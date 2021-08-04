12 крутых обоев от Google Pixel 6 — ставим на iPhone

Смартфонов нет, а обои есть.

На днях компания Google анонсировала смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства интересные, но в РФ «Пиксели» традиционно не слишком распространены. А вот обои у них крутейшие. И они уже доступны. Можно поставить на любой смартфон, в том числе iPhone.

Посмотрите.

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Серия Google Pixel 6 будет представлена в октябре или ноябре текущего года. Смартфоны получат потрясающие камеры, собственные чипсеты от Google, много ОЗУ и флеш-памяти, а также емкие аккумуляторы. Как всегда, Pixel также будут первыми обновляться до новых версий операционной системы Android.

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