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10 полезных советов по использованию iPhone от самой Apple

23 Дек, 2021

10 полезных советов по использованию iPhone от самой Apple

Интересное и полезное видео.

Купертиновцы опубликовали ролик, в котором рассказали о 10 фишках iPhone, с которыми многие незнакомы, но которые точно облегчают жизнь со смартфонов на iOS. Рассказываем вам.

Но сначала рекомендуем посмотреть само видео.

 
Посмотрели? Теперь текстовая выжимка от Блохи:

  1. Как удалить цифры в приложение калькулятор свайпом: жеств влево или жеств вправо удаляет последнюю цифру.
  2. Как сохранить информацию из Сообщений: просто зажмите указательный (или любой другой) палец на нем и далее Закрепить. Это, кстати, новая функция, добавлена в iOS 15.
  3. Стопки из виджетов: зажимаем палец на нужном виджете, двигаем его на другой. Важно: они должны быть единого размера. Всего можно добавить до десяти виджетов в стопку.
  4. Как сохранить сразу множество фото из сети: зажимаем палец на одном фото, а потом двигаемся к другим снимкам.
  5. Как заменить текст: идем в Настройки, открываем пункт Основные, далее переходим в Клавиатуру и, наконец, в Замена Текста. Далее добавляем нужные сокращения.
  6. Как быстро открыть камеру айфона: просто смахнуть жестом от правого нижнего угла дисплея.
  7. Как отсканировать документы: заходим в Заметки, открываем новую, затем жмем значок камеры и выбираем нужно (отсканировать документы, так и называется). Далее просто направляем камеру на документ, ждем.
  8. Как скопировать текст с фото: тоже фирменная фишка iOS 15. Просто во время съемки зажмите Сканировать текст (справа в углу снизу). В РФ фишка не работает. Увы.
  9. Как перейти к самым первым фото в библиотеке: просто нажать на верхнюю часть дисплея в центре.
  10. Как осуществить быстрый поиск на домашнем экране: свайп сверху вниз!

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