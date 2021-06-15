Новости

13 функций iOS 15, для которых нужен новый iPhone

15 Июн, 2021

13 функций iOS 15, для которых нужен новый iPhone

Не все функции будут работать на старых айфонах.

Мы знаем, что iOS 15 работает на iPhone 6s, iPhone SE (первого поколения), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus. И, конечно, на iPhone X и далее. Однако, как выяснилось, далеко не все новые фишки (обо всех разом читаем здесь) будут работать на обозначенных выше смартфонах.

Расскажем, для каких потребуются более свежие модели — с чипами A12 Bionic, A13 Bionic и A14 Bionic. А это iPhone XR, XS/XS Max, 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max.

  1. Пространственный звук в FaceTime, который имитирует 3D-поле звука.
  2. 3D-глобус в Картах (с моделями гор, пустынь, океанов и так далее).
  3. Портретный режим в FaceTime с размытием фона.
  4. LiveText на фото (в РФ все равно не работает).
  5. EXIF-данные фото.
  6. Направление движения в дополненной реальности (AR) в Картах.
  7. Обновленная анимация в приложении Погода с отражением положения солнца, туч и осадков.
  8. Хранение смарт-ключей в Wallet.
  9. 100% обработка речи на самом iPhone.
  10. 3D-аудио с отслеживанием положения головы для пользователей AirPods Pro и Max (заработает на iPhone 7 и новее)
  11. Отслеживание походки с указанием изменений (указывает на то, что вы можете упасть). Подойдет для iPhone 8 и далее.

А вот эти две фишки эксклюзив iPhone 12.

  1. Улучшенный 5G.
  2. Улучшенная панорама с удалением шумов и отслеживанием геометрии объектов.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий