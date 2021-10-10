iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: яблочная фотобитва

Фотосравнение текущего и прошлогоднего флагманов.

Всех приветствую! На Блохе мы уже показывали, как снимают 13 Pro и 12 Pro днём и ночью. Теперь настало время рассмотреть фото- и видеовозможности поближе. Мы покажем, как снимают смартфоны в разных сценах и в разное время суток. И ответим на вопрос, стоит ли менять свой прошлогодний 12 Pro на 13-ю “прошку”. Давайте проверим, насколько сильно продвинулась Apple за год в съёмке.

Немного о характеристиках камер

По количеству мегапикселей по сравнению с предыдущим флагманом ничего не поменялось: каждый объектив по 12 Мп. Основные изменения следующие:

У телеобъектива теперь 3-кратный оптическое приближение;

теперь 3-кратный приближение; Сверхширик имеет автофокус и умеет приближаться на 2см (теперь есть макросъёмка);

имеет автофокус и умеет приближаться на 2см (теперь есть макросъёмка); Появились фотографические стили : хотите теплее и светлее снимки, контрастнее и тд (настройки отличаются от фильтров);

: хотите теплее и светлее снимки, контрастнее и тд (настройки отличаются от фильтров); В видео размывается задний фон и есть режим “Киноэффект” , который задействует новую возможность;

размывается задний фон и есть режим , который задействует новую возможность; Поменялась диафрагма у объективов: f2.8 – у телевика (против 2.0 у 12 Pro); f1.5 – у стандартной линзы (против 1.6); у сверхширика – f2/4( против 2.8);

у объективов: f2.8 – у телевика (против 2.0 у 12 Pro); f1.5 – у стандартной линзы (против 1.6); у сверхширика – f2/4( против 2.8); Появилась оптическая стабилизация изображения в видео со сдвигом матрицы камеры.

Сравнение камер

Сравнивать снимки будем детально, отдельно по каждому параметру присудим баллы:

Баланс белого и цветопередача , т.е., насколько яркие цвета на фото и есть синева и желтизна на снимках;

, т.е., насколько яркие цвета на фото и есть синева и желтизна на снимках; Чёткость и детализация снимка ;

; Свет , т.е., насколько тёмными или светлыми получились объекты на снимках;

, т.е., насколько тёмными или светлыми получились объекты на снимках; Для видео добавила ещё один параметр – звук. Хорошо ли слышно на видео окружающую обстановку, есть ли искажения и тд.

В подсчёт баллов мы не включим фишки нового iPhone. Мы их рассмотрим отдельно.

Ни один снимок не подвергался постобработке, в том числе и стандартными (встроенными) средствами.

1. Съёмка на улице

Многие современные смартфоны очень хорошо справляются с дневными снимками. Здесь же обратим внимание не на общую красоту снимка, а на детализацию, естественность. Давайте посмотрим на некоторые сцены:

Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: оба смартфона в этой сцене справились очень хорошо. Не выделяла бы явного лидера. Но по цветопередаче на 0,5 балла увеличу оценку 13 Pro.

Оценка: Цветопередача – 1,5 балла 13 Pro, 1 балл – 12 Pro. Чёткость/детализация; свет – по 1 баллу обоим аппаратам.

Теперь посмотрим на вторую сцену. Первый снимок сделан на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: в данной сцене оба смартфона отлично отработали. Нет разницы ни в одном из параметров.

Оценка: по 1 баллу 12 и 13 Pro по каждому параметру.

2. Съёмка в помещении

Давайте проверим, как смартфоны снимают в помещении. Ниже – две разные сцены. Одна снята при естественном освещении от окна, вторая – при искусственном свете.

Естественный свет. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: оба смартфона отработали на превосходном уровне. По всем параметрам.

Оценка: по 1 баллу каждому аппарату за яркость и баланс белого, детализацию и свет.

Теперь – искусственное освещение. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: здесь вижу небольшую разницу в цветопередаче: снимок с 13-й прошки выглядит чуть менее жёлтым. Но разница не так заметна. Поэтому прибавлю полбалла по параметру “Баланс белого и цветопередача”.

Оценка: по 1 баллу за свет и чёткость обоим смартфонам, по балансу белого и цветопередаче ставлю 1 балл 12 Pro, 1,5 балла – 13 Pro.

