10 феноменальных абстрактных обоев для iPhone

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Свежая подборка обоев для пользователей iPhone (впрочем, обои подойдут для любых смартфонов). На этот раз собрали современные абстрактные обои, которые украсят экран любого мобильного гаджета.

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