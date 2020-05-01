10 удивительных фактов о смартфонах

О многих вы точно не знали.

Знаете ли вы, как далеко зашвырнул мобильный телефон текущий рекордсмен по метанию смартфонов? Или почему Bluetooth назвали именно так — «синий зуб»? Или что-то такое номофобия — болезнь, которая есть у каждого второго читающего эту статью? Сейчас все узнаете. Рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов о наших с вами смартфонах.

Первый смартфон создала Ericsson

Самый первый смартфон был создан компанией Ericsson в 1997 году. Компания захотела выделить модель Ericsson GS88 на фоне конкурентов и подчеркнуть обилие функций в устройстве. Поэтому новинка получила тип «смартфон», первой в мире. Правда, выглядел гаджет совсем не так, как современные смартфоны.

Пользоваться айфоном при температуре ниже 0°C нельзя

Почти все знают, что iPhone, особенно старые модели, могут отключаться при минусовой температуре. И это вовсе не косяк Apple. Компания официально предупреждает клиентов, прямым текстом заявляя, что использовать iPhone при температуре ниже 0°C нежелательно, так как могут возникнуть проблемы.

Смартфоны содержат больше золота, чем руда

Apple, Samsung и некоторые другие производители смартфонов очень тщательно относятся к переработке и утилизации вышедших из строя устройств. Все потому, что в мобильных гаджетах «зарыт» настоящий клад.

В среднем в 42 смартфонах содержится 1 грамм золота. Для сравнения, чтобы найти тот же грамм золота в руде, нужно перелопатить целую тонну материала.

Bluetooth назвали в честь короля викингов

Беспроводную технологию Bluetooth, которая есть в любом смартфоне, назвали в честь короля викингов Харальда I Синезубого, жившего около тысячи лет назад. Свое прозвище Синезубый получил за темный передний зуб.

Почему же именно его имя выбрали для технологии Bluetooth? Дело в том, что Харальд I объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. Разработавшие протокол Bluetooth специалисты компании Ericsson подразумевали, что их технология объединяет другие «враждующие» протоколы связи в единый универсальный стандарт.

Среднестатистический смартфон разблокируется каждые 8 минут

Разработчики приложений для iOS и Android подсчитали, сколько раз в день средний пользователь снимает блокировку со своего смартфона. Показатель впечатляет — 110 раз. Рука среднестатистического человека тянется к смартфону для его разблокировки каждые 8 минут!

Каждый второй владелец смартфона страдает от номофобии

С учетом предыдущего факта неудивительно, что у многих людей настоящая зависимость от смартфонов. По словам ученых, каждый второй пользователь смартфонов страдает от номофобии (NO MObile PHone PhoBIA) — боязни оказаться без мобильного устройства в ближайшей доступности. Впрочем, учитывая, как часто мы выходим в интернет и звоним родственникам и друзьям, этот показатель еще может оказаться прилично заниженным.

Смартфон реально грязнее унитаза

Вы точно слышали, что компьютерную клавиатуру или тот же смартфон называют рассадником бактерий. И часто их называют более грязными, чем унитазы в общественных туалетах.

Специалисты организации Insurance2go решили проверить, действительно ли это так. Они провели анализы и выяснили, что под ободком унитаза на самом деле меньше бактерий, чем на обычном смартфоне. Конечно, на смартфонах больше безвредных бактерий, которые в любом случае контактируют с людьми. Тем не менее, облизывать смартфон (мало ли) совершенно точно не рекомендуется.

Все помнят легендарную презентацию первого iPhone. В руках Джобса был почти прототип

Презентация первого iPhone вошла в историю как одно из важнейших событий в индустрии мобильных технологий. Многие даже говорят, что она изменила мир. Мало кто знает, что через несколько лет после презентации выяснились детали анонса.

В руках Стива Джобса был практически прототип iPhone. На смартфоне постоянно отваливался Wi-Fi, вылетали приложения и возникали другие серьезные проблемы. Инженеры Apple еще не закончили работу над устройством. К счастью, до старта продаж первого iPhone было достаточно времени, чтобы разобраться с большинством известных багов.

Экономите на зарядке смартфоне? Это стоит не так дорого

Знаете ли вы, сколько стоит зарядка смартфона в течение целого года? Специалисты ZDNet подсчитали и выяснили, что совсем недорого — всего $1 за целый год зарядки смартфона каждый день.

Метание смартфонов — это спорт

Финны придумали много разных необычных соревновательных игр. Среди них — метание смартфонов. Эта забава давно перестала быть исключительно финским развлечением — турниры проводятся во многих странах. Есть даже официальные рекорды. На сегодняшний день рекорд по дальности метания смартфона принадлежит Дрису Феремансу. В 2019 году он зашвырнул смартфон на расстояние 110 метров 42 сантиметра.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)