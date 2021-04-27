20 веских причин обновиться до iOS 14.5

Куча полезных функций.

Стабильная версия iOS 14.5 уже здесь. Можно смело обновляться. Это один из самых интересных апдейтов за последнее время. По сути – перед нами iOS 15.

В прошивке море нововведений. Каждое стоит внимания. Давайте назовем 20 наиболее полезных фишек iOS 14.5.

1. Больше 200 новых эмодзи

Начнем с веселого – со смайликов. Если вам было мало, в iOS 14.5 доступно еще 217. На любой вкус и цвет. Женщину с бородой не хотите?

2. Разблокировка айфона с помощью Apple Watch

На вас маска и Face ID не работает. Что делать? Срочно завести Apple Watch. iOS 14.5 разблокирует iPhone умными часами. В ситуациях, когда повязка на лице.

3. Программы перестанут следить за вами

Apple добавила классную функцию конфиденциальности. Приложения начнут спрашивать разрешение на отслеживание данных в рекламных целях. Смело отказывайтесь, если вас такое бесит.

4. Расширенная поддержка геймпадов

Хотите подключить игровой контроллер к iPhone или iPad? С геймпадами актуальных консолей не будет проблем. Заявлена совместимость с аксессуарами XBOX Series S, XBOX Series X и PlayStation 5.

5. 5G на двух SIM-картах

У вас две SIM на iPhone 12? Теперь они обе активны в 5G. До iOS 14.5 одна переходила в режим LTE.

6. Подкасты стали похожи на Apple Music

Дизайн Подкастов изменился, приблизившись к Apple Music. Улучшенный интерфейс упрощает поиск и прослушивание свежих выпусков.

7. Новые действия в Командах

Появились средства автоматизации переключения 5G, 4G, 3G и 2G. Также возможно задавать и блокировать ориентацию экрана. Добавьте к списку создание скриншотов с загрузкой в облако (или отправкой нужному адресату).

8. Сообщения об авариях в Apple Maps

Отмечайте камеры слежения, аварии и другие опасности. Сказанное поможет остальным пользователям сервиса.

9. Трекеры AirTag

AirTag представили буквально на днях. iOS 14.5 позволяет искать их в Find My. Особенно повезло владельцам iPhone 12 и iPhone 11. Поиск на этих моделях точнее – благодаря чипу U1.

10. Повторная калибровка батареи iPhone 11

Некоторые iPhone 11 ошибаются с оценкой состояния аккумулятора. Заряд отображается неточно. iOS 14.5 запускает повторную калибровку, занимающую несколько недель. Она покажет реальную емкость батареи.

На перечисленном достоинства iOS 14.5 не заканчиваются. Вот 10 не менее важных особенностей:

В Apple Music новые жесты

Siri совершает экстренные вызовы с iPhone

Fitness+ транслирует контент по AirPlay 2

Напоминания обзавелись печатью и сортировкой

Новый экран покупки приложений

iPad получил горизонтальный экран включения

Усиленная вибрация iPhone 12 при работе с аксессуарами

iPadOS 14.5 научилась искать смайлики

iPad защищает от прослушки при закрытом чехле Smart Folio

Исправлен зеленый оттенок дисплея на iPhone 12

Столько всего! Понятно почему iOS 14.5 весит около 4 ГБ (в зависимости от устройства).

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