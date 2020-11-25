Отец 13 часов обновлял страницу с предзаказом PlayStation 5 для того, чтобы сделать подарок своему сыну

Образец настойчивости и любви к близким.

Мужчина из Великобритании настолько сильно намеревался приобрести PlayStation 5 для своего сына, что провел больше половины дня только для того, чтобы сделать предзаказ. Для этого он использовал аж восемь гаджетов, и на всех обновлял экран в надежде предзаказать консоль. И ему это удалось.

Что уж говорить, достать PlayStation 5 очень трудно, а 19 ноября было практически невозможно. Спрос на новое устройство от Sony настолько огромен, что даже не всем геймерам удалось получить консоль по предзаказу.

Этот случай является прекрасным подтверждением тому, что терпение и труд все перетрут, а главное – это целеустремленность и волевой настрой. Особенно, когда ты делаешь это ради своих близких.

Отец юного геймера потратил на все это почти 13 с половиной часов. Для этого он использовал не только свой ПК, но и лэптоп, собственный смартфон и несколько планшетов iPad. Пользователь не первый раз прибегает к подобной «технике». Ранее точно таким же способом он заказывал консоль Xbox Series X.

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