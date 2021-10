Xiaomi Mi 11 T vs Mi 11 T Pro: битва камер

Сравнение камер смартфонов-“родственников”.

Приветствую всех на Блохе. За последние месяца три мы опубликовали несколько фотосравнений: iPhone 11 Pro vs Honor 30, iPhone 12 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra, а также iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro. Теперь время для ещё одной фотобитвы. Главные герои сегодня – Xiaomi Mi 11 T и Mi 11 T Pro. Посмотрим, на что способны смартфоны-“братья”, есть ли разница в съёмке и стоит ли фотолюбителям обращать больше внимания на Pro-версию.

Немного о характеристиках камер

Оба аппарата в начинке камер идентичны. Но одно различие всё же есть. Перечислим цифры:

У обоих аппаратов три объектива : основной, ширик и макрообъектив;

: основной, ширик и макрообъектив; Разрешение камер : основная – 108 МП, диафрагма – f/1,75; ширик – 8 Мп , диафрагма – f/2,4, есть автофокус; макро – 5Мп ;

: основная – диафрагма – f/1,75; ширик – , диафрагма – f/2,4, есть автофокус; макро – ; Фронталка на обоих аппаратах – 16 Мп ;

на обоих аппаратах – ; Оба аппарата снимают видео в 4К 60 кадров в секунду ;

; Mi 11T Pro умеет снимать видео 8К 30 кадров в секунду . Младшая модель – нет;

умеет снимать видео . У Mi 11T Pro динамики от Harman Kardon, что даёт преимущество в записи звука на видео.

Сравнение камер

Теперь приступаем к сравнению. Подсчитаем баллы отдельно по каждому параметру и суммируем результаты. Оценивать будем следущее:

Баланс белого и цветопередачу . Насколько естественные и яркие оттенки;

. Насколько естественные и яркие оттенки; Чёткость и детализацию . Можно ли разглядеть текстуру предмета или веснушки на лице;

. Можно ли разглядеть текстуру предмета или веснушки на лице; Свет. Насколько хорошо справляется с экспозицией, не тёмный ли или наоборот, пересвеченный снимок.

Для видео мы добавляем ещё один параметр – звук. Слышно ли то, что происходит на видео, насколько натурально и тд.

Ни одно фото и видео не было обработано в редакторах.

1. Дневная съёмка

Начнём с самого простого – дневной съёмки.

Пример №1. Первый снимок сделан на 11Т, второй – на 11T Pro:

Вывод: В этой сцене есть главная разница – баланс белого. Снимок с младшей версии получился более естественным и тёплым. А вот со светом лучше справился Mi 11T Pro. По чёткости и детализации оба аппарата отработали на хорошем уровне.

Оценка: Чёткость и детализация – по 1 баллу обоим смартфонам; свет – 1 балл Mi 11T Pro; баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т.

Пример №2.

Снова полюбуемся осенним пейзажем. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

Вывод: Оба снимка практически одинаковые. Но разница всё же есть: на 11Т Pro нет пересветов на небе, а 11Т чуть лучше справился с цветопередачей.

Оценка: свет – 1 балл 11T Pro; баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т; чёткость и детализация – по 1 баллу каждому аппарату.

2. Съёмка в помещении

Теперь посмотрим, как смартфоны снимают в помещении. Первое фото сделано на Mi 11T, второе – на Mi 11T Pro:

Вывод: Оба смартфона отработали на хорошем уровне в этой сцене. Снимки естественные, хорошая детализация.

Оценка: По 1 баллу каждому смартфону по всем параметрам.

3. Портреты

Давайте посмотрим на работу портретного режима на обоих смартфонах. Сразу подчеркнём: здесь нет телеобъектива. Размыть фон помогает макрообъектив и программное обеспечение.

