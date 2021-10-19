Мобильная фотография

Xiaomi Mi 11 T vs Mi 11 T Pro: битва камер

19 Окт, 2021

Xiaomi Mi 11 T vs Mi 11 T Pro: битва камер

Сравнение камер смартфонов-“родственников”.

Приветствую всех на Блохе. За последние месяца три мы опубликовали несколько фотосравнений: iPhone 11 Pro vs Honor 30, iPhone 12 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra, а также iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro. Теперь время для ещё одной фотобитвы. Главные герои сегодня – Xiaomi Mi 11 T и Mi 11 T Pro. Посмотрим, на что способны смартфоны-“братья”, есть ли разница в съёмке и стоит ли фотолюбителям обращать больше внимания на Pro-версию.

Немного о характеристиках камер

Оба аппарата в начинке камер идентичны. Но одно различие всё же есть. Перечислим цифры:

  • У обоих аппаратов три объектива: основной, ширик и макрообъектив;
  • Разрешение камер: основная – 108 МП, диафрагма – f/1,75; ширик – 8 Мп, диафрагма – f/2,4, есть автофокус; макро – 5Мп;
  • Фронталка на обоих аппаратах – 16 Мп;
  • Оба аппарата снимают видео в 4К 60 кадров в секунду;
  • Mi 11T Pro умеет снимать видео 8К 30 кадров в секунду. Младшая модель – нет;
  • У Mi 11T Pro динамики от Harman Kardon, что даёт преимущество в записи звука на видео.

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Сравнение камер

Теперь приступаем к сравнению. Подсчитаем баллы отдельно по каждому параметру и суммируем результаты. Оценивать будем следущее:

  • Баланс белого и цветопередачу. Насколько естественные и яркие оттенки;
  • Чёткость и детализацию. Можно ли разглядеть текстуру предмета или веснушки на лице;
  • Свет. Насколько хорошо справляется с экспозицией, не тёмный ли или наоборот, пересвеченный снимок.

Для видео мы добавляем ещё один параметр – звук. Слышно ли то, что происходит на видео, насколько натурально и тд.

Ни одно фото и видео не было обработано в редакторах.

1. Дневная съёмка

Начнём с самого простого – дневной съёмки.

Пример №1. Первый снимок сделан на 11Т, второй – на 11T Pro:

на ми 11 т обычный

Краски осени очень хорошо переданы. Некая таинственность присутствует в кадре

на ми 11 т про

Снимок более светлый, в то же время немного другой баланс белого

Вывод: В этой сцене есть главная разница – баланс белого. Снимок с младшей версии получился более естественным и тёплым. А вот со светом лучше справился Mi 11T Pro. По чёткости и детализации оба аппарата отработали на хорошем уровне.

Оценка: Чёткость и детализация – по 1 баллу обоим смартфонам; свет – 1 балл Mi 11T Pro; баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т.

Пример №2.

Снова полюбуемся осенним пейзажем. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

ми 11 т осень

Осень – одно из лучших времён года для прекрасных кадров

снято на 11т про осень

Хорошие кадры на хороший смартфон – то, к чему многие стремятся. Эта сцена – не исключение

Вывод: Оба снимка практически одинаковые. Но разница всё же есть: на 11Т Pro нет пересветов на небе, а 11Т чуть лучше справился с цветопередачей.

Оценка: свет – 1 балл 11T Pro; баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому аппарату.

2. Съёмка в помещении

Теперь посмотрим, как смартфоны снимают в помещении. Первое фото сделано на Mi 11T, второе – на Mi 11T Pro:

снято на 11 т обычный

Смартфон очень хорошо передал всё – сразу захотелось в кинотеатр

снято на 11 т про

Также всё передано отлично

Вывод: Оба смартфона отработали на хорошем уровне в этой сцене. Снимки естественные, хорошая детализация.

Оценка: По 1 баллу каждому смартфону по всем параметрам.

3. Портреты

Давайте посмотрим на работу портретного режима на обоих смартфонах. Сразу подчеркнём: здесь нет телеобъектива. Размыть фон помогает макрообъектив и программное обеспечение.

