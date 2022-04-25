2022-2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологий

Это официальный указ Президента РФ.

25 апреля 2022 на сайте правовой информации опубликован указ за подписью Владимира Путина об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий.

С этой целью планируется привлекать талантливую молодежь в сферу высоких технологий, содействовать активному привлечению разработчиков, исследователей, ученых в решение важных задач общества и страны. В рамках того же указа планируется сделать более доступной информацию о последних российских достижениях и перспективах науки для россиян.

Кто-то читая все это скептически посмеивается про себя и думает: “Ну какие технические достижения могут быть в России по сравнению с зарубежными аналогами”? За примером далеко ходить не будем. В день издания этого указа стало известно о запуске серийного производства зенитно-ракетного комплекса С-500 “Прометей”, равного которому по возможностям нет во всем мире. Этот комплекс разработан и произведен полностью в России из российских комплектующих и аналогов не имеет. Если власти РФ во время десятилетия науки и техники будут активно вкладывать деньги не только в подобные комплексы, но и в гражданские высокотехнологичные продукты, то дело пойдет!

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