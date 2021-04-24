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24-дюймовый iMac легче, чем 21.5-дюймовая модель — как так?

24 Апр, 2021

24-дюймовый iMac легче, чем 21.5-дюймовая модель — как так?

Интересно.

Новый 24-дюймовый iMac оказался намного легче, чем 21,5-дюймовая старая модель. Моноблок 2021 года выпуска весит всего 4,48 кг. Прошлогодний iMac — 5,44 кг.

Как так?

Новая модель тоньше. Потому, что вся начинка теперь находится в нижней части. А еще — красивее, ярче и намного мощнее (спасибо M1 внутри). В старом iMac после выхода нового смысла нет вовсе. iMac 2021 лучше во всем.

Сколько стоит iMac нового поколения в России. Дорого. О ценах мы рассказывали тут.

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