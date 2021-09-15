iPhone 12 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra: битва камер
Понаблюдаем за сражением сильных мира сего.
Наверное, все уже успели понаблюдать за фотобитвой iPhone 11 Pro и Honor 30. Сегодня на закуску – более зрелищное сражение. В нём участвуют флагманы самых популярных брендов в мире. От Xiaomi – Mi 11 Ultra, а от Apple – iPhone 12 Pro. Давайте посмотрим, на что способен каждый смартфон.
Коротко о технических фишках.
- iPhone 12 Pro: стандартный ширик, сверхширокоугольная камера и телевик с 2-кратным оптическим увеличением. Все камеры – по 12 Мп. Также есть сенсор LiDAR. Подходит для дополненной реальности и для съёмки качественных портретов.
- Xiaomi Mi 11 Utra: стандартный ширик на 50 Мп, сверхширик на 48 Мп и телевик на 48 Мп. Оптический зум – 5-кратный. Есть 120-кратный гибридный зум.
Apple любит проверенные решения в плане объективов и режимов. Xiaomi, напротив, не боятся экспериментов.
Настройки камеры.
У Apple – традиционный минимализм, который не изменился с момента выхода 11 Pro.
Xiaomi изобилует настройками камеры в стандартном приложении:
Что ж, у каждого подхода – свои фанаты. Кто-то любит игры с настройками, кому-то важнее простота.
Теперь приступаем к фотосравнению.
Баллы будут присуждаться по каждой отдельной категории, затем суммироваться.
Параметры следующие:
- Баланс белого и цветопередача. Насколько яркий снимок, нет ли желтизны или синих оттенков.
- Чёткость и детализация. Много ли деталей на снимке, нет ли “замыленности”.
- Свет и экспозиция. Тут довольно просто – светлый или тёмный снимок по умолчанию.
- Для видео будет ещё один параметр – звук. Нет ли искажений, насколько близок к реальности.
Традиционно, никаких фоторедакторов и дополнительных хитростей.
1. Фото днём
Категория, в которой традиционно сложно отличить работу даже среднего сегмента. Но без сравнения никуда и здесь. Давайте проверим
Пример №1. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone.
Оценка: за свет отдаю предпочтение снимку с 12 Pro, 1 балл. А вот в части цветопередачи мне больше нравится снимок на Xiaomi за небо, 1 балл. Умеренно яркий. Оба снимка хорошо детализованы, по 1 баллу.
Пример №2. Первый снимок сделан на Mi 11 Ultra, на 12 Pro – второй.
Оценка: отдаю предпочтение снимку с iPhone в части света и детализации, по 1 баллу. По яркости и балансу белого оба аппарата справились хорошо, по 1 баллу.
2. Фото в помещении
Для сравнения – две “кофейные” сцены.
Пример №1. Дома у окна. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone
Оценка: по детализации поставлю по 1 баллу каждому смартфону. По цветопередаче мне больше нравится снимок на iPhone, 1 балл. Оба аппарата хорошо справились и со светом, 1 балл.
Пример №2. Кафе. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone
Оценка: честно говоря, чуть не перепутала, когда прикрепляла снимки. В обоих случаях смартфоны справились одинаково. По всем трём параметрам – по 1 баллу.
3. Видеосъёмка
Видеовозможностям производители смартфонов уделяют не меньшее количество времени, раз теперь можно снимать кино.
Первое видео – на iPhone 12 Pro. Второе – на Xiaomi Mi 11 Ultra. Смотрим
Оценка: звук мне понравился больше на iPhone, 1 балл. За чёткость по 1 баллу каждому смартфону. Оба смартфона получают по 1 баллу за баланс белого и цветопередачу. А вот со светом здесь лучше справился iPhone 12 Pro, 1 балл ему.
4. Режим “Портрет”
Объектом для портретной съёмки стала кошка. Давайте сравним. Первый снимок – на Xiaomi, второй – на iPhone.
Оценка: благодаря 5-кратному оптическому увеличению, Xiaomi поставлю 1 балл за новый ракурс. За цветопередачу также 1 балл “китайцу”. Свет – по 1 баллу каждому. А вот детализация чуть лучше на iPhone, ему 1 балл.
5. Селфи
Даже для ярых противников селфи качество фронталки играет немаловажную роль. Посмотрим, как в этой категории справляются флагманы. Сразу скажу, что оба аппарата снимают селфи с размытием заднего плана. И такие селфи мы будем сравнивать. Первый снимок сделан на iPhone, второй – на Xiaomi.
Оценка: у обоих снимков хорошая детализация, по 1 баллу каждому. В части цветопередачи снимок с 12 Pro мне нравится больше, он близок к естественному, 1 балл. Оба снимка хорошо справились со светом, по 1 баллу каждому аппарату.
Вне оценок: съёмка на разные объективы
Как и в сравнении iPhone 11 Pro и Honor 30, показываю в качестве примера, как снимают разные объективы на каждом смартфоне.
Ниже – снимки с iPhone 12 Pro. Сверхширик, ширик и телевик.
Теперь – снимки на три разных объектива с Xiaomi Mi 11 Ultra (сверхширик, ширик и телевик). Работу гибридного зума покажу в отдельной сцене.
А работу гибридного 120-кратного зума показываю ниже. Обратите внимание на здание красного цвета вдалеке.
6. Ночная съёмка
Традиционный финал – вечерняя съёмка. Что полагается флагманам в 2021 году, они не лишены ночного режима. Оценим ночной город в объективах Xiaomi и iPhone.
Пример №1. Первый снимок – на iPhone, второй – на Xiaomi
Оценка: по цветопередаче я отдаю предпочтение снимку на Xiaomi, 1 балл. Снимок более яркий. По свету отдаю предпочтение iPhone, 1 балл. По детализации оба получают по 1 баллу.
Пример №2. Первый снимок сделан на Xiaomi, второй – на iPhone:
Оценка: оба аппарата хорошо справились со светом и детализацией. По 1 баллу. А вот в цветопередаче заметная разница. Отдам тут 1 балл iPhone, желтизна на снимке с Xiaomi бросается в глаза.
Теперь время подводить итоги. Подсчитываем баллы.
iPhone 12 Pro:
- чёткость и детализация: 9 баллов
- свет: 9 баллов
- баланс белого и цветопередача: 6 баллов
- звук в видео: 1 балл.
Итого: 25 баллов.
Xiaomi Mi 11 Ultra:
- чёткость и детализация: 7 баллов
- свет: 5 баллов
- баланс белого и цветопередача: 6 баллов
- + 1 балл за близкий ракурс в портретной съёмке
Итого: 19 баллов.
Результат: лидер по количеству баллов – iPhone 12 Pro. Тем не менее, Xiaomi богат на технические фишки и настройки. Этого не хватает на iPhone. А пробелы в балансе белого и цветопередаче можно исправить в фоторедакторах. Думаю, что можно прибавить ещё баллов Xiaomi за техническое исполнение.
Вывод. Несмотря на совершенно разное количество баллов, считаю, что в данном сравнении победила дружба. Каждое устройство по-своему богато. Как в части настроек, так и в части конечного результата. Считаю, что устройствам Apple можно подтянуть техническую составляющую, Xiaomi же – поработать больше в части видеосъёмки и в детализации.
Какое устройство рекомендую к покупке в качестве камерофона? Считаю, что оба – достойные варианты. Нужно отталкиваться от таких вещей, как ваш бюджет, операционная система, габариты устройства и т.д. Важнее ваше видение, а не то, на какое устройство сделана фотография. Красиво снимать может научиться каждый, советы довольно простые.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.