Давайте посмотрим на примеры. Первый снимок сделан на Mi 11T, второй на Mi 11T Pro:

Вывод: Xiaomi с каждым годом делает свои камеры всё лучше и лучше. И портретная съёмка на превосходном уровне. Даже несмотря на некоторые недочёты, например, в размытии фона около волос. Какая разница у снимков? Pro-версия справилась лучше с цветовой и световой обработкой. А по чёткости нареканий нет ни к одному аппарату.

Оценка: Свет и баланс белого + цветопередача – по 1 баллу Mi 11T Pro. Чёткость и детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

4. Селфи

Теперь сравним работу фронтальной камеры у смартфонов. По характеристикам фронталка на обоих аппаратах одинаковая. Но финальный результат – это не только железо, но и программное обеспечение. И оно привносит разницу. Давайте посмотрим. Первый снимок сделан на Mi 11T, второй – на Mi 11T Pro:

Вывод: Называть какой-либо снимок хорошим или плохим – субъективно. Тем не менее, снимок с 11Т проиграл по всем параметрам Pro-версии. Я не сниму ему полностью баллы, но разница здесь довольно заметная.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т Pro; свет – 0,5 балла 11Т, 1 балл Mi 11T Pro; чёткость и детализация – 0,5 балла Mi 11T, 1 балл 11Т Pro.

5. Съёмка видео

Теперь переходим к самому интересному разделу – видеосъёмке. Оба аппарата позиционируются как “киношные” устройства. Недаром слоган презентации Xiaomi “Магия кино”.

Давайте посмотрим на некоторые примеры видео. Отдельно проверим режим съёмки 8К, в котором снимает Mi 11T Pro.

Пример №1. Посмотрим на видео с 11Т:

Теперь – видео с 11Т Pro:

Вывод: Оба смартфона отработали на очень хорошем уровне. Детализация, яркость, свет и звук в видео абсолютно идентичны в этом примере.

Оценка: звук в видео – по 1 баллу каждому аппарату; чёткость и детализация – по 1 баллу; свет – по 1 баллу; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу каждому аппарату.

Пример №2. Посмотрим видео, сделанное на 11Т:

Теперь – та же сцена с 11T Pro:

Вывод: Оба видео получились чёткими и светлыми. И цветопередача на одном уровне. Звук в видео – отличный на обоих смартфонах.

Оценка: по 1 баллу по всем параметрам, включая звук.

Пример №3. Видео с фронталки. Первое – на 11Т. Смотрим:

Второе видео – на 11Т Pro:

Вывод: На примерах с селфи мы посмотрели, что фронталка у Pro-версии снимает лучше. Это касается и цветопередачи, и света. Примерно та же самая картина. Разве что звук на видео одинаковый.

Оценка: Баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т Pro; свет – 0,5 балла 11Т, 1 балл Mi 11T Pro; чёткость и детализация – 0,5 балла Mi 11T, 1 балл 11Т Pro. Звук в видео – по 1 баллу обоим аппаратам.

Пример №4. Съёмка в темноте.

Не обходим стороной и съёмку видео вечером. Давайте сравним.

Первое видео – на 11Т:

Второе – на 11Т Pro:

Вывод: Оба аппарата хорошо передали детализацию, свет и баланс белого. А вот звук в видео мне показался тут чище на 11T Pro.

Оценка: по 1 баллу обоим аппаратам за детализацию, свет и баланс белого. Звук – 1 балл 11T Pro, 0,5 балла – 11Т.

Видео в 8К

Этот раздел мы не включаем в общий подсчёт баллов, так как 8К-видео – эксклюзивно у 11Т Pro. Мы лишь покажем, как смартфон снимает в этом режиме. Ну и сопоставим со съёмкой в 4к.

Давайте посмотрим на съёмку в 8К:

И для сравнения – стандартная съёмка в 4К на 11Т:

Вывод: 8к – определённо задел на будущее. Однако стоит помнить, что соцсети сжимают контент. Да и не все устройства поддерживают такой формат. Или устройства тормозят при просмотре 8к-видео. В ближайшем будущем мы увидим улучшенное ПО, которое позволит просматривать такой контент. Но пока такая функция скорее пригодится в профессиональной видеорежиссуре, а не для 24-часового поста в соцсетях.

