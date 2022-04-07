10 фишек iOS 16, которые мы очень ждем

И на которые рассчитываем.

Никакой неопределенности больше нет. Мы знаем, что iOS 16 представят в рамках WWDC 2022. И, вероятно, iOS 15.5 станет последней iOS 15. Дальше уже будут выходить беты iOS 16. Чего мы от нее хотим? Давайте подумаем.

Надумали десятку.

Возможность создания бэкапа удаленно: Как? Через iCloud. Будет полезно, если айфон утерян, но все еще подключен к сети. По-настоящему интерактивные виджеты : С быстрыми переключателями, настраиваемыми кнопками и так далее. Виджеты на экране блокировки : Почему их нет до сих пор!? Вряд ли реализовать такое будет сложно технически. Блокировка отдельных приложений с помощью Face ID/Touch ID . Возможность оставлять в фоновом режиме те или иные приложения самостоятельно . Улучшенный пункт управления, более гибкий и настраиваемый . Функция Всегда Включенный Экран (Always-on Display) . Мультизадачность (работа с приложениями в 2 и более окнах). Режим фокусирования прямо на экране блокировки . Фоновые звуки , чтобы расслабиться, прямо на экране блокировки.

Что почитаем?

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