10 осенних обоев для iPhone — золотая осень в России

Осеннее настроение.

Предлагаем подборку из 10 ярких обоев для вашего айфона. Тематика — золотая осень в России.

Специально прогулялся по октябрьскому лесу и запечатлел своего рода идеалньый октябрь — солнечный, теплый и очень-очень желтый.

Обои для вашего iPhone, которые также сняты на айфон. Если нравится — дайте знать. Мы продолжим.

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Такая осень — лучшее время для прогулок.

Особенно днем.

Можно сделать множество фото.

А затем использовать их в качестве обоев на айфоне.

Нет летней жары, но и нет традиционной осенней слякоти и дождя.

В такую погоду на улице хочется находиться как можно дольше.

Этой осенью в октябре можно увидеть божьих коровок!

Та самая идеальная осень, о которых пишут в книжках. А она прямо здесь.

На улице +25 градусов!

Как установить обои на iPhone?

Рассказываем.

1) Зайдите в «Настройки».

2) Откройте пункт «Обои».

3) Нажмите «Выбрать новые обои».

4) Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.

5) Нажмите «Установить».

Всё!

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