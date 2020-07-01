10 шикарных вещей с AliExpress. Хиты этого лета

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На AliExpress полно низкокачественных товаров, но и есть отличные вещи, которые можно купить за смешные деньги. Отобрали 10 ходовых товаров с AliExpress в свежей подборке: есть топовые чехлы для iPhone, крутой магнитный кабель для зарядки смартфонов, подешевевший Xiaomi Mi Band 5 и другие отличные штуки.

Магнитный кабель для быстрой зарядки смартфона

Цена: от 110 рублей.

Удобный кабель для быстрой зарядки смартфона. Главная фишка кабеля — магнитный коннектор, обеспечивающий долговечность службы. За счет того, что коннектор примагничивается к разъему смартфона, кабель практически невозможно порвать в самом уязвимом месте (возле коннектора). Кабель выпускается с любыми популярными коннекторами: Lightning, USB-C или micro-USB.

Чехол для iPhone с держателем

Цена: от 120 рублей.

Сверхпопулярные чехлы для iPhone, которые стали настоящим хитом лета 2020 года. Чехлы выпускаются для всех моделей iPhone, начиная от стареньких iPhone 6 и iPhone 6 Plus, заканчивая новейшими iPhone 11/11 Pro и iPhone SE 2-го поколения. Чехлы имеют разнообразные эффектные принты и удобный держатель.

Солнцезащитные очки

Цена: 290 рублей.

Яркие солнцезащитные очки от популярного бренда Quisviker. Очки очень стильно смотрятся, являются легкими и комфортными для ежедневной носки.

УФ-лампа против комаров

Цена: 640 рублей.

Проверенная УФ-лампа против комаров. В устройство установлен небольшой вентилятор, который собирает пораженных комаров, тем самым лишая пользователя необходимости постоянно убираться возле лампы. Обязательная покупка для всех, кого уже достали комары.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Цена: 2 270 рублей.

Новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 уже продается со внушительной скидкой. По сравнению с предшествующей моделью гаджет имеет увеличенный экран, больше возможностей по отслеживанию активности человека и удобную магнитную зарядку. Последняя особенность выгодно отличает Mi Band 5 от всех фитнес-браслетов Xiaomi.

Водозащитный чехол для смартфонов

Цена: 120 рублей.

Универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов. В него необходимо поместить мобильное устройство и плотно закрыть. После этого смартфон в чехле можно смело помещать в воду — жидкость внутрь не попадет.

Очиститель воздуха

Цена: 1 750 рублей.

Качественный очиститель воздуха, быстро и надежно удаляющий запахи. Лучше всего использовать гаджет в шкафах, где устройство эффективно справится с ненужными запахами.

Чехлы для iPhone с авторскими принтами

Цена: 140 рублей.

Красивейшие чехлы для всех моделей iPhone. На чехлы нанесены оригинальные текстурные принты с изображением картин великих художников.

Беспроводные наушники

Цена: 1 200 рублей.

Популярные беспроводные наушники от компании Haylou. Наушники поставляются с фирменным зарядным кейсом, который по аналогии с кейсом от AirPods позволяет заряжать их несколько раз подряд. Наушники работают до 10 часов без подзарядки, имеют защиту от воды по стандарту IPX5 и удобную систему управления сенсорными кнопками. В том числе для вызова голосовых помощников.

«Умный» светильник Xiaomi

Цена: 3 000 рублей.

Шикарный «умный» светильник от компании Xiaomi. Светильник настраивается в специальном приложении, освещая комнату в зависимости от вашего настроения. Время его работы можно регулировать, создавая сценарии работы для разных дней.

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