3. Селфи

Теперь посмотрим на работу фронталки. На обоих смартфонах передняя камера по 12 Мп с диафрагмой 2,2. На 13 Pro – Smart HDR 4. Это новое поколение обработки снимков. Давайте сравним результаты.

Сравним селфи днём и селфи ночью. С размытием фона и без него.

Сцена №1 – при дневном освещении, без размытия фона. Первый снимок – на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: на снимке с 13 Pro мне больше нравится цветопередача. Поставлю ему 1 балл. Снимок также получился более светлым, 1 балл 13 Pro.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 13 Pro; свет – 1 балл 13 Pro. За чёткость оба смартфона получают по 1 баллу.

Теперь сравним снимки с размытием фона. Первый снимок – на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: сразу видно, что за год Apple улучшила алгоритмы размытия заднего плана. Да, ещё есть недочёты при обработке волос, но в скором будущем портреты на фронталку будут близки по качеству с обычными портретами.

Оценка: поскольку сцена примерно одинаковая, то баллы получают аппараты те же, что и за селфи выше.

Сцена №2. Вечерняя съёмка без размытия заднего плана. Первый снимок – на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: оба снимка, несмотря на чуть разные ракурсы, получились примерно одинаковыми по всем параметрам. А вот баланс белого чуть естественнее на 13 Pro, прибавлю ему 0,5 балла.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1,5 балла у 13 Pro и 1 балл у 12 Pro; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому смартфону; свет – по 1 баллу каждому смартфону.

Теперь посмотрим на селфи с размытием. Первый снимок – на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: оба смартфона хорошо справились с размытием при вечерней съёмке. В чём ещё заметная разница? В балансе белого. На снимке с iPhone 13 Pro кожа естественного оттенка. 12 Pro добавил зеленоватый оттенок. Поставлю 1 балл за цветопередачу 13-му.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл 13 Pro; свет и чёткость – по 1 баллу каждому смартфону.

4. Портреты

С момента появления iPhone 7 Plus, на котором портрет был в бета-версии, Apple значительно продвинулась. Задний фон размывается всё лучше. Не только при съёмке людей, но и при съёмке предметов или животных.

Теперь у iPhone 13 Pro новый телевик с 3-кратным зумом. Это значит, что портреты можно снимать с более близкого расстояния. Давайте посмотрим, как на практике улучшена работа. Заодно и оценим разницу в расстоянии.

В качестве модели – кошка. Первый снимок – на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Разница в фокусном расстоянии очевидна. Как раз новый телевик может выручить при съёмке животных. Чаще всего питомцев лучше не пугать камерой.

Что по итоговому результату? Главное преимущество – техническое. Чуть лучше цветопередача, ярче на 13 Pro. На 0,5 балла увеличу оценку по этому параметру. Оба снимка чёткие и светлые.

Оценка: по 1 баллу за свет и чёткость; баланс белого и цветопередача – 1,5 балла iPhone 13 Pro, 1 балл – 12 Pro.

Вне оценок: съёмка на разные объективы

Теперь сравним, как снимают разные объективы на обоих смартфонах. Отдельно поговорим о новых фишках iPhone 13 Pro. Попробуем сделать похожие кадры и на 12 Pro, пусть и без технического преимущества новой модели. Сравним, какие получились результаты.

Итак, первая сцена – съёмка днём на сверхширокоугольный объектив. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: Оба смартфона справились здесь на отлично. Разницы нет ни в деталях, ни в цветопередаче, ни в световой обработке.

Макросъёмка

У сверхширика на 13 Pro есть автофокус. Теперь можно приближаться к объекту на расстояние до 2 см. Такая штука пригодится не только при съёмке цветов или насекомых, но и более крупных объектов, на которых почему-то камера смартфона не всегда фокусируется.

Давайте посмотрим на пример с лимонами. Снимок сделан на 13 Pro с близкого расстояния на сверхширокий:

При всём желании, на 12 Pro со сверхширика такого результата не добиться. Похожую сцену можно снять, используя телеобъектив. Давайте сравним, какой результат получился на 12 Pro:

Вывод: да, снимки заметно различаются. В глаза бросается разная цветопередача. И сама детализация. Считаю, что в макросъёмке Apple хорошо продвинулась.

