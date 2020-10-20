10 красивых морских обоев для вашего iPhone

Море в айфоне.

Десять красивых обоев для вашего смартфона. Тематика — море.

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Локации — остров Родос и турецкий Мармарис.

На фотографиях ниже бухта Энтони Куинна на острове Родос. Одна из самых живописных в Греции.

Причём тут актёр Энтони Куинн? В 1960-х годах песчано-галечный-скалистый пляж с изумрудной водой приглянулся Куинну во время съёмок картины «Пушки острова Наварон».

С деньгами проблем у актёра не было, так что бухту в итоге он решил приобрести в личное пользование. Сейчас же, как и все пляжи Греции, бухта муниципальная и открыта для всех и каждого.

Вид на пляж Цамбика со скалы, где находится часовня Божией Матери Цамбики. Считается, что она покровительствуют влюбленным и семьям. А еще — помогает бездетным парам обрести ребенка.

Хотите увидеть секретный пляж острова Родос? Вот он:

Называется он Grande Blue. Расположен в труднодоступном месте. Людей тут обычно немного.

Вид на Бухту в форме сердца. Она располагается на острове Родос в городе Линдос. Пляж там так себе, а вот вид на бухту с акрополя Линдоса открывается потрясающий.

А это фото сделано на острове Камелия в Турции. Главная достопримечательность здесь — руины византийского монастыря. Фото сделано как раз из него.

Турецкий Мармарис на рассвете.

Маяк в центральной части набережной Мармариса:

И, наконец, старый город Мармариса:

Как установить обои на iPhone?

Зайдите в «Настройки».

Откройте пункт «Обои».

Нажмите «Выбрать новые обои»

Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.

Нажмите «Установить».

Всё!

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