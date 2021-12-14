Топ-10 главных фишек iOS 15.2

Все в одном месте.

iOS 15.2 вышла вчера. И сегодня мы в ней покопались, хорошенько изучили и теперь готовы рассказать вам о ее главных фишках. Благо нововведений множество!

Что из нового главное?

1) Цифровое наследство

Теперь вы можете выбрать человека из списка контактов, который получит весь цифровой контент вашей учетной записи в случае вашей неожиданной кончины. Наследнику достанутся все файлы в нем, а также откроется доступ к облаку iCloud. Единственное, что уйдет вместе с вами в мир иной, это «Связка ключей».

Как настроить такое вот наследство? Читаем в нашей инструкции.

2) Слежка с помощью неизвестных гаджетов в Локаторе

Теперь вы можете узнать, что за вами через локатор кто-то следит. Достаточно нажать на Неизвестные устройства, чтобы выяснить, что вами кто-то интересуется. После можно просто запретить данным гаджетам шпионить.

3) Возможность скрыть электронную почту

Делается прямо в программе Почта (основной). Просто, когда пишите письмо, нажмите Отправить и Скрыть мой E-Mail. Сообщение уйдет с подставного ящика. Если вам ответят на него, то вы получите сообщение на свой реальный E-Mail.

4) Скрытый контент в iMessage

В сообщениях теперь можно настроить фильтр для детей. Несовершеннолетние будут защищены от откровенных фото.

5) Удобный поиск по своим плейлистам в приложении Apple Music

В Apple Music добавился удобный поиск по собственным плейлистам. Он осуществляется и в медиатеке, и в Музыке, и в личных коллекциях.

6) Удобный переключатель макрорежима

Актуально для iPhone 13 Pro/13 Pro Max. Переключатель понятный и удобный. Есть даже пояснительная информация. Называется Управление макро.

7) Изменения в Напоминаниях

Теги в Напоминаниях можно массово переименовывать или удалять скопом.

8) Частный узел в iCloud стал удобнее

Функция Частного узла iCloud появилась в разделе Сотовые данные. Видите надпись Ограничить отслеживание IP-адресов? Собственно, это оно и есть.

9) Отключение трекинг-запросов со стороны приложений

Как звучит, то и значит.

10) Функция обнаружения неоригинальных запчастей iPhone

Да, теперь ваш айфон скажет вам, если в нем установлены неоригинальные компоненты.

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