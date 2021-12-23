10 полезных советов по использованию iPhone от самой Apple

Интересное и полезное видео.

Купертиновцы опубликовали ролик, в котором рассказали о 10 фишках iPhone, с которыми многие незнакомы, но которые точно облегчают жизнь со смартфонов на iOS. Рассказываем вам.

Но сначала рекомендуем посмотреть само видео.



Посмотрели? Теперь текстовая выжимка от Блохи:

Как удалить цифры в приложение калькулятор свайпом: жеств влево или жеств вправо удаляет последнюю цифру. Как сохранить информацию из Сообщений : просто зажмите указательный (или любой другой) палец на нем и далее Закрепить. Это, кстати, новая функция, добавлена в iOS 15. Стопки из виджетов : зажимаем палец на нужном виджете, двигаем его на другой. Важно: они должны быть единого размера. Всего можно добавить до десяти виджетов в стопку. Как сохранить сразу множество фото из сети : зажимаем палец на одном фото, а потом двигаемся к другим снимкам. Как заменить текст : идем в Настройки, открываем пункт Основные, далее переходим в Клавиатуру и, наконец, в Замена Текста. Далее добавляем нужные сокращения. Как быстро открыть камеру айфона : просто смахнуть жестом от правого нижнего угла дисплея. Как отсканировать документы : заходим в Заметки, открываем новую, затем жмем значок камеры и выбираем нужно (отсканировать документы, так и называется). Далее просто направляем камеру на документ, ждем. Как скопировать текст с фото : тоже фирменная фишка iOS 15. Просто во время съемки зажмите Сканировать текст (справа в углу снизу). В РФ фишка не работает. Увы. Как перейти к самым первым фото в библиотеке : просто нажать на верхнюю часть дисплея в центре. Как осуществить быстрый поиск на домашнем экране : свайп сверху вниз!

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