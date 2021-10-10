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iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: яблочная фотобитва

10 Окт, 2021

iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: яблочная фотобитва

Фотосравнение текущего и прошлогоднего флагманов.

Всех приветствую! На Блохе мы уже показывали, как снимают 13 Pro и 12 Pro днём и ночью. Теперь настало время рассмотреть фото- и видеовозможности поближе. Мы покажем, как снимают смартфоны в разных сценах и в разное время суток. И ответим на вопрос, стоит ли менять свой прошлогодний 12 Pro на 13-ю “прошку”. Давайте проверим, насколько сильно продвинулась Apple за год в съёмке. 

Немного о характеристиках камер

По количеству мегапикселей по сравнению с предыдущим флагманом ничего не поменялось: каждый объектив по 12 Мп. Основные изменения следующие:

  •  У телеобъектива теперь 3-кратный оптическое приближение;
  • Сверхширик имеет автофокус и умеет приближаться на 2см (теперь есть макросъёмка);
  • Появились фотографические стили: хотите теплее и светлее снимки, контрастнее и тд (настройки отличаются от фильтров);
  • В видео размывается задний фон и есть режим “Киноэффект”, который задействует новую возможность;
  • Поменялась диафрагма у объективов: f2.8 – у телевика (против 2.0 у 12 Pro); f1.5 – у стандартной линзы (против 1.6); у сверхширика – f2/4( против 2.8);
  • Появилась оптическая стабилизация изображения в видео со сдвигом матрицы камеры.

айфоны 12 про и 13 про

Сравнение камер

Сравнивать снимки будем детально, отдельно по каждому параметру присудим баллы:

  • Баланс белого и цветопередача, т.е., насколько яркие цвета на фото и есть синева и желтизна на снимках;
  • Чёткость и детализация снимка;
  • Свет, т.е., насколько тёмными или светлыми получились объекты на снимках;
  • Для видео добавила ещё один параметр – звук. Хорошо ли слышно на видео окружающую обстановку, есть ли искажения и тд. 

В подсчёт баллов мы не включим фишки нового iPhone. Мы их рассмотрим отдельно.

Ни один снимок не подвергался постобработке, в том числе и стандартными (встроенными) средствами.

1. Съёмка на улице

Многие современные смартфоны очень хорошо справляются с дневными снимками. Здесь же обратим внимание не на общую красоту снимка, а на детализацию, естественность. Давайте посмотрим на некоторые сцены:

Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

патрики на 13 про

Очень хорошие детали и цветопередача. Обратите внимание на воду в пруду

патрики на 12 про

Детализация и цветопередача тоже на наивысшем уровне

Вывод: оба смартфона в этой сцене справились очень хорошо. Не выделяла бы явного лидера. Но по цветопередаче на 0,5 балла увеличу оценку 13 Pro.

Оценка: Цветопередача – 1,5 балла 13 Pro, 1 балл – 12 Pro. Чёткость/детализация; свет – по 1 баллу обоим аппаратам.

Теперь посмотрим на вторую сцену. Первый снимок сделан на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

Детали все сохранены, нет светлых или тёмных “провалов” на снимке

на 13 про

Шикарная работа, и в деталях, и в цветопередаче

Вывод: в данной сцене оба смартфона отлично отработали. Нет разницы ни в одном из параметров.

Оценка: по 1 баллу 12 и 13 Pro по каждому параметру.

2. Съёмка в помещении

Давайте проверим, как смартфоны снимают в помещении. Ниже – две разные сцены. Одна снята при естественном освещении от окна, вторая – при искусственном свете.

Естественный свет. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro: 

кофе на 13 про

Хороший баланс белого, всё получилось естественно

кофе на 12 про

Есть небольшая разница в ракурсе, тем не менее, снимок получился отличным

Вывод: оба смартфона отработали на превосходном уровне. По всем параметрам.

Оценка: по 1 баллу каждому аппарату за яркость и баланс белого, детализацию и свет.

Теперь – искусственное освещение. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

круассан на 12 про

Хороший светлый снимок, видно, что ты ешь

круассан на 13 про

Очень приятные настройки контрастности и баланса белого

Вывод: здесь вижу небольшую разницу в цветопередаче: снимок с 13-й прошки выглядит чуть менее жёлтым. Но разница не так заметна. Поэтому прибавлю полбалла по параметру “Баланс белого и цветопередача”. 

Оценка: по 1 баллу за свет и чёткость обоим смартфонам, по балансу белого и цветопередаче ставлю 1 балл 12 Pro, 1,5 балла – 13 Pro. 

3. Селфи

Теперь посмотрим на работу фронталки. На обоих смартфонах передняя камера по 12 Мп с диафрагмой 2,2. На 13 Pro – Smart HDR 4. Это новое поколение обработки снимков. Давайте сравним результаты.

Сравним селфи днём и селфи ночью. С размытием фона и без него. 

Сцена №1 – при дневном освещении, без размытия фона. Первый снимок – на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

селфи на 12 про

Всё чётко, хороший свет и баланс белого

снято на 13 про

Очень хорошая цветопередача

Вывод: на снимке с 13 Pro мне больше нравится цветопередача. Поставлю ему 1 балл. Снимок также получился более светлым, 1 балл 13 Pro.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 13 Pro; свет – 1 балл 13 Pro. За чёткость оба смартфона получают по 1 баллу.

Теперь сравним снимки с размытием фона. Первый снимок – на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

селфи с размытием на 13 про

Есть ещё недочёты при обработке волос, но алгоритмы с каждым годом становятся всё лучше

селфи с размытием на 12 про

Ракурс немного отличается, но обработка волос получилась лучше на предыдущем снимке

Вывод: сразу видно, что за год Apple улучшила алгоритмы размытия заднего плана. Да, ещё есть недочёты при обработке волос, но в скором будущем портреты на фронталку будут близки по качеству с обычными портретами.

Оценка: поскольку сцена примерно одинаковая, то баллы получают аппараты те же, что и за селфи выше.

Сцена №2. Вечерняя съёмка без размытия заднего плана. Первый снимок – на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

ночь селфи на 12 про

Шумы минимальны, довольно хорошая чёткость, неплохие цвета

селфи ночь на 13 про

Кожа отработана естественнее, чем на предыдущем снимке

Вывод: оба снимка, несмотря на чуть разные ракурсы, получились примерно одинаковыми по всем параметрам. А вот баланс белого чуть естественнее на 13 Pro, прибавлю ему 0,5 балла.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1,5 балла у 13 Pro и 1 балл у 12 Pro; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому смартфону; свет – по 1 баллу каждому смартфону.

Теперь посмотрим на селфи с размытием. Первый снимок – на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

селфи с размытием ночь на 13 про

Очень качественное размытие

селфи с размытием ночь

Размытие такое же качественное, как и на предыдущем снимке

Вывод: оба смартфона хорошо справились с размытием при вечерней съёмке. В чём ещё заметная разница? В балансе белого. На снимке с iPhone 13 Pro кожа естественного оттенка. 12 Pro добавил зеленоватый оттенок. Поставлю 1 балл за цветопередачу 13-му. 

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл 13 Pro; свет и чёткость – по 1 баллу каждому смартфону.

4. Портреты

С момента появления iPhone 7 Plus, на котором портрет был в бета-версии, Apple значительно продвинулась. Задний фон размывается всё лучше. Не только при съёмке людей, но и при съёмке предметов или животных. 

Теперь у iPhone 13 Pro новый телевик с 3-кратным зумом. Это значит, что портреты можно снимать с более близкого расстояния. Давайте посмотрим, как на практике улучшена работа. Заодно и оценим разницу в расстоянии. 

В качестве модели – кошка. Первый снимок – на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro: 

кошка портрет на 12 про

Прежний стандартный телевик с 2-кратным оптическим зумом

портрет на 13 про

Новый телевик, разница в расстоянии заметна

Разница в фокусном расстоянии очевидна. Как раз новый телевик может выручить при съёмке животных. Чаще всего питомцев лучше не пугать камерой. 

