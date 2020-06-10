15 шикарных товаров с AliExpress. Лампа из будущего

Отобрали лучшее!

Свежая подборка полезных вещей с AliExpress по прилично уменьшенным ценам. На этот раз отобрали товары, которые упали в цене перед грядущей летней распродажей, которая пройдет на AliExpress. В этой подборке: простые решения для комфортного лета, проверенная и недорогая приставка Smart TV, качественный конструктор по мотивам популярной игры Overwatch и другие классные товары.

Цена: 1 140 рублей (скидка 25%).

Один из самых ходовых товаров на AliExpress — солнцезащитные очки. Однако подавляющее большинство из них крайне низкого качества. На ближайшей заправке зачастую можно купить лучше, отдав при этом 200-300 рублей и не ожидая доставки. Другое дело очки от Xiaomi, а точнее — ее бренда Youpin, который специализируется на товарах для жизни. Эти очки выполнены из качественного пластика, имеют стильный современный дизайн, и главное — располагают настоящими поляризованными линзами.

Цена: 5 765 рублей (скидка 42%).

Экшн-камеры от GoPro и Sony лидируют на рынке, но уже давно не остаются единственными качественными. Китайские бренды активно догоняют, выпуская отличные камеры по низким ценам. Из последних изрядно подешевевших новинок обязательно следует отметить экшн-камеру Drift Ghost X. Несмотря на свои габариты (43×82×31 мм), она снимает с разрешением 1080p, имеет отличную систему стабилизации и работает до пяти часов без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 2000 мАч.

Цена: 102 рубля (скидка 50%).

Если вам надоели обычные защитные маски, то выделиться из толпы легко. На AliExpress продаются вот такие маски с разными веселыми принтами, которые точно помогут сделать сам процесс ношения маски, много где обязательный в наше время, более веселым.

Цена: 93 рубля (скидка 20%).

Для поклонников всего минималистичного — клейкие настенные крючки от бренда Mijia, принадлежащего Xiaomi. Крючки можно вещать где угодно, хоть на кухне, хоть в ванной комнате, хоть даже в коридоре и использовать их для одежды. Крючки прочные и выдерживают до трех килограмм.

Цена: 2 244 рубля (скидка 30%).

Компактный ручной отпариватель одежды от бренда Zanjia. Отличная модель, которая отличается от аналогов легким весом и двумя режимами работы. Полной заменой утюга отпариватель, конечно же, не станет, но поможет быстро прогладить складки на одежде перед выходом.

Цена: 267 рублей (скидка 25%).

Мягкие стельки с говорящим названием Memory Pad. Они подстраиваются под конкретного человека, запоминая форму его ступней. Через несколько дней стельки полностью адаптируются под ступни и начинают оказывать снимающий боль эффект. Отличная покупка для всех, кому по работе приходится проводить на ногах много времени.

Цена: 482 рубля (скидка 24%).

Крутая по всем параметрам защитная маска от Xiaomi. Маска стильно выглядит, имеет оригинальный на фоне других масок дизайн и отлично защищает от бактерий и пыли. Согласно официальным спецификациям, встроенный фильтр обеспечивает эффективность фильтрации более 97%.

Цена: 768 рублей (скидка 65%).

Крайне полезный товар для велолюбителей. Сумка-чехол для смартфона крепится на руль велосипеда, после чего в специальное отделение на ней размещается гаджет. Смартфон уверенно крепится в чехле и не выпадает в том числе при сильной тряске. Чехол подходит даже для смартфонов с большими дисплеями с дисплеями более 6,5 дюйма.

Цена: 680 рублей (скидка 48%).

Эффективное решение против комаров, не дающих спокойно наслаждаться летом. УФ-лампа привлекает кровопийц и беспощадно уничтожает их. При этом лампа не издает никаких звуков, поэтому ее можно без проблем включать на ночь.

Цена: 1 158 рублей (скидка 59%).

Стильный и прочный зонт от бренда Xiaomi Mijia. Главная фишка зонта (помимо дизайна) — изготовленная на заказ водоотталкивающая ткань Fonewr. Благодаря ей зонт не нужно длительно сушить. Достаточно несильно встряхнуть зонт после дождя. В результате этого все собранные на нем капли моментально окажутся на земле.

Цена: 445 рублей (скидка 25%).

И еще один полезный товар для активных велосипедистов, а также владельцев скутеров и мотоциклов. Это универсальный водозащитный чехол с облегченной системой использования. Его очень легко накидывать на «двухколесного друга» и также легко снимать. Также чехол защищает от попадания ультрафиолетовых лучей на велосипед или скутер, что не менее важно в жаркую пору.

Цена: 1 313 рублей (скидка 38%).

LEGO — это дорого и довольно примитивно. К счастью, сейчас набирают популярность конструкторы, созданные по мотивам популярных фильмов и компьютерных игр. Один из таких конструкторов основан на героях игры Overwatch от Blizzard Entertainment. Конструктор состоит из 602 высококачественных деталей и подходит для детей от шести лет.

Цена: 200 рублей (скидка 15%).

Коллекция оригинальных ковриков для мыши с необычными принтами. Коврики выполнены из качественной резины, которая, по словам покупателей, практически не пахнет даже после покупки. И это очень важный момент, так как весьма часто китайские резиновые коврики для мыши физически сложно использовать из-за стойкого запаха.

Цена: 1 624 рубля (скидка 32%).

Проверенная сотнями покупателей, в том числе из России, ТВ-приставка Smart TV H96 Max. Приставка работает под управлением Android 9, имеет до 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной памяти. На устройстве реализована поддержка YouTube, Netflix и других стриминговых сервисов и обеспечен полноценный доступ в Google Play.

Цена: 613 рублей (скидка 40%).

Оригинальная настольная 3D-лампа, способная удивить кого угодно. Лампа идеально подходит в качестве ночника, так как ночью ее 3D-эффект заметно усиливается.

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