Давайте посмотрим на примеры. Первый снимок сделан на Mi 11T, второй на Mi 11T Pro:

портрет на 11т

Несмотря на некоторые недочёты в обработке волос, ПО для размытия фона справляется хорошо

портрет на 11т про

Тоже прекрасная фоторабота

Вывод: Xiaomi с каждым годом делает свои камеры всё лучше и лучше. И портретная съёмка на превосходном уровне. Даже несмотря на некоторые недочёты, например, в размытии фона около волос. Какая разница у снимков? Pro-версия справилась лучше с цветовой и световой обработкой. А по чёткости нареканий нет ни к одному аппарату.

Оценка: Свет и баланс белого + цветопередача – по 1 баллу Mi 11T Pro. Чёткость и детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

4. Селфи

Теперь сравним работу фронтальной камеры у смартфонов. По характеристикам фронталка на обоих аппаратах одинаковая. Но финальный результат – это не только железо, но и программное обеспечение. И оно привносит разницу. Давайте посмотрим. Первый снимок сделан на Mi 11T, второй – на Mi 11T Pro:

селфи на 11Т

Мне кажется, с этим снимком нужно больше поработать в фоторедакторе. А цвета подходят скорее для художественного снимка, нежели чем для других целей

селфи на 11т про

Вот этот вариант ярче и чётче. Нет пересветов и заметен макияж на лице

Вывод: Называть какой-либо снимок хорошим или плохим – субъективно. Тем не менее, снимок с 11Т проиграл по всем параметрам Pro-версии. Я не сниму ему полностью баллы, но разница здесь довольно заметная.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т Pro; свет – 0,5 балла 11Т, 1 балл Mi 11T Pro; чёткость и детализация – 0,5 балла Mi 11T, 1 балл 11Т Pro.

5. Съёмка видео

Теперь переходим к самому интересному разделу – видеосъёмке. Оба аппарата позиционируются как “киношные” устройства. Недаром слоган презентации Xiaomi “Магия кино”.

Давайте посмотрим на некоторые примеры видео. Отдельно проверим режим съёмки , в котором снимает Mi 11T Pro.

Пример №1. Посмотрим на видео с 11Т:

Теперь – видео с 11Т Pro:

Вывод: Оба смартфона отработали на очень хорошем уровне. Детализация, яркость, свет и звук в видео абсолютно идентичны в этом примере.

Оценка: звук в видео – по 1 баллу каждому аппарату; чёткость и детализация – по 1 баллу; свет – по 1 баллу; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу каждому аппарату.

Пример №2. Посмотрим видео, сделанное на 11Т:

Теперь – та же сцена с 11T Pro:

Вывод: Оба видео получились чёткими и светлыми. И цветопередача на одном уровне. Звук в видео – отличный на обоих смартфонах.

Оценка: по 1 баллу по всем параметрам, включая звук.

Пример №3. Видео с фронталки. Первое – на 11Т. Смотрим:

Второе видео – на 11Т Pro:

Вывод: На примерах с селфи мы посмотрели, что фронталка у Pro-версии снимает лучше. Это касается и цветопередачи, и света. Примерно та же самая картина. Разве что звук на видео одинаковый.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т Pro; свет – 0,5 балла 11Т, 1 балл Mi 11T Pro; чёткость и детализация – 0,5 балла Mi 11T, 1 балл 11Т Pro. Звук в видео – по 1 баллу обоим аппаратам.

Пример №4. Съёмка в темноте.

Не обходим стороной и съёмку видео вечером. Давайте сравним.

Первое видео – на 11Т:

Второе – на 11Т Pro:

Вывод: Оба аппарата хорошо передали детализацию, свет и баланс белого. А вот звук в видео мне показался тут чище на 11T Pro.

Оценка: по 1 баллу обоим аппаратам за детализацию, свет и баланс белого. Звук – 1 балл 11T Pro, 0,5 балла11Т.

Видео в 8К

Этот раздел мы не включаем в общий подсчёт баллов, так как 8К-видео – эксклюзивно у 11Т Pro. Мы лишь покажем, как смартфон снимает в этом режиме. Ну и сопоставим со съёмкой в .

Давайте посмотрим на съёмку в 8К:

И для сравнения – стандартная съёмка в на 11Т:

Вывод: 8к – определённо задел на будущее. Однако стоит помнить, что соцсети сжимают контент. Да и не все устройства поддерживают такой формат. Или устройства тормозят при просмотре 8к-видео. В ближайшем будущем мы увидим улучшенное ПО, которое позволит просматривать такой контент. Но пока такая функция скорее пригодится в профессиональной видеорежиссуре, а не для 24-часового поста в соцсетях.