Что по итоговому результату? Главное преимущество – техническое. Чуть лучше цветопередача, ярче на 13 Pro. На 0,5 балла увеличу оценку по этому параметру. Оба снимка чёткие и светлые. 

Оценка: по 1 баллу за свет и чёткость; баланс белого и цветопередача – 1,5 балла iPhone 13 Pro, 1 балл – 12 Pro.

Вне оценок: съёмка на разные объективы

Теперь сравним, как снимают разные объективы на обоих смартфонах. Отдельно поговорим о новых фишках iPhone 13 Pro. Попробуем сделать похожие кадры и на 12 Pro, пусть и без технического преимущества новой модели. Сравним, какие получились результаты. 

Итак, первая сцена – съёмка днём на сверхширокоугольный объектив. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

сверхширик на 13 про

Очень хорошая детализация

сверхширик на 12 про

Тоже очень хорошая работа сверхширокоугольного объектива

Вывод: Оба смартфона справились здесь на отлично. Разницы нет ни в деталях, ни в цветопередаче, ни в световой обработке. 

Макросъёмка

У сверхширика на 13 Pro есть автофокус. Теперь можно приближаться к объекту на расстояние до 2 см. Такая штука пригодится не только при съёмке цветов или насекомых, но и более крупных объектов, на которых почему-то камера смартфона не всегда фокусируется. 

Давайте посмотрим на пример с лимонами. Снимок сделан на 13 Pro с близкого расстояния на сверхширокий:

лимоны макро 13 про

Хорошая детализация, достаточно света. Хороший баланс белого

При всём желании, на 12 Pro со сверхширика такого результата не добиться. Похожую сцену можно снять, используя телеобъектив. Давайте сравним, какой результат получился на 12 Pro:

лимоны на 12 про

Видна разница и в детализации, и в цветопередаче

Вывод: да, снимки заметно различаются. В глаза бросается разная цветопередача. И сама детализация. Считаю, что в макросъёмке Apple хорошо продвинулась. 

Стандартная камера.

Первый снимок сделан на 12 Pro, второй – на 13 Pro:

стандартная линза 12 про

Всё на превосходном уровне

стандартная на 13 про

Очень хорошо переданы тона “золотого” часа для съёмки

Главное отличие здесь – цветопередача. 13 Pro сделал снимок чуть более ярким, подчеркнул предзакатное время. По детализации и количеству света разницы большой нет. 

Съёмка на телеобъектив

Телевик нового iPhone снимает с 3-кратным оптическим приближением и фокусным расстоянием 77 мм. Предыдущее поколение – 2-кратное оптическое увеличение и фокус 52 мм.

Начнём с 12 Pro:

телевик на 12 про

Старый добрый телевик, чьи технические параметры не менялись со времён 7 Plus

Далее 13 Pro:

телевик на 13 про

Происходящее на балконах можно разглядеть чётче

Разница в ракурсе съёмки, как и при портретном режиме, очень заметна. Теперь снять происходящее на улицах становится всё проще.

Съёмка на разные объективы ночью

Посмотрим, какие есть отличия при вечерней и ночной съёмке на разные линзы.

Начнём со сверхширика. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

сверхширик ночь на 12 про

Хорошо различимы детали, но есть проблема со съёмкой фонарей

сверхширик 13 про ночь

Фонари отработаны чуть лучше

Вывод: Несмотря на небольшое отличие ракурсов, которое могло сыграть роль при обработке снимка, видна разница в цветопередаче. Снимок на 13 Pro смотрится более естественным, нет желтизны. К тому же, проблема с шумами менее заметна.

Переходим к стандартному объективу. Первый снимок сделан на 13 Pro, второй – на 12 Pro:

ночь стандарт на 13 про

Хорошо проработаны детали, меньше шумов, нет желтизны

стандарт 12 про ночь

Возле фонарей появляется ореол

Вывод: Кажется, что снимок с iPhone 12 Pro смотрится светлее, но у 13 Pro более правильная обработка. Меньше желтизны и по-другому обработаны светлые и тёмные участки.

