10 кабелей для iPhone по низким ценам

Lightning-кабели, которые не порвутся.

Парадокс — оригинальные зарядные кабели для iPhone от компании Apple стоят очень дорого, но начинают рваться крайне просто, даже если использовать их вполне аккуратно. К счастью, сторонние производители выпускают самые разные кабели Lightning, в том числе прочные и надежные. В этой подборке собрали 10 самых лучших зарядных кабелей Lightning для iPhone, которые на тотальной распродаже AliExpress 11.11 можно купить по выгодной цене.

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Самый прочный кабель ROCK

Цена: от 67 рублей.

Один из самых лучших зарядных кабелей для iPhone от известного производителя ROCK. Кабель отличается высочайшей прочностью и признается по-настоящему неубиваемым.

Кабель с нейлоновой оплеткой ROCK

Цена: от 66 рублей.

Схожий Lightning-кабель от того же производителя. Он чуть попроще, но дешевле и имеет прочную нейлоновую оплетку, которая позаботится о том, чтобы кабель проработал как можно дольше.

Прочный Г-образный кабель

Цена: 239 рублей.

Г-образные кабели становятся все более популярными у владельцев iPhone. И дело не только в том, что благодаря необычной конструкции они имеют меньше шансов порваться. За счет удобного расположения кабеля во время зарядки iPhone можно продолжать свободно играть на смартфоне. Кабель не мешает руке и не сковывает движения.

Кабель 3 в 1: для iPhone, Micro, Type-C

Цена: 553 руб.

Необычный кабель, который имеет минимум шансов порваться благодаря складывающейся конструкции. Кабель автоматически сворачивается в корпус, за счет чего он также не спутывается — удобно хранить и перевозить.

Прочный кабель FLOVEME

Цена: от 194 руб.

Кабель, в котором основной упор сделан на самом слабом месте традиционных зарядных кабелей для iPhone. Место перед коннектором, которое чаще всего рвется, укреплено дополнительными защитными слоями.

Кабель с поддержкой быстрой зарядки PZOZ

Цена: от 102 рублей.

Еще один качественный кабель с прочной оплеткой и поддержкой быстрой зарядки. Подойдет для владельцев любых Айфонов, которые поддерживают быструю зарядку.

Магнитный кабель PZOZ

Цена: от 87 рублей.

Оригинальный магнитный кабель, пользующийся большой популярностью у владельцев iPhone. Кабель автоматически присоединяется к коннектору при помощи магнита.

Г-образный кабель PZOZ

Цена: от 146 руб.

Еще один популярный Г-образный кабель для iPhone. Прочная конструкция и кабель с мощной оплеткой позволят использовать кабель в течение многих лет.

Надежный кабель Baseus

Цена: от 108 рублей

Надежный Lightning-кабель для iPhone от проверенного годами производителя Baseus. Кабель отличается высочайшей прочностью и поддержкой быстрой зарядки.

Прочный кабель USAMS

Цена: от 148 рублей.

Прочность этого кабеля для его минимальной цены поражает. Еще одним плюсом кабеля является то, что он выпускается в различных ярких цветах.

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