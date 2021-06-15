13 функций iOS 15, для которых нужен новый iPhone
Не все функции будут работать на старых айфонах.
Мы знаем, что iOS 15 работает на iPhone 6s, iPhone SE (первого поколения), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus. И, конечно, на iPhone X и далее. Однако, как выяснилось, далеко не все новые фишки (обо всех разом читаем здесь) будут работать на обозначенных выше смартфонах.
Расскажем, для каких потребуются более свежие модели — с чипами A12 Bionic, A13 Bionic и A14 Bionic. А это iPhone XR, XS/XS Max, 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max.
- Пространственный звук в FaceTime, который имитирует 3D-поле звука.
- 3D-глобус в Картах (с моделями гор, пустынь, океанов и так далее).
- Портретный режим в FaceTime с размытием фона.
- LiveText на фото (в РФ все равно не работает).
- EXIF-данные фото.
- Направление движения в дополненной реальности (AR) в Картах.
- Обновленная анимация в приложении Погода с отражением положения солнца, туч и осадков.
- Хранение смарт-ключей в Wallet.
- 100% обработка речи на самом iPhone.
- 3D-аудио с отслеживанием положения головы для пользователей AirPods Pro и Max (заработает на iPhone 7 и новее)
- Отслеживание походки с указанием изменений (указывает на то, что вы можете упасть). Подойдет для iPhone 8 и далее.
А вот эти две фишки эксклюзив iPhone 12.
- Улучшенный 5G.
- Улучшенная панорама с удалением шумов и отслеживанием геометрии объектов.
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