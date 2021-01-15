10 лучших сериалов 2020 года — пропускать нельзя!

Сериалы года.

2020 оказался далеко не самым простым годом. Но индустрия развлечений помогла его пережить и скрасить. За минувшие 12 месяцев были выпущены потрясающие фильмы, великолепные игры, как для ПК, так и для консолей, а также просто изумительные сериалы. О последних и расскажем.

Только лучшие!

Охотники

Невероятная история с Аль Пачино в одной из главных ролей. Рассказывает об охотниках на нацистов в послевоенной Америке. Гротеск, китч, тут есть даже кое-что от комикса. При этом это достаточно глубокая и трогательная драма. Ну и с яркими, харизматичными персонажами за гранью.

Перевал Дятлова

Обязательно посмотрите этот отечественный сериал. Захватывающий, красивый, необычный. В нем сочетаются две истории. Одна собственно, про расследование, а вторая про ребят из группы Дятлова. И сняты они по-разному и в отличной друг от друга стилистике. Эпизоды про студентов невероятные, наполненные советской романтикой и духом тех самых фильмов из детства. Чаще бы у нас такое снимали!

Старгёрл

Лучший супергероический сериал последнего времени. Разудалый, веселый, добрый. Такой, какими были оригинальные мультяшные Черепашки-Ниндзя и Человек-Паук. Где-то наивный, но безумно увлекательный.

Ход Королевы

Думаете, что шахматы это скучно? Тогда посмотрите этот сериал. Не оторветесь. Причем, вам даже не придется втягиваться. «Ход Королевы» захватывает целиком и сразу с первого эпизода!

Разрабы

А тут уже придется втягиваться. И думать. Это полноценная экзистенциональная драма, задающая самые каверзные вопросы бытия и мироздания. Ну и о простой жизни человека сценаристы не забывают. Сложный, глубокий сериал, заставляющий переосмыслить наш мир.

Банды Лондона

Своего рода Game of Thrones, только на улицах Лондона и про бандитов. Одно из лучших шоу подобной тематики. Жестокое по отношению к героям, беспощадное к зрителю, но неизменно захватывающее.

Мир! Дружба! Ж вачка!

Еще один отечественный сериал в нашем топ-10. На этот раз специально для тех, кто рос в 1990-х. Лучшее, что было снято в России на эту тему без всяких но! Родившимся в начале, середине, конце 1980-х и начале 1990-х смотреть обязательно.

Призраки Усадьбы Блай

Трогательная мистическая драма о потерях. Не расплакаться невозможно. Но и оторваться от просмотра вы также вряд ли сможете. Слишком уж интересными получились тут персонажи.

Мандалорец (2 сезон)

Лучший фильм во вселенной Star Wars последних лет, как оказалось, вовсе не дорогой блокбастер для кинотеатров, а сериал про Мандалорца. И второй сезон чуть ли не на голову выше первого. Фанатам Звездных Войн смотреть попросту необходимо.

Голливуд

Идеальный, цветущий Голливуд из прошлого. Такой, каким он мог когда-то представляться, но никогда не был в реальности. Но кино на то и кино, чтобы творить невозможное. И это яркое, оптимистичное, где-то даже цветочное зрелище совершенно точно поднимет вам настроение.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)