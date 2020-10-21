10 лайфхаков как быстро и безопасно зарядить свой смартфон

Рассказываем, как не навредить устройству и увеличить время его автономной работы.

Как и тысячи других владельцев смартфонов вы наверняка частенько проклинали мир за то, что устройство село в самый неподходящий для вас момент. Обладатели айфонов так вообще привыкли бегать от зарядки до зарядки. Чтобы избавить вас от лишних проблем с аккумулятором телефона, мы собрали самые лучшие лайфхаки, которые помогут вам быстро и правильно зарядить своё устройство.

Не пользуйтесь смартфоном во время зарядки

Все мы грешим тем, что не выпускаем свой телефон из рук на протяжении всего дня. Однако банальный совет может стоить вам сэкономленного времени: дайте передохнуть своему гаджету и тогда он зарядится гораздо быстрее, чем вы думаете. Ведь во время работы смартфона часть энергии все равно будет уходить на поддержание открытых приложений и сети, поэтому вместо стандартного часа на зарядку вашего устройства уйдет в два раза больше времени. Многие так же рекомендуют отключать во время зарядки мобильную сеть и закрывать приложения. Более того, таким образом вы можете перегреть устройство.

Забудьте о полной зарядке и полной разрядке телефона

На дворе 2020 год, поэтому этот миф лучше оставить для телефонов прошлых поколений. Сейчас работоспособность батареи измеряется в циклах полной разрядки и полной разрядки. По многочисленным исследованиям, в среднем современный смартфон выдерживает до 500 таких циклов, после чего емкость батареи значительно опускалась. Именно поэтому вам стоит сократить количество полных зарядок и разрядок, так как это продлит жизнь вашему аккумулятору и увеличит количество таких циклов в 2-3 раза. В тоже время раз в пару месяц стоит проводить полный цикл для калибровки контроллера питания, чтобы он показывал вам более точный процент заряда.

Так же лучше заряжать смартфон не выше 80% и не ниже 20%, чтобы избежать резких скачков напряжения батареи.

Не заряжайте телефон под прямыми лучами солнца

Этот совет так же касается и любителей заряжать гаджет под подушкой. В таких случаях устройство может перегреться и как минимум привести сокращению срока жизни батареи, а как максимум – взорваться.

Не оставляйте телефон заряжаться на ночь

Чуть выше мы выяснили, что смартфон лучше не заряжать до 100%, но не стоит бояться при том перегрева, так как у всех устройств стоит контроллер.

Используйте только оригинальный блок питания

Во-первых, вы избежите проблем с некачественными аксессуарами, которые могут нанести вред вашему устройству, во – вторых оригинальный блок питания заряжает телефон гораздо быстрее, нежели сторонняя продукция.

Не забывайте о режиме энергосбережения

Этот режим поможет вам продлить зарядку устройства, так как затемняет экран и отключает все сторонние и ненужные процессы.

Включайте авиарежим, когда спускаетесь в метро

Думаю о необходимости включать авиарежим при полете нет смысла говорить, поэтому перейдем к подземке. В метро плохая связь, поэтому вам лучше воспользоваться вай-файем, чтобы сэкономить драгоценные проценты. Ведь смартфон на протяжении всей поездки будет искать доступную сеть, затрачивая большое количество энергии.

Отключайте геолокацию, Bluetooth, вибрацию

Отключение этих функций сэкономит вам большое количество процентов зарядки.

Уменьшите изначальное разрешение

Этот совет подойдет для тех, кто обладает смартфонами с широким разрешением экрана и высокой частотой обновления. Таким образом, вы сможете дольше наслаждаться временем автономной работы устройства.

Включайте темную тему

Ваш незаменимый помощник, который не только отключит лишние пиксели, но и продлит жизнь вашему смартфону.

А какой лайфхак больше всего удивил вас?

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