10 самых прикольных вещей с AliExpress

Необычно и полезно.



AliExpress – генератор отличного настроения и выгодных покупок. Если вам скучно живется или же вы хотите попробовать что-то новенькое, тогда вперед. Огромные выбор товаров ждет именно вас. Проведите время с пользой и добавьте креатива в свою жизнь.

1. Классные неоновые наклейки

Цена товара от 20 рублей.

Удобные в использовании, яркие наклейки, которые смогут украсить любой интерьер, добавить дополнительное освещение в ваш дом. Эта лента является водонепроницаемой, что позволяет ее клеить на чемоданы, велосипеды, смартфоны. Теперь в темное время суток вам не нужно искать розетку, чтобы поставить свой смартфон на зарядку. Наклей яркую неоновую ленту и больше не будет проблем с вечным поиском.

2. Черные пластиковые очки-мозаика

Цена товара от 24 рублей.

Классный аксессуар для уверенного в себе стиляги. Маленькие черные очки, как и маленькое черное платье – это универсальная вещь в арсенале каждого человека. Разработчики этого товара подошли очень креативно и сделали необычную вещичку. Использовать очки можно как повседневно, так и для особенного случая.

3. Желтая утка с велосипедным звонком на шлеме

Цена от 150 рублей.

Яркая и в то же время полезная вещь. Уточка может быть украшением вашего дома, выполнять роль сигнализации (например, при велосипедных прогулках), быть игрушкой для детей. Желтая уточка не оставит равнодушным никого. Всегда будет привлекать восторженные взгляды не только детей, но и взрослых.

4. Модные очки для домашних животных

Цена от 35 рублей.

Ваш питомец просто ест и спит? А вы хотите большего. Тогда срочно покупайте этот товар. Стильные очки являются универсальной вещью. Вы любите экспериментировать или фотографировать. Тогда этот аксессуар тоже для вас. Или же ваш ребенок любит играть в куклы – тогда этот аксессуар тоже подходит для вас. Кукла преобразится, а ребенок будет счастлив.

5. Жевательная резинка с сюрпризом

Цена от 90 рублей.

Вы энергичный человек, который любит подшучивать над друзьями? Тогда этот товар вам точно подойдет. Забавная жевательная резинка, которая может ударить вас электрическим током. Представьте, как удивится ваш друг, если предложенная вами жевательная резинка ударит его небольшим электрическим зарядом. Друг будет поражен вашей фантазией и находчивостью.

6. Зажигалка с сюрпризом

Цена от 37 рублей.

Необычный аксессуар в вашем кармане. Ваши друзья любят курить – тогда подшутите над ними. Забавная вещь не доставит никаких неудобств, но шок вашему товарищу обеспечен. Зажигалка устроена таким образом, что при ее использовании можно получить небольшой разряд электрического тока.

7. Набор игрушек-тараканов

Цена от 54 рублей

Ваш ребенок просит завести таракана. Тогда этот товар для вас. Резиновые насекомые прекрасно подойдут как реалистичная игрушка для вашего ребенка. И никаких живых тараканов.

Или вы работаете в женском коллективе. Работа слишком скучная. От слова “мухи дохнут”. Пора это изменить. Разложите маленьких тараканов и вам точно не будет скучно на работе.

8. Кубик с фокусом

Цена от 73 рублей.

Маленькая вещь, а сколько приятных эмоций она может принести. Обычная игрушка оказывается не совсем обычной. Волшебным образом один большой кубик превращается в четыре маленьких. Этот товар для тебя, если ты хочешь поразить своих друзей или девушку необычным трюком. Оказывается стать фокусником очень легко.

9. Красивые шарики 4D

Цена от 80 рублей.

День рождения – лучший праздник на земле. Тебе дарят подарки, столы ломятся от вкусняшек, дом красиво украшен. Чтобы придать ощущение праздничного настроения никак нельзя обойтись без воздушных шаров. Оригинальный дизайн шариков подойдет как для взрослых, так и для детей.

10. Индивидуальный домок для кошки

Цена от 950 рублей.

Чем, кроме вкусняшек можно порадовать вашего пушистого друга? Красивым уютным домиком. Стильный, удобный, мягкий, теплый домик позволит вашему любимцу наслаждаться отдыхом. Пушистый друг сможет проводить в нем огромное количество времени: спать, играть или просто наблюдать за происходящим в доме.

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