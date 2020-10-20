10 красивых морских обоев для вашего iPhone
Море в айфоне.
Десять красивых обоев для вашего смартфона. Тематика — море.
Для открытия полной версии обоев просто нажимайте на картинку.
Локации — остров Родос и турецкий Мармарис.
На фотографиях ниже бухта Энтони Куинна на острове Родос. Одна из самых живописных в Греции.
Причём тут актёр Энтони Куинн? В 1960-х годах песчано-галечный-скалистый пляж с изумрудной водой приглянулся Куинну во время съёмок картины «Пушки острова Наварон».
С деньгами проблем у актёра не было, так что бухту в итоге он решил приобрести в личное пользование. Сейчас же, как и все пляжи Греции, бухта муниципальная и открыта для всех и каждого.
Вид на пляж Цамбика со скалы, где находится часовня Божией Матери Цамбики. Считается, что она покровительствуют влюбленным и семьям. А еще — помогает бездетным парам обрести ребенка.
Хотите увидеть секретный пляж острова Родос? Вот он:
Называется он Grande Blue. Расположен в труднодоступном месте. Людей тут обычно немного.
Вид на Бухту в форме сердца. Она располагается на острове Родос в городе Линдос. Пляж там так себе, а вот вид на бухту с акрополя Линдоса открывается потрясающий.
А это фото сделано на острове Камелия в Турции. Главная достопримечательность здесь — руины византийского монастыря. Фото сделано как раз из него.
Турецкий Мармарис на рассвете.
Маяк в центральной части набережной Мармариса:
И, наконец, старый город Мармариса:
Как установить обои на iPhone?
- Зайдите в «Настройки».
- Откройте пункт «Обои».
- Нажмите «Выбрать новые обои»
- Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.
- Нажмите «Установить».
Всё!
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