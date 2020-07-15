20 минут на зарядку смартфона? Теперь это реальность

Разработали китайцы.

Компания OPPO представила новую технологию быстрой зарядки с мощностью 125 Вт. Смартфоны с поддержкой технологии будут полностью заряжаться менее чем за 30 минут, при этом не перегреваясь.

Новая технология быстрой зарядки позволяет полностью зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч всего за 20 минут. За пять минут зарядки с использованием новой технологии заряд аккумулятора пополняется на 41%.

В процессе зарядки смартфон не перегревается за счет того, что зарядка регулируется десятью температурными сенсорами, встроенными в адаптер. За безопасность зарядки отвечают три трансформатора, работающих в параллельном режиме.

В OPPO заявили, что технология 125-ваттной зарядки находится на завершающей стадии тестирования. Однако прямо сейчас технология не готова к запуску для массового потребителя. Ожидается, что поддержка быстрой зарядки с мощностью 125 Вт впервые появится в смартфонах в 2021 году.

Источник: TN.

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