте отсутствие большинства настроек стандартного приложения для фото- и видеосъёмки.

В любом случае, мы надеемся, что данное сравнение поможет определиться с выбором подходящего смартфона. Всем хороших кадров!

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 3)
Загрузка...

Теги:


2 комментария

  1. Сергей Калашников:
    29.08.2021 в 21:55

    Супер! Не ожидал от Honor 30 такого.

  2. Алексей Городецкий:
    29.08.2021 в 22:27

    Honor 30 по фотовозможностям круче, чем я думал. Но Айфон уделать по всем параметрам пока не удается никакому другому смарту и это факт!

Добавить комментарий