120 гц на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max работает только с родными приложениями Apple

Увы.

Эксперты портала 9to5Mac выяснили, что Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс способны запускать в режиме обновления дисплея 120 Гц лишь фирменные приложения Apple. Для всех сторонних остаются старинные 60 Гц.

Напомним, что дисплеи Pro Motion, использованные в дорогих айфонах в этом году, способны показывать картинку в диапазоне от 10 до 120 Гц с шагом в 10 Гц.

Разработчикам самостоятельно придется добавлять 120-герцовый режим в свои приложения. Представители Apple уже подтвердили эту информацию. Сделать это достаточно просто, нужно лишь добавить ключ info.plist с соответствующими настройками. В скором времени Apple опубликует инструкцию и выложит в свободный доступ ключ для всех разработчиков ПО.

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