На этом примере есть разница в детализации. Но и 4к-видео ничуть не проигрывает ролику с Pro-версии.

6. Ночная съёмка

Вечерняя и ночная съёмка – важный критерий, по которому пользователи выбирают смартфон при покупке. Давайте посмотрим, как снимают аппараты в темноте. Первый снимок сделан на 11Т, второй – на 11Т Pro:

ночь фото с 11т

Детали сохранены, и снимок довольно яркий

на ми11 т про

Работа не менее достойная

Вывод: Мне нравятся оба снимка. Но по балансу белого мне кажется, что чуть лучше справилась младшая модель. Снимок с Pro-версии чуть более светлый.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1,5 балла Mi 11T, 1 балл Mi 11T Pro; свет – 1,5 балла 11Т Pro, 1 балл Mi 11T; чёткость и детализация – по 1 баллу обоим аппаратам.

7. Съёмка с разных объективов

Теперь приступим к сравнению объективов обоих смартфонов. Здесь их три: стандартный, широкоугольный и макро. Телефото нет, приближение цифровое. Тем не менее, и работу цифрового зума мы включили в этот раздел. Давайте посмотрим.

Ширик

Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

сверхширик на 11т

Цвета и детализация на очень хорошем уровне

сверхширик на про версию

Очень хороший баланс белого и алгоритмы световой обработки

Вывод: Ширик на 11Т Pro намного лучше справился со светом. По детализации и цветопередаче у обоих смартфонов всё примерно одинаково.

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Стандартный объектив

Теперь – стандартная линза камеры. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

стандарт на 11т

Снимок хорошо детализован, но в этой сцене есть некоторые сложности со светом

снято на 11т про стандарт

Вот здесь заметна разница в свете

Вывод: Здесь есть такая же проблема, как и в предыдущих пример – свет. Pro-версия справляется со светом лучше, чем младшая модель в этой сцене.

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Цифровой зум

Зум мы тоже сравним. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

цифровой зум на 11т

Спасибо 108 мегапикселям. Цифровой зум приближается к качеству к телелинзам смартфонов

снято на 11т про

Здесь качество снимка ещё лучше. Обратите внимание на световую обработку

Вывод: Благодаря большому разрешению – 108 Мп – мы можем получать качественные фото даже с цифровым зумом. Мы его не рекомендуем использовать, если есть возможности подойти к объекту физически. Для остальных ситуаций хорошая работа. Pro-версия снова отработала лучше со светом. По остальным параметрам всё одинаково

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Макро

Теперь настала очередь макрообъектива. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11T Pro:

макро на 11т

Сохранён неповторимый узор листа

макро на 11т про

А здесь ещё лучше цветопередача

Вывод: Что ж, оба аппарата хорошо справились со съёмкой макрофото. Разница лишь в чуть лучшей цветопередаче у 11Т Pro. Прибавлю ему 0,5 балла в этом параметре.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т, 1,5 балла 11Т Pro; свет и чёткость – по 1 баллу каждому смартфону по каждому параметру.

Подсчёт баллов

Пришло время подводить итоги. Баллы распределились следующим образом:

Xiaomi Mi 11 T:

  • Баланс белого и цветопередача – 11,5 баллов;
  • Чёткость и детализация – 13 баллов;
  • Свет – 7 баллов;
  • Звук в видео – 3,5 балла.

Итого: 35 баллов.

Xiaomi Mi 11 T Pro:

  • Баланс белого и цветопередача – 12,5 баллов;
  • Чёткость и детализация – 14 баллов;
  • Свет – 14,5 баллов;
  • Звук в видео – 4 балла.

Итого: 45 баллов.

смартфоны в руках

Вывод

Победитель нашей фотобитвы – Xiaomi Mi 11T Pro с 45 баллами. В чём же-таки есть разница? В работе со светом и балансом белого. И фронтальная камера Pro-версии качественнее. И конечно же, в плане видео у Mi11 T Pro есть техническое преимущество – это звук от Harman Kardon, съёмка в 8к.

Теперь ответ на главный вопрос: стоит ли присмотреться при покупке к Pro-версии? Однозначно, стоит. Несмотря на одинаковые характеристики камеры (объективы, диафрагма и тд), на этом аппарате улучшенное программное обеспечение. И наши примеры это доказали.

Если же некоторые недочёты младшего брата –  Mi 11T – для вас не критичны, рассмотрите при покупке его.

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