10 интересных товаров с Aliexpress — чехол с кардхолдером, электрошокер, соковыжималка и многое другое

Скорее на Али.

В магазинах цены не радуют, факт. А на АлиЭкспресс все вполне себе прилично. Ценники не заоблачные. А товаров по-прежнему множество. Аж глаза разбегаются. На что стоит обратить внимание? Блоха расскажет и даст ссылки.

Поехали.

Чехол с кардхолдером — замена Apple Pay

Классная штука. Не только потому, что в таком чехле удобно носить права и кредитную карту, но и потому, что такая связка это своего рода замена Apple Pay. Да, костыль, не спорим. Но тем, кто привык платить айфоном, обязательно зайдет.

Цена тем более невысокая.

Смарт-соковыжималка

Удобная и компактная. Можно взять с собой. 100% зарядка аккумулятора хватит на 3-4 стакана сока.

Можно и в поход взять, с пауэрабнком разумеется.

Спрей для очистки дисплея

Спрей подойдет для очистки экранов смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и так далее.

Кроме того, в комплекте идет и тряпочка для протирки.

Универсальный набор зарядок

Набор переходников с кабелем на 65 Вт и множеством расширителей.

Поставляется в прочном корпусе.

Мощный пауэрбанк на 10 000 мА*ч

Пауэрбанк с поддержкой зарядки мощностью 22 Вт.

Подойдет и для смартфонов, и для планшетов и для умных часов. Есть и беспроводной режим работы.

Игровая приставка Xbox Series S

Почему стоит купить ее именно тут? А потому, что в том же М.Видео за эту консоль сейчас просят больше 60 000 рублей.

Для гейминга идеальная штука. Будет актуальной еще 6-7 лет.

Световой зон

Чем интересен? Тем, что светится в ночи. При этом и как зонт он отличный.

Очень прочный и большой.

Электрошокер Гепард

Отнюдь не игрушка. Но мощность у этого шокера небольшая. Никаких разрешений не надо.

Для чего может понадобиться? Отпугнуть какого-нибудь злоумышленника в ночи.

Тренажер для мышц лица

Позволяет укрепить мышцы лица.

Тренажер позволит сделать скулы острыми, лицо, как у культуриста, а грызть твердую пищу вы станет, как тигр.

Пробка-бокал для вина

Зачем отдельные бакалы? Если можно купить такую пробку бокал и пить вино прямо из бутылки.

Только посмотрите на это чудо:

Для шампанского, пива и крепких напитков тоже подойдет.

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