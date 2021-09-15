iPhone 12 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra: битва камер

Понаблюдаем за сражением сильных мира сего.

Наверное, все уже успели понаблюдать за фотобитвой iPhone 11 Pro и Honor 30. Сегодня на закуску – более зрелищное сражение. В нём участвуют флагманы самых популярных брендов в мире. От Xiaomi – Mi 11 Ultra, а от Apple – iPhone 12 Pro. Давайте посмотрим, на что способен каждый смартфон.

Коротко о технических фишках.

iPhone 12 Pro : стандартный ширик, сверхширокоугольная камера и телевик с 2-кратным оптическим увеличением. Все камеры – по 12 Мп. Также есть сенсор LiDAR. Подходит для дополненной реальности и для съёмки качественных портретов.

: стандартный ширик, сверхширокоугольная камера и телевик с 2-кратным оптическим увеличением. Все камеры – по 12 Мп. Также есть сенсор LiDAR. Подходит для дополненной реальности и для съёмки качественных портретов. Xiaomi Mi 11 Utra: стандартный ширик на 50 Мп, сверхширик на 48 Мп и телевик на 48 Мп. Оптический зум – 5-кратный. Есть 120-кратный гибридный зум.

Apple любит проверенные решения в плане объективов и режимов. Xiaomi, напротив, не боятся экспериментов.

Настройки камеры.

У Apple – традиционный минимализм, который не изменился с момента выхода 11 Pro.

Xiaomi изобилует настройками камеры в стандартном приложении:

Что ж, у каждого подхода – свои фанаты. Кто-то любит игры с настройками, кому-то важнее простота.

Теперь приступаем к фотосравнению.

Баллы будут присуждаться по каждой отдельной категории, затем суммироваться.

Параметры следующие:

Баланс белого и цветопередача. Насколько яркий снимок, нет ли желтизны или синих оттенков.

Насколько яркий снимок, нет ли желтизны или синих оттенков. Чёткость и детализация. Много ли деталей на снимке, нет ли “замыленности”.

Много ли деталей на снимке, нет ли “замыленности”. Свет и экспозиция. Тут довольно просто – светлый или тёмный снимок по умолчанию.

Тут довольно просто – светлый или тёмный снимок по умолчанию. Для видео будет ещё один параметр – звук. Нет ли искажений, насколько близок к реальности.

Традиционно, никаких фоторедакторов и дополнительных хитростей.

1. Фото днём

Категория, в которой традиционно сложно отличить работу даже среднего сегмента. Но без сравнения никуда и здесь. Давайте проверим

Пример №1. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone.

Оценка: за свет отдаю предпочтение снимку с 12 Pro, 1 балл. А вот в части цветопередачи мне больше нравится снимок на Xiaomi за небо, 1 балл. Умеренно яркий. Оба снимка хорошо детализованы, по 1 баллу.

Пример №2. Первый снимок сделан на Mi 11 Ultra, на 12 Pro – второй.

Оценка: отдаю предпочтение снимку с iPhone в части света и детализации, по 1 баллу. По яркости и балансу белого оба аппарата справились хорошо, по 1 баллу.

2. Фото в помещении

Для сравнения – две “кофейные” сцены.

Пример №1. Дома у окна. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone

Оценка: по детализации поставлю по 1 баллу каждому смартфону. По цветопередаче мне больше нравится снимок на iPhone, 1 балл. Оба аппарата хорошо справились и со светом, 1 балл.

Пример №2. Кафе. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone

Оценка: честно говоря, чуть не перепутала, когда прикрепляла снимки. В обоих случаях смартфоны справились одинаково. По всем трём параметрам – по 1 баллу.

3. Видеосъёмка

Видеовозможностям производители смартфонов уделяют не меньшее количество времени, раз теперь можно снимать кино.

Первое видео – на iPhone 12 Pro. Второе – на Xiaomi Mi 11 Ultra. Смотрим

Оценка: звук мне понравился больше на iPhone, 1 балл. За чёткость по 1 баллу каждому смартфону. Оба смартфона получают по 1 баллу за баланс белого и цветопередачу. А вот со светом здесь лучше справился iPhone 12 Pro, 1 балл ему.

