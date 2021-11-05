11 ноября стартует грандиозная распродажа Xiaomi — покупаем крутые гаджеты
Ждем и берем.
11 ноября стартует глобальная распродажа от Xiaomi. В рамках акции множество устройств под брендами Xiaomi, Redmi и POCO будут продаваться с огромными скидками. Мы уже писали о том, что можно приобрести в официальном магазине компании на Алиэкспресс. Но скидки будут не только там, но на других площадках.
Например, на Tmall, OZON, Wildberries, в магазине Ситилинк и в Онлайнтрейд.
Сроки распродажи: с 9 по 14 ноября.
Примеры скидок:
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop: минус 6 тысяч рублей;
- Xiaomi Mi 11 Lite: минус 5 тысяч рублей;
- Redmi 9: минус 4 тысячи рублей.
Также будут проводиться розыгрыши.
Что купить на Али 11 ноября?
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