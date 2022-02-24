2 ключевых нововведения четвертой беты iOS 15.4 — слежка AirTags и гендерно-нейтральная Siri

Два важных апдейта.

В четвертой бета-прошивке iOS 15.4, как выяснилось, есть два важных нововведений. Речь идет о предупреждениях для поисковых маячков AirTag и новом голосе Siri (гендерно-нейтральном).

Подробнее ниже.

Слежка AirTag

Что это значит? Теперь пользователь может получать уведомления в том случае, если за ним ведется слежка с помощью поисковых маячков AirTag без их согласия.

Дело в том, что слежка за людьми с использованием AirTag без их одобрения является серьезным преступлением. Не только в США, во многих других странах мира. И полицейские могут запросить данные о владельце AirTag, так как в метке есть данные об Apple ID.

Трансгендерная Siri

А это что такое вообще? Такое вот странное нововведение. Гендерно-нейтральный голос это такой голос, который звучит одновременно и как мужской, и как женский. В общем, не поймешь, с кем разговариваешь… Видимо, добавлено, чтобы ненароком кого не обидеть. Есть же небинарные личности.

На русском языке такое вряд ли появится. А вот на английском звучит так:

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