4. Режим “Портрет”

Объектом для портретной съёмки стала кошка. Давайте сравним. Первый снимок – на Xiaomi, второй – на iPhone.

Оценка: благодаря 5-кратному оптическому увеличению, Xiaomi поставлю 1 балл за новый ракурс. За цветопередачу также 1 балл “китайцу”. Свет – по 1 баллу каждому. А вот детализация чуть лучше на iPhone, ему 1 балл.

5. Селфи

Даже для ярых противников селфи качество фронталки играет немаловажную роль. Посмотрим, как в этой категории справляются флагманы. Сразу скажу, что оба аппарата снимают селфи с размытием заднего плана. И такие селфи мы будем сравнивать. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Xiaomi.

Оценка: у обоих снимков хорошая детализация, по 1 баллу каждому. В части цветопередачи снимок с 12 Pro мне нравится больше, он близок к естественному, 1 балл. Оба снимка хорошо справились со светом, по 1 баллу каждому аппарату.

Вне оценок: съёмка на разные объективы

Как и в сравнении iPhone 11 Pro и Honor 30, показываю в качестве примера, как снимают разные объективы на каждом смартфоне.

Ниже – снимки с iPhone 12 Pro. Сверхширик, ширик и телевик.

Теперь – снимки на три разных объектива с Xiaomi Mi 11 Ultra (сверхширик, ширик и телевик). Работу гибридного зума покажу в отдельной сцене.

А работу гибридного 120-кратного зума показываю ниже. Обратите внимание на здание красного цвета вдалеке.

6. Ночная съёмка

Традиционный финал – вечерняя съёмка. Что полагается флагманам в 2021 году, они не лишены ночного режима. Оценим ночной город в объективах Xiaomi и iPhone.

Пример №1. Первый снимок – на iPhone, второй – на Xiaomi

Оценка: по цветопередаче я отдаю предпочтение снимку на Xiaomi, 1 балл. Снимок более яркий. По свету отдаю предпочтение iPhone, 1 балл. По детализации оба получают по 1 баллу.

Пример №2. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone:

Оценка: оба аппарата хорошо справились со светом и детализацией. По 1 баллу. А вот в цветопередаче заметная разница. Отдам тут 1 балл iPhone, желтизна на снимке с Xiaomi бросается в глаза.

Теперь время подводить итоги. Подсчитываем баллы.

iPhone 12 Pro:

чёткость и детализация: 9 баллов

свет: 9 баллов

баланс белого и цветопередача: 6 баллов

звук в видео: 1 балл.

Итого: 25 баллов.

Xiaomi Mi 11 Ultra:

чёткость и детализация: 7 баллов

свет: 5 баллов

баланс белого и цветопередача: 6 баллов

+ 1 балл за близкий ракурс в портретной съёмке

Итого: 19 баллов.

Результат: лидер по количеству баллов – iPhone 12 Pro. Тем не менее, Xiaomi богат на технические фишки и настройки. Этого не хватает на iPhone. А пробелы в балансе белого и цветопередаче можно исправить в фоторедакторах. Думаю, что можно прибавить ещё баллов Xiaomi за техническое исполнение.

Вывод. Несмотря на совершенно разное количество баллов, считаю, что в данном сравнении победила дружба. Каждое устройство по-своему богато. Как в части настроек, так и в части конечного результата. Считаю, что устройствам Apple можно подтянуть техническую составляющую, Xiaomi же – поработать больше в части видеосъёмки и в детализации.

Какое устройство рекомендую к покупке в качестве камерофона? Считаю, что оба – достойные варианты. Нужно отталкиваться от таких вещей, как ваш бюджет, операционная система, габариты устройства и т.д. Важнее ваше видение, а не то, на какое устройство сделана фотография. Красиво снимать может научиться каждый, советы довольно простые.

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