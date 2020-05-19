120 Гц дисплей в iPhone 12 Pro может пагубно повлиять на время работы без подзарядки

Придется идти на жертвы.

Оснащение iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дисплеями с частотой обновления 120 Гц может привести к снижению их времени автономной работы. Как сообщил аналитик Росс Янг, дисплеи для новых iPhone не будут поддерживать технологию LTPO, в связи с чем либо снизится максимальное разрешение экрана при работе с повышенной частотой обновления, либо увеличится энергопотребление смартфонов.

Янг отметил, что информация об оснащении iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max OLED-экранами с повышенной частотой обновления находится на уровне слухов. Apple непременно придет к сверхплавным дисплеям, но из-за производственных ограничений компании Samsung, которая является поставщиком экранов для iPhone, это может случиться только в 2021 году.

Также Apple может оснастить новые iPhone экранами с частотой до 120 Гц без поддержки технологии LTPO, которая отвечает за динамическую регулировки частоты обновления от 1 до 120 Гц. В таком случае Apple придется мириться с ограничениями: необходимостью понижать разрешение для работы в режиме 120 Гц или снижением времени автономной работы iPhone.

Источник: DSC.

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