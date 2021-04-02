Зачем нужен телеобъектив в смартфоне? И какая вообще от него польза?

Телелинза и нейронные сети работают вместе, чтобы ваши портреты выглядели максимально качественными. Давайте посмотрим на пример ниже:

Главный объект отделён от фона максимально естественно, края не выделяются. Пропорции сохранены. Такие фото было возможно делать только с зеркальной камеры. И то, если объектив с фокусным расстоянием 50 мм и более. Теперь такие снимки можно сделать на смартфон. Всё благодаря телелинзе.

Телеобъектив помогает и в видеосъёмке. Пропорции людей, животных или предметов не искажаются, если снимать их вблизи. Все детали сохранятся, если приблизить объект. При монтаже делать кроп видео необязательно, чтобы показать человека или животное без лишних подробностей. Даже если и хочется обрезать какой-то кадр, качество не пострадает. И конечно же, удобно снимать с телевика уличные сцены. Например, сладко спящих животных, которые могут вздрогнуть от малейшего шороха. Ниже пример видео:

Так что же особенного в телевике и зачем он нужен? Стоит ли доплатить за смартфон чуть больше, чтобы иметь телевик? Телеобъектив – полезная линза для любителей снимать уличные сцены, животных или мероприятия, где нельзя подойти близко к объекту съёмки. При съёмке пейзажей и зданий оптическое приближение тоже пригодится: можно выделить ту часть снимка, которая привлекла внимание. Любителям портретов и предметной съёмки телелинза будет по душе: главный объект в фокусе, фон размыт, естественные пропорции. Если вы занимаетесь видеомонтажом, вам не нужно обрезать большое количество информации на видео, чтобы показать главный объект. Такие фото и видео отличаются от остальных, их приятно показывать своим друзьям и подписчикам в соцсетях.

Конечно, подобные кадры можно сделать на многие современные смартфоны. Даже если в них нет особого объектива. Всё благодаря нейронным сетям. Они помогают снять фото и видео с похожим эффектом. Но качество не будет таким высоким, потому что программные улучшения не могут соперничать с оптикой.

Какой же смартфон выбрать тем, кому важно качество фото и видео? Присмотритесь к Pro-версиям Айфонов, Huawei P40 Pro или к топовым смартфонам Samsung, например S10 или S20. Телевик можно встретить и в среднем сегменте. Но если вы гонитесь за качеством съёмки, то лучше выбрать флагман.