10 фишек iOS 16, которые мы очень ждем
И на которые рассчитываем.
Никакой неопределенности больше нет. Мы знаем, что iOS 16 представят в рамках WWDC 2022. И, вероятно, iOS 15.5 станет последней iOS 15. Дальше уже будут выходить беты iOS 16. Чего мы от нее хотим? Давайте подумаем.
Надумали десятку.
- Возможность создания бэкапа удаленно: Как? Через iCloud. Будет полезно, если айфон утерян, но все еще подключен к сети.
- По-настоящему интерактивные виджеты: С быстрыми переключателями, настраиваемыми кнопками и так далее.
- Виджеты на экране блокировки: Почему их нет до сих пор!? Вряд ли реализовать такое будет сложно технически.
- Блокировка отдельных приложений с помощью Face ID/Touch ID.
- Возможность оставлять в фоновом режиме те или иные приложения самостоятельно.
- Улучшенный пункт управления, более гибкий и настраиваемый.
- Функция Всегда Включенный Экран (Always-on Display).
- Мультизадачность (работа с приложениями в 2 и более окнах).
- Режим фокусирования прямо на экране блокировки.
- Фоновые звуки, чтобы расслабиться, прямо на экране блокировки.
Что почитаем?
- WWDC 2022 пройдет с 6 по 10 июня — iOS 16 покажут в в режиме онлайн
- iOS 16: дата выхода, какие устройства поддерживает, какой будет
- iOS 16 на первом, возможно, реальном изображении — крутые виджеты InfoShack
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