Стандартная камера.

Первый снимок сделан на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Главное отличие здесь – цветопередача. 13 Pro сделал снимок чуть более ярким, подчеркнул предзакатное время. По детализации и количеству света разницы большой нет.

Съёмка на телеобъектив

Телевик нового iPhone снимает с 3-кратным оптическим приближением и фокусным расстоянием 77 мм. Предыдущее поколение – 2-кратное оптическое увеличение и фокус 52 мм.

Начнём с 12 Pro:

Далее – 13 Pro:

Разница в ракурсе съёмки, как и при портретном режиме, очень заметна. Теперь снять происходящее на улицах становится всё проще.

Съёмка на разные объективы ночью

Посмотрим, какие есть отличия при вечерней и ночной съёмке на разные линзы.

Начнём со сверхширика. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: Несмотря на небольшое отличие ракурсов, которое могло сыграть роль при обработке снимка, видна разница в цветопередаче. Снимок на 13 Pro смотрится более естественным, нет желтизны. К тому же, проблема с шумами менее заметна.

Переходим к стандартному объективу. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

Вывод: Кажется, что снимок с iPhone 12 Pro смотрится светлее, но у 13 Pro более правильная обработка. Меньше желтизны и по-другому обработаны светлые и тёмные участки.

Телевик ночью

Помимо 3-кратного приближения, на телевике появился ночной режим.

Как работал этот объектив раньше? При ночной съёмке оптическое приближение менялось на цифровое. Из-за этого много шумов и хуже различимы детали. Давайте сравним, как с этой задачей справляется новый 13 Pro:

Теперь посмотрим на результат с 12 Pro:

Вывод: работу телевика на 12 Pro не могу назвать плохой. Детали сохранены, всё также хорошо видно, как и на снимке с 13 Pro. Да, у нового айфона есть технические преимущества, но 12 Pro отстаёт не сильно.

Вне оценок: фотографические стили 13 Pro

Новое поколение iPhone получило ещё одну фишку – фотографические стили. Спорно называть эту функцию чисто технической. Возможно, её можно было добавить в старые поколения iPhone вместе с очередным обновлением iOS. Однако, фотостили есть только в 13-м поколении.

Что это вообще такое? Это определённые настройки камеры, в первую очередь, по цветопередаче, которые вы можете применить к снимку. Хотите снимок сделать холодным или тёплым, пожалуйста.

Фильтры в любом фоторедакторе выполняют абсолютно такую же функцию. В Apple считают новые фотографические стили чем-то иным. Мы решили сравнить фото на примере тёплого фотографического стиля 13 Pro и тёплого фильтра на 12 Pro. Посмотрим, какая функция справляется лучше с поставленной задачей.

Ниже – снимок с iPhone 13 Pro, снятый в тёплом фотографическом стиле:

Теперь – снимок с iPhone 12 Pro, к которому ещё во время съёмки применили стандартный тёплый фильтр:

У 13 Pro более тонкие настройки. За счёт этих настроек снимок смотрится естественнее. Фильтр в 12 Pro сделал снимок светлее и теплее. Но он смотрится не так естественно. А как же добиться похожего результата? Снизить интенсивность фильтра в стандартном фоторедакторе iOS.

5. Съёмка видео

Пришла очередь для оценки видеовозможностей каждого iPhone. По сравнению с предыдущим поколением появилось видео ProRes. Данная функция пока в стадии бета-тестирования. Также появился режим “Киноэффект”. Его возможности мы продемонстрируем отдельно. Пока сравним две сцены в стандартном видеорежиме – днём и ночью.

Видеосъёмка днём

Первое видео – на iPhone 12 Pro. На видео также показана работа трёх объективов камеры:

Теперь посмотрим, как снимает видео новый 13 Pro. Также задействованы все три объектива:

Вывод: Как мне кажется, различий нет ни по чёткости видео, ни по детализации. Звук также на высоком уровне. Техническое преимущество у iPhone 13 Pro, за счёт нового телевика.

Оценка: звук – по 1 баллу iPhone 12 Pro и 13 Pro, по 1 баллу за цветопередачу и баланс белого, за свет и чёткость с детализацией обоим аппаратам.

