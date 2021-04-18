Как фотографировать лучше: советы на каждый день

Выводим ваши фото на новый уровень

Как создавать фотографии, которые хочется потом повесить на стене? Необязательно быть профессиональным фотографом. И даже фототехника не так важна. Поделимся несколькими советами, чтобы ваши кадры были лучше и интереснее.

Протирайте линзу

Этот совет не связан с правилами композиции, но важен он не меньше. Вы пробовали читать что-либо с экрана телефона, когда он заляпан? Нет чёткости, экран не такой яркий. Это не очень удобно. То же самое и с линзой камеры. Нужно следить за её чистотой. Поэтому не забывайте протирать линзу или блок камер тканью. Футболка и шарф для этой цели прекрасно подойдут, а в идеале – тряпочка из микрофибры.

Первое фото снято с грязным объективом камеры, второе фото – после протирки линзы. Сравните:

Пользуйтесь сеткой

Это отличное решение для построения композиции.

Такие линии помогают и при построении зданий, и при расположении объектов на линиях пересечения. Такой приём называется правилом третей. Это одно из базовых правил композиции. Точки пересечения находятся посередине. Вы также видите сразу всю картину, а не только главный объект. Так вы не «завалите» горизонт и сможете красиво расположить все объекты в кадре.

Обращайте внимание на окружающую обстановку и находите новые ракурсы

Посмотрите, что окружает вас дома. Найдите интересные предметы. Сфотографируйте свой завтрак или кофе-брейк. Походите по своему городу. Наверняка вы найдёте интересные здания. Почему бы их не запечатлеть на камеру? Поиграйте с ракурсами и хороший кадр обеспечен. А можно зайти в библиотеку и сфотографировать книжные стеллажи, это интересно. Зайдите в уютное кафе и сфотографируйте что-то там. Выберитесь на природу, когда тепло. Чем больше мест мы посещаем, тем лучше. А в путешествиях даже достопримечательность можно снять так, что снимок будет оригинальным.

Посещайте выставки и галереи

Так развивается вкус в фотографии. На выставках представлены шедевры мировой фотографии. Ориентируясь на них, вы поймёте, почему так снимать – классно и интересно. И чаще всего на выставках простые примеры из жизни, а не постановочные снимки.

Снимайте при хорошем свете

Профессионалы при плохом освещении используют дополнительное оборудование. Если его нет, то снять хорошее фото при таких условиях сложнее. Поэтому обращайте внимание на светлое время суток и снимайте такие композиции при естественном освещении. Стоит также учитывать, что слишком яркий солнечный свет подходит не для всех объектов. Глянцевые журналы и книжки блеснут отпечатками пальцев при ярком свете, что не очень украшает фото. Во второй половине дня хочется поймать закат. Вечер же подходит для съёмок ночного города, походов в бар или клуб.

Помните о смысле

Можно знать много о фототехнике и как ей пользоваться. Но если у технически идеального снимка нет идеи, он не будет иметь успеха. Вам важно поймать момент, сохранить его в памяти. В некоторых случаях можно сделать серию снимков, чтобы зритель понял контекст.

Посмотрите на пример с кошкой. Хочется запомнить её “детство”. Несмотря на слабый свет и шумы, мы любуемся такими кадрами.

Развивайтесь сами

Прокачивайте свои знания в той теме, которая вам интересна. Знаете много о приготовлении блюд и напитков? Вам легче снимать их. Знаете многое о домашних животных? Сможете сделать снимки ещё интереснее. И так с любой темой.

Полюбите свои снимки и делайте их лучше

Это значит, что вы можете сравнить себя с другими фотографами, чтобы научиться у них некоторым приёмам. Но ваши фотографии должны нравиться вам! Фотографии делаются для души, вы показываете свою картину мира. Если вам хочется внедрить интересные приёмы, пожалуйста! Но не ради чужой оценки. Кому-то нравятся сказочные образы, кому-то – красивые блюда. И если вам нравятся ваши снимки с едой, то плохого в этом нет. Вам выбирать, что снимать чаще.

Выжимайте из своей камеры максимум

Не так важно, на какую камеру снимаете – смартфон или зеркалка – не выделяйте ничего отдельно и выжимайте максимум из той техники, которая у вас есть. Поиграйтесь с настройками, с режимами. Если у вас смартфон с несколькими объективами, изучите их возможности. Например, телевик приближает без потери качества. А сверхширик поможет уместить всё здание целиком.

Пользуйтесь обработкой

Профессионалы обрабатывают свои снимки в фоторедакторах. Это не значит, что нужно ставить везде фильтры. Важно поправить баланс белого, чтобы кадр не был слишком синим или жёлтым. Можете добавить чуть-чуть контраста, если чёрный смотрится серым. А также добавьте яркости, если цвета бледные. Но не перебарщивайте. Обработку не должно быть заметно. Так снимок будет казаться естественнее. Сравните, как поработал фоторедактор:

А ещё при обработке есть некоторые лайфхаки:

Если снимок смазался, добавьте шумов или зернистости: так фото будет смотреться как плёночный кадр или сцена из кино.

Если цвета на фото не нравятся, переведите в ч/б. Так снимок будет смотреться свежее и интереснее.

В программе для обработки можно выпрямить горизонт или здание. Можно исправить пропорции человека. Например, если сняли его слишком близко на широкоугольную камеру.

Обрабатывать снимки можно в любой программе. Не нужно переплачивать за приложения с базовыми настройками. Выпрямить горизонт, поработать с цветом можно во встроенном редакторе любого гаджета. И этих настроек бывает достаточно.

Мы видим, как может обработка сделать снимок ещё лучше. В примерах показали несколько интересных фишек. Но злоупотреблять обработкой не стоит. Лучше сразу подготовиться к съёмке, чем проводить много времени за редактированием ваших кадров. Да и кадры должны вам нравиться с самого начала. Идейно и технически неудачный снимок не спасёт ни одна программа.

Следите за фокусом

Да, лучше подержать камеру чуть больше, чем потом увидеть у себя в галерее смазанный снимок. Только если это ваша задумка. Фиксируйте автофокус. Такая функция есть на любой камере, в том числе и на смартфоне.

Наверняка были у вас случаи, когда вы хотели снять город ночью. Но быстро убрали камеру и получили смазанный снимок. При ночной съёмке камера дольше фокусируется, потому что не хватает света. Спешка ни к чему при такой съёмке.

Если вам хочется снять движение, например, танцующего ребёнка или как идёт кот, можно сфокусироваться на лице, и снимок не будет сильно смазанным.

Именно поэтому автофокусировка так важна. Особенно если вы поклонник ночной съёмки или динамичных кадров.

Снимайте много

С разных ракурсов. Снимайте всё то, что нравится вам. И не бойтесь ошибаться. Фотографы, прежде чем стать мастерами своего дела, снимали 100 раз, и на 101-й получился результат. Получайте удовольствие от процесса съёмки. Так ваши работы будут становиться интереснее с каждым разом. Фотографируя, вы развиваете наблюдательность и учитесь находить красоту в повседневности.

Благодаря фотографии вы рассказываете истории о людях или местах. Важно снимать лучше с каждым разом, чтобы истории были понятнее и интереснее. Именно поэтому мы поделились с вами советами по съёмке фото. Теперь попробуйте попрактиковаться и рассказать что-то интересное в фотографиях вашим друзьям и близким.

Все представленные фотопримеры сделаны на камеры разных поколений iPhone, чашка с котами – на Samsung A-серии 2017 года.

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