На этом примере есть разница в детализации. Но и 4к-видео ничуть не проигрывает ролику с Pro-версии.

6. Ночная съёмка

Вечерняя и ночная съёмка – важный критерий, по которому пользователи выбирают смартфон при покупке. Давайте посмотрим, как снимают аппараты в темноте. Первый снимок сделан на 11Т, второй – на 11Т Pro:

Вывод: Мне нравятся оба снимка. Но по балансу белого мне кажется, что чуть лучше справилась младшая модель. Снимок с Pro-версии чуть более светлый.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1,5 балла Mi 11T, 1 балл Mi 11T Pro; свет – 1,5 балла 11Т Pro, 1 балл Mi 11T; чёткость и детализация – по 1 баллу обоим аппаратам.

7. Съёмка с разных объективов

Теперь приступим к сравнению объективов обоих смартфонов. Здесь их три: стандартный, широкоугольный и макро. Телефото нет, приближение цифровое. Тем не менее, и работу цифрового зума мы включили в этот раздел. Давайте посмотрим.

Ширик

Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

Вывод: Ширик на 11Т Pro намного лучше справился со светом. По детализации и цветопередаче у обоих смартфонов всё примерно одинаково.

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Стандартный объектив

Теперь – стандартная линза камеры. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

Вывод: Здесь есть такая же проблема, как и в предыдущих пример – свет. Pro-версия справляется со светом лучше, чем младшая модель в этой сцене.

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Цифровой зум

Зум мы тоже сравним. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11Т Pro:

Вывод: Благодаря большому разрешению – 108 Мп – мы можем получать качественные фото даже с цифровым зумом. Мы его не рекомендуем использовать, если есть возможности подойти к объекту физически. Для остальных ситуаций хорошая работа. Pro-версия снова отработала лучше со светом. По остальным параметрам всё одинаково

Оценка: 1 балл за свет 11Т Pro; баланс белого и цветопередача – по 1 баллу обоим смартфонам; детализация – по 1 баллу обоим смартфонам.

Макро

Теперь настала очередь макрообъектива. Первое фото сделано на 11Т, второе – на 11T Pro:

Вывод: Что ж, оба аппарата хорошо справились со съёмкой макрофото. Разница лишь в чуть лучшей цветопередаче у 11Т Pro. Прибавлю ему 0,5 балла в этом параметре.

Оценка: баланс белого и цветопередача – 1 балл 11Т, 1,5 балла 11Т Pro; свет и чёткость – по 1 баллу каждому смартфону по каждому параметру.

Подсчёт баллов

Пришло время подводить итоги. Баллы распределились следующим образом:

Xiaomi Mi 11 T:

Баланс белого и цветопередача – 11,5 баллов ;

; Чёткость и детализация – 13 баллов ;

; Свет – 7 баллов ;

; Звук в видео – 3,5 балла .

Итого: 35 баллов.

Xiaomi Mi 11 T Pro:

Баланс белого и цветопередача – 12,5 баллов ;

; Чёткость и детализация – 14 баллов ;

; Свет – 14,5 баллов ;

; Звук в видео – 4 балла .

Итого: 45 баллов.

Вывод

Победитель нашей фотобитвы – Xiaomi Mi 11T Pro с 45 баллами. В чём же-таки есть разница? В работе со светом и балансом белого. И фронтальная камера Pro-версии качественнее. И конечно же, в плане видео у Mi11 T Pro есть техническое преимущество – это звук от Harman Kardon, съёмка в 8к.

Теперь ответ на главный вопрос: стоит ли присмотреться при покупке к Pro-версии? Однозначно, стоит. Несмотря на одинаковые характеристики камеры (объективы, диафрагма и тд), на этом аппарате улучшенное программное обеспечение. И наши примеры это доказали.

Если же некоторые недочёты младшего брата – Mi 11T – для вас не критичны, рассмотрите при покупке его.

