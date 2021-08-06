«1984» официально — Apple объявила о поиске запрещенных фото на iPhone и проверке Сообщений

Опасения подтвердились.

Предположения, высказанные экспертом по безопасности вчера, подтвердились. Компания Apple официально заявила, что начнет проверять галереи пользователей iPhone и iPad на наличие противоправного контента. А еще — рыться в приложении «Сообщения».

Для этого будут использованы новые алгоритмы криптографии и хеширования. Купертиновцы смогут сопоставлять фото на айфонах и айпэдах с кадрами из базы данных спецслужб. Цель — ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Если противоправный контент будет обнаружен, то Apple отправит сведения о пользователе правоохранительным органам.

Что касается сообщений, то в этом случае искусственный интеллект научиться изучать их содержимое, чтобы предупредить пользователей об отправке контента сексуального характера. В случае, если смартфон принадлежит ребенку, родители тут же получат оповещение о том, на что смотрит их чадо.

Siri и Поиск также изменятся, начнут предупреждать пользователей о небезопасных ситуациях. А также пресекут попытки найти материалы о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Пока что все выглядит вполне благостно. Но мы прекрасно понимаем, что с помощью подобных алгоритмов в будущем можно искать вообще все, что угодно. Может, кому-то не понравится, что вы интересуетесь политической жизнью в стране или еще чем. Или думаете о том, что Большой Брат не поощряет.

К слову, аналогичные алгоритмы есть и у других компаний, вроде Google и Facebook, но до прямого анализа контента на устройствах пользователей они еще не доходили. Apple первая. С чем всех и поздравляем.

Да, пока что все обозначенное выше будет работать только в США. Но в будущем алгоритмы слежки реализуют и в других регионах.

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