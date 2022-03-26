10 интересных товаров с Aliexpress — чехол с кардхолдером, электрошокер, соковыжималка и многое другое
Скорее на Али.
В магазинах цены не радуют, факт. А на АлиЭкспресс все вполне себе прилично. Ценники не заоблачные. А товаров по-прежнему множество. Аж глаза разбегаются. На что стоит обратить внимание? Блоха расскажет и даст ссылки.
Поехали.
Чехол с кардхолдером — замена Apple Pay
- Цена: 420 рублей
Классная штука. Не только потому, что в таком чехле удобно носить права и кредитную карту, но и потому, что такая связка это своего рода замена Apple Pay. Да, костыль, не спорим. Но тем, кто привык платить айфоном, обязательно зайдет.
Цена тем более невысокая.
Смарт-соковыжималка
- Цена: 2344 рубля
Удобная и компактная. Можно взять с собой. 100% зарядка аккумулятора хватит на 3-4 стакана сока.
Можно и в поход взять, с пауэрабнком разумеется.
Спрей для очистки дисплея
- Цена: 242 рубля
Спрей подойдет для очистки экранов смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и так далее.
Кроме того, в комплекте идет и тряпочка для протирки.
Универсальный набор зарядок
- Цена: 1008 рублей
Набор переходников с кабелем на 65 Вт и множеством расширителей.
Поставляется в прочном корпусе.
Мощный пауэрбанк на 10 000 мА*ч
- Цена: 4254 рублей
Пауэрбанк с поддержкой зарядки мощностью 22 Вт.
Подойдет и для смартфонов, и для планшетов и для умных часов. Есть и беспроводной режим работы.
Игровая приставка Xbox Series S
- Цена: 52 000 рублей
Почему стоит купить ее именно тут? А потому, что в том же М.Видео за эту консоль сейчас просят больше 60 000 рублей.
Для гейминга идеальная штука. Будет актуальной еще 6-7 лет.
Световой зон
- Цена: 3900 рублей
Чем интересен? Тем, что светится в ночи. При этом и как зонт он отличный.
Очень прочный и большой.
Электрошокер Гепард
- Цена: 1130 рублей
Отнюдь не игрушка. Но мощность у этого шокера небольшая. Никаких разрешений не надо.
Для чего может понадобиться? Отпугнуть какого-нибудь злоумышленника в ночи.
Тренажер для мышц лица
- Цена: 160 рублей
Позволяет укрепить мышцы лица.
Тренажер позволит сделать скулы острыми, лицо, как у культуриста, а грызть твердую пищу вы станет, как тигр.
Пробка-бокал для вина
- Цена: 1000 рублей
Зачем отдельные бакалы? Если можно купить такую пробку бокал и пить вино прямо из бутылки.
Только посмотрите на это чудо:
Для шампанского, пива и крепких напитков тоже подойдет.
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