120-герцовый экран в iPhone рискует быть отложен на целый год

Есть проблемы с поставками.

Новые смартфоны Apple из линейки iPhone 12 останутся без сверхплавных 120-герцовых дисплеев. По словам генерального директора Display Supply Chain Consultants Росса Янга, Apple просто не сможет получить необходимые дисплейные LPTO-панели от компании Samsung в этом году.

Согласно данным источников Янга, в 2020 году Samsung сможет поставить дисплейные панели LPTO только для смартфона Galaxy Note 20+. Так произойдет из-за ограничений в производстве, введенных на фоне осложнившейся эпидемиологической ситуации.

Учитывая, что именно LPTO-панели обеспечивают переменную частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, у Apple не получится выпустить iPhone с повышенной частотой обновления дисплея в этом году.

О планах Apple по оснащению iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max экранами с частотой обновления до 120 Гц ранее сообщил авторитетный инсайдер Макс Вайнбах. Он не уточнил, кто будет поставщиком дисплеев для новых смартфонов Apple.

Напомним, что в прошлом году Вайнбах одним из первых раскрыл подробности об iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Все опубликованные экспертом утечки оказались достоверными, в связи с чем инсайдер укрепил свою репутацию.

Источник: Forbes.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: