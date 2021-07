Главой Apple мог стать Илон Маск? Тим Кук отрицает

Неожиданно.

Когда-то Apple хотела приобрети Tesla. Сумма сделки оценивалась в 65 миллиардов долларов. Да, это было время, когда производитель электромобилей номер один в мире оценивался менее чем в 10% от нынешней стоимости. Тогда у Tesla были большие проблемы с деньгами. Илон Маск был готов расстаться с Tesla, но только при одном условии — Tesla перейдет в руки Apple, а сам он станет руководить Apple, сообщает Тима Хиггинс из The Wall Street Journal. Тиму Куку такое предложение не понравилось. Он попросту не стал общаться с господином Маском.

Впрочем, сам Кук сейчас заявляет, что такого разговора не было. Более того, он уважительно относится к Маску и его бизнесу.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.

There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.

He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021