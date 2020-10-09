10 осенних обоев для iPhone — золотая осень в России
Осеннее настроение.
Предлагаем подборку из 10 ярких обоев для вашего айфона. Тематика — золотая осень в России.
Специально прогулялся по октябрьскому лесу и запечатлел своего рода идеалньый октябрь — солнечный, теплый и очень-очень желтый.
Обои для вашего iPhone, которые также сняты на айфон. Если нравится — дайте знать. Мы продолжим.
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Такая осень — лучшее время для прогулок.
Особенно днем.
Можно сделать множество фото.
А затем использовать их в качестве обоев на айфоне.
Нет летней жары, но и нет традиционной осенней слякоти и дождя.
В такую погоду на улице хочется находиться как можно дольше.
Этой осенью в октябре можно увидеть божьих коровок!
Та самая идеальная осень, о которых пишут в книжках. А она прямо здесь.
На улице +25 градусов!
Как установить обои на iPhone?
Рассказываем.
1) Зайдите в «Настройки».
2) Откройте пункт «Обои».
3) Нажмите «Выбрать новые обои».
4) Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.
5) Нажмите «Установить».
Всё!
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