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11 ноября стартует грандиозная распродажа Xiaomi — покупаем крутые гаджеты

5 Ноя, 2021

11 ноября стартует грандиозная распродажа Xiaomi — покупаем крутые гаджеты

Ждем и берем.

11 ноября стартует глобальная распродажа от Xiaomi. В рамках акции множество устройств под брендами Xiaomi, Redmi и POCO будут продаваться с огромными скидками. Мы уже писали о том, что можно приобрести в официальном магазине компании на Алиэкспресс. Но скидки будут не только там, но на других площадках.

Например, на Tmall, OZON, Wildberries, в магазине Ситилинк и в Онлайнтрейд.

Сроки распродажи: с 9 по 14 ноября.

Примеры скидок:

  • Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop: минус 6 тысяч рублей;
  • Xiaomi Mi 11 Lite: минус 5 тысяч рублей;
  • Redmi 9: минус 4 тысячи рублей.

Также будут проводиться розыгрыши.

Что купить на Али 11 ноября?

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