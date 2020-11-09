11.11: подборка крутых и необычных товаров с большой скидкой

11.11 бывает только раз год, не упусти свой шанс поймать выгоду.

Я подобрал для вас не просто товары. А очень интересные предложения! Цены, естественно, вас не расстроят. Покупаем и радуемся. Поехали!

1. Ну начнём с детишек. Кигуруми подойдут и мальчику, и девочке. Размеров и расцветок хватит всем. В день распродажи цена будет всего 1096 руб с доставкой. Берём здесь.

2. Дальше выбираем товар для блогеров. Держатель, микрофон, подсветка и зум. Есть несколько комплектаций – от 800 до 3200 руб. Покупаем и пилим контент здесь.

3. Обновите ночную жизнь в своём доме! 4 метра светящейся ленты всего за 227 руб с доставкой. Платить сюда.

4. Отличные наборы карандашей понравятся всем! И цены разные: от 750 до 2500, а карандашей может быть до 180 цветов! Радуем детишек по этой ссылке!

5. Ну а теперь товар для папы! Пусковое устройство зимой нужно каждому. Всего за 3200 знаменитая компания Baseus пришлёт вам супердевайс. Запустит любой автомобиль, а дизайн – хоть на выставку. Добавить в корзину можно тут.

6. Обалденные зимние утеплённые тапочки нужны каждой девочке). Расцветок полно, а цена не обидит (до 780 руб с доставкой). Покупаем теплоту здесь.

7. Ещё немного про обувь. Умные шнурки за 54-84 руб с бесплатной доставкой вы можете выбрать из более, чем 20-и цветов. Заценить можно по этой ссылке.

8. Спорт ещё никому не вредил. Покупаем эластичные ленты для фитнеса и йоги от 188 руб на этой странице.

9. Сумасшедший плазменный шар всего за 1172 руб с доставкой. Вечером будет на что посмотреть. А сперва посмотрите на него вот здесь.

10. Милейшая гирлянда с прищепками для ваших фото и детских рисунков. Всего 365 руб с доставкой. Это просто подарок. Добавить в корзину можно тут.

11. Снова радуем мужчин. От 1350 руб с бесплатной достакой можете заказать набор инструментов. Комплектов несколько, выбирайте нужный и не переплачивайте. Оценить можно здесь.

12. Невероятные машины на радиоуправлении от 718 руб! Где вы ещё такое видели? Вот здесь!

13. И гвоздь нашей подборки – массажная подушка! Подогрев и куча режимов массажа от 1600 до 2400 руб с бесплатной доставкой! Куча отзывов на русском языке. Порадуйте себя сами! Все покупают по этой ссылке.

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