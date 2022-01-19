17 главных гаджетов, которые Apple представит в 2022 году — от iPhone 14 до MacBook Air

Чего ждем от купертиновцев в этом году?

2022 год наступил. Пока что Apple не успела выпустить ничего нового. Но весной начнется. Мы увидим новый среднебюджетный смартфон, потом компания выкатит следующие iPad, возможно, представит AirPods Pro 2. Что еще?

О самом ожидаемом ниже.

Линейка iPhone 14

Будет снова включать четыре модели:

Чего ждем?

Возвращения Touch ID, уменьшения челки, 48-мегапиксельных камер.

iPhone SE 3

Он, вероятно, окажется 4,7-дюймовым, очень похожим на iPhone SE 2020.

Но мощнее и с более интересной камерой.

Apple Watch Series 8

Каким будет их главное нововведение? Предполагаем, что встроенный термометр. Датчик глюкозы в крови в этом году в смарт-часах купертиновцев появится едва ли.

Дизайн? Тоже не ждем революции, хотя и надеемся.

Apple Watch SE 2

Более бюджетный вариант смарт-часов Apple. Возможно, что тоже с термометром.

iPad Pro 2022 на базе M2

Вот это было бы нечто.

Крутейшие iPad Pro с могучим M2, который, если докупить клавиатуру, вполне мог бы стать заменой ноутбуку.

iPad Air 5

Этот планшет, вероятно, будет базироваться на чипе A15 Bionic и сможет похвастаться OLED или mini-LED панелью.

iPad 10

Новый iPad, уже 10-го поколения, вполне мог бы получить разъем USB Type-C, а также совершенно новый дизайн. iPad Air 9 все-таки оказался слишком скучным.

Компактный Mac mini

Чем мог бы порадовать? Крошечным корпусом и чипом M2 внутри. Ну и магнитный коннектор был бы кстати.

Утонченный iMac 27

Большой iMac с тонкими рамками и топовой начинкой в 2022 году? Почему бы и нет. mini-LED, 120 Гц и за $2000? Не исключено.

MacBook Air с M2

Новый компактный и легкий MacBook Air с M2 и яркими расцветками? Вероятность выпуска такого ноутбука близится к 100%. Когда? Летом или осенью.

MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max

Топовые лэптопы с могучими чипами подоспеют ближе к концу текущего года.

AirPods Pro 2

Второе поколение премиальных беспроводных наушников, очевидно, будет выпущено в 2022-м году. Предполагаем, что осенью.

AirPods Max 2

Огромные беспроводные уши с премиум начинкой и не таким высоким ценником, как у первого поколения. Вот, собственно, чего ждем от Max 2.

32-дюймовый Pro Display XDR

С mini-LED и на 120 Гц. Сколько стоить будет такой монитор? Тысяч 200, не меньше.

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