Телевик ночью

Помимо 3-кратного приближения, на телевике появился ночной режим

Как работал этот объектив раньше? При ночной съёмке оптическое приближение менялось на цифровое. Из-за этого много шумов и хуже различимы детали. Давайте сравним, как с этой задачей справляется новый 13 Pro:

телевик ночь 13 про

Есть шумы, но работа достойная

Теперь посмотрим на результат с 12 Pro:

телевик ночь 12 про

Да, есть шумы, но не могу сказать, что результат сильно хуже

Вывод: работу телевика на 12 Pro не могу назвать плохой. Детали сохранены, всё также хорошо видно, как и на снимке с 13 Pro. Да, у нового айфона есть технические преимущества, но 12 Pro отстаёт не сильно. 

Вне оценок: фотографические стили 13 Pro

Новое поколение iPhone получило ещё одну фишку – фотографические стили. Спорно называть эту функцию чисто технической. Возможно, её можно было добавить в старые поколения iPhone вместе с очередным обновлением iOS. Однако, фотостили есть только в 13-м поколении. 

Что это вообще такое? Это определённые настройки камеры, в первую очередь, по цветопередаче, которые вы можете применить к снимку. Хотите снимок сделать холодным или тёплым, пожалуйста. 

Фильтры в любом фоторедакторе выполняют абсолютно такую же функцию. В Apple считают новые фотографические стили чем-то иным. Мы решили сравнить фото на примере тёплого фотографического стиля 13 Pro и тёплого фильтра на 12 Pro. Посмотрим, какая функция справляется лучше с поставленной задачей. 

Ниже – снимок с iPhone 13 Pro, снятый в тёплом фотографическом стиле:

фотостиль 13 про

Посмотрите, какой приятный зелёный цвет

Теперь – снимок с iPhone 12 Pro, к которому ещё во время съёмки применили стандартный тёплый фильтр:

фильтр на 12 про

Фильтр сделал снимок более тёплым и светлым

У 13 Pro более тонкие настройки. За счёт этих настроек снимок смотрится естественнее. Фильтр в 12 Pro сделал снимок светлее и теплее. Но он смотрится не так естественно. А как же добиться похожего результата? Снизить интенсивность фильтра в стандартном фоторедакторе iOS. 

5. Съёмка видео

Пришла очередь для оценки видеовозможностей каждого iPhone. По сравнению с предыдущим поколением появилось видео ProRes. Данная функция пока в стадии бета-тестирования. Также появился режим “Киноэффект”. Его возможности мы продемонстрируем отдельно. Пока сравним две сцены в стандартном видеорежиме – днём и ночью. 

Видеосъёмка днём

Первое видео – на iPhone 12 Pro. На видео также показана работа трёх объективов камеры:

Теперь посмотрим, как снимает видео новый 13 Pro. Также задействованы все три объектива:

Вывод: Как мне кажется, различий нет ни по чёткости видео, ни по детализации. Звук также на высоком уровне. Техническое преимущество у iPhone 13 Pro, за счёт нового телевика.

Оценка: звукпо 1 баллу iPhone 12 Pro и 13 Pro, по 1 баллу за цветопередачу и баланс белого, за свет и чёткость с детализацией обоим аппаратам.

Видеосъёмка ночью

Давайте посмотрим видео, снятое на iPhone 12 Pro. Задействованы все объективы:

Вывод: Нет нареканий по качеству видео. Ни по картинке, ни по звуку. Как ни крути, сильная сторона камеры Apple. 

Теперь посмотрим видео с iPhone 13 Pro. Также показаны возможности всех трёх объективов:

Вывод: В данной сцене явное преимущество – техническое, телеобъектив на 13 Pro. В остальном оба аппарата отработали на превосходном уровне.

Оценка: звук – по 1 баллу iPhone 12 Pro и 13 Pro; баланс белого и цветопередача, чёткость и детализация, свет – по 1 баллу обоим аппаратам.

