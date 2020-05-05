«1% в минуту». Владельцы iPhone пожаловались на быструю разрядку

iOS 13.4 и iOS 13.4.1 многих расстроили.

Пользователи iPhone обратили внимание на повышенную скорость разрядки их смартфонов после установки iOS 13.4 и iOS 13.4.1. Согласно отзывам на официальном форуме Apple, обновление до актуальных прошивок привело к необычайно быстрой разрядке устройств, которой не наблюдалось на предыдущих версиях iOS 13.

В обсуждении на iOS 13.4 и iOS 13.4.1 жалуются пользователи различных моделей iPhone, включая флагманские iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Все столкнувшиеся с проблемой пользователи отмечают, что быстрая разрядка их смартфонов началась после установки одного из последних обновлений.

В отдельных случаях iPhone теряет 1% заряда аккумулятора в минуту.

«У меня аналогичная проблема. Мой аккумулятор разряжается по 1% в минуту. Пока я писал этот комментарий, iPhone разрядился на 2%, хотя еще совсем недавно я был полностью доволен временем работы смартфона», — написал пользователь под ником hfaizi.

Пользователи подчеркнули, что в поддержке Apple предлагают воспользоваться стандартными операциями для предотвращения быстрой разрядки. Речь идет о перезагрузке, выполнении сброса настроек или полного сброса iPhone с последующим восстановлением из резервной копии. Выполнившие сброс пользователи отмечают, что проблема с быстрой разрядкой iPhone исчезла.

Источник: Apple.

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