Видеосъёмка ночью

Давайте посмотрим видео, снятое на iPhone 12 Pro. Задействованы все объективы:

Вывод: Нет нареканий по качеству видео. Ни по картинке, ни по звуку. Как ни крути, сильная сторона камеры Apple.

Теперь посмотрим видео с iPhone 13 Pro. Также показаны возможности всех трёх объективов:

Вывод: В данной сцене явное преимущество – техническое, телеобъектив на 13 Pro. В остальном оба аппарата отработали на превосходном уровне.

Оценка: звук – по 1 баллу iPhone 12 Pro и 13 Pro; баланс белого и цветопередача, чёткость и детализация, свет – по 1 баллу обоим аппаратам.

Киноэффект на iPhone 13 Pro

Благодаря этой фишке мы получаем фирменное “киношное” размытие. Передний план хорошо отделяется от фона, пусть и не везде идеально.

Показываем, какое видео можно получить в данном режиме. А ещё выясним, можно ли добиться такого же эффекта на 12 Pro.

Смотрим видео с “Киноэффектом”:

Очень хорошо размывает фонарь. Без явных провалов. За такими технологиями будущее.

А теперь посмотрим, как данная сцена выглядит без “Киноэффекта”. Снято на 12 Pro:

Вывод: разница заметна в размытии заднего плана. Чтобы добиться похожего эффекта на 12 Pro, возможно, стоит поискать сторонние приложения, которые расширяют видеовозможности.

6. Ночной режим

Последний раздел, в котором мы оценим качество фото – это ночная и вечерняя съёмка. Покажем несколько сцен для сравнения.

Сцена №1. Первое фото сделано на 13 Pro, второе – на 12 Pro:

Вывод: iPhone 13 Pro чуть лучше справился с цветопередачей. Прибавлю 0,5 балла 13-му. На iPhone 12 Pro немного уходит в зеленоватый оттенок. В остальном разницы вы не заметите.

Оценка: цветопередача и баланс белого – 1,5 балла iPhone 13 Pro, 1 балл iPhone 12 Pro. Чёткость и детализация и свет – по 1 баллу обоим смартфонам.

Сцена №2. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Вывод: Цвета колец чередуются, поэтому подхватили разные. Здесь заметна разница в цветопередаче зданий справа и арок, на которых держатся кольца. За баланс белого ставлю 1 балл 13-му. Увы, здесь 12-й справился похуже. По остальным параметрам у меня нет нареканий.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл iPhone 13 Pro. Свет – по 1 баллу каждому аппарату; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому.

Подсчёт баллов

Теперь пришло время подводить итоги.

iPhone 12 Pro:

Баланс белого и цветопередача – 9 баллов ;

; Чёткость и детализация – 13 баллов ;

; Свет – 11 баллов ;

; Звук в видео – 1 балл .

Итого: 34 балла.

iPhone 13 Pro:

Баланс белого и цветопередача – 15,5 баллов ;

; Чёткость и детализация – 13 баллов ;

; Свет – 13 баллов ;

; Звук в видео – 1 балл .

Итого: 42,5 балла.

Вывод

Наибольшее количество баллов набрал iPhone 13 Pro, что было ожидаемо для нового флагмана. Однако, это не означает, что iPhone 12 Pro сильно хуже. Разница – в свете и цветопередаче. Оба параметра регулируемы в фоторедакторах. Оба аппарата делают очень чёткие и детализированные кадры. Но владельцы же iPhone 13 Pro потратят меньше времени на обработку снимков.

Стоит ли менять свой iPhone 12 Pro на новый 13 Pro лишь из-за камеры? В зависимости от ваших сценариев использования. Если вам важны видео с киноэффектом или макросъёмка, можем смело рекомендовать к покупке. В остальном вы навряд ли заметите разницу.

А вот если у вас смартфон ниже iPhone 11 Pro, вы заметите огромный скачок вперёд в съёмке фото и видео. Отталкиваться будете от нужных вам функций.

Предельно ясно одно: если вам кажется, что нет инновационных продуктов у Apple или другого бренда, обратите внимание на другие моменты. Как улучшаются алгоритмы обработки изображений, железо и программное обеспечение. Все функции, которые были ранее в смартфонах, становятся лучше с каждым годом. И эта работа также важна.

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