Киноэффект на iPhone 13 Pro

Благодаря этой фишке мы получаем фирменное “киношное” размытие. Передний план хорошо отделяется от фона, пусть и не везде идеально.

Показываем, какое видео можно получить в данном режиме. А ещё выясним, можно ли добиться такого же эффекта на 12 Pro.

Смотрим видео с “Киноэффектом”:

Очень хорошо размывает фонарь. Без явных провалов. За такими технологиями будущее.

А теперь посмотрим, как данная сцена выглядит без “Киноэффекта”. Снято на 12 Pro:

Вывод: разница заметна в размытии заднего плана. Чтобы добиться похожего эффекта на 12 Pro, возможно, стоит поискать сторонние приложения, которые расширяют видеовозможности.

6. Ночной режим

Последний раздел, в котором мы оценим качество фото – это ночная и вечерняя съёмка. Покажем несколько сцен для сравнения. 

Сцена №1. Первое фото сделано на 13 Pro, второе – на 12 Pro:

ночь на 13 про

Качественно проработано небо, хороший баланс белого

ночь на 12 про

Качественная проработка, шумы минимальны

Вывод: iPhone 13 Pro чуть лучше справился с цветопередачей. Прибавлю 0,5 балла 13-му. На iPhone 12 Pro немного уходит в зеленоватый оттенок. В остальном разницы вы не заметите. 

Оценка: цветопередача и баланс белого – 1,5 балла iPhone 13 Pro, 1 балл iPhone 12 Pro. Чёткость и детализация и свет – по 1 баллу обоим смартфонам.

Сцена №2. Первый снимок сделан на iPhone 12 Pro, второй – на 13 Pro:

ночь 2 на 12 про

Снимок получился хорошим, но немного желтит в этой сцене

ночь 2 на 13 про

Баланс белого отличается по сравнению с предыдущим снимком

Вывод: Цвета колец чередуются, поэтому подхватили разные. Здесь заметна разница в цветопередаче зданий справа и арок, на которых держатся кольца. За баланс белого ставлю 1 балл 13-му. Увы, здесь 12-й справился похуже. По остальным параметрам у меня нет нареканий.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл iPhone 13 Pro. Свет – по 1 баллу каждому аппарату; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому.

Подсчёт баллов

Теперь пришло время подводить итоги.

iPhone 12 Pro: 

  • Баланс белого и цветопередача – 9 баллов;
  • Чёткость и детализация – 13 баллов;
  • Свет – 11 баллов;
  • Звук в видео – 1 балл.

Итого: 34 балла.

iPhone 13 Pro: 

  • Баланс белого и цветопередача – 15,5 баллов;
  • Чёткость и детализация – 13 баллов;
  • Свет – 13 баллов;
  • Звук в видео – 1 балл.

Итого: 42,5 балла.

Вывод

Наибольшее количество баллов набрал iPhone 13 Pro, что было ожидаемо для нового флагмана. Однако, это не означает, что iPhone 12 Pro сильно хуже. Разница – в свете и цветопередаче. Оба параметра регулируемы в фоторедакторах. Оба аппарата делают очень чёткие и детализированные кадры. Но владельцы же iPhone 13 Pro потратят меньше времени на обработку снимков. 

Стоит ли менять свой iPhone 12 Pro на новый 13 Pro лишь из-за камеры? В зависимости от ваших сценариев использования. Если вам важны видео с киноэффектом или макросъёмка, можем смело рекомендовать к покупке. В остальном вы навряд ли заметите разницу.

А вот если у вас смартфон ниже iPhone 11 Pro, вы заметите огромный скачок вперёд в съёмке фото и видео. Отталкиваться будете от нужных вам функций. 

Предельно ясно одно: если вам кажется, что нет инновационных продуктов у Apple или другого бренда, обратите внимание на другие моменты. Как улучшаются алгоритмы обработки изображений, железо и программное обеспечение. Все функции, которые были ранее в смартфонах, становятся лучше с каждым годом. И эта работа также важна.

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