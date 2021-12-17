3 блокбастера, которые стоит увидеть в кино — новая «Матрица», следующий «Человек-Паук» и «Дюна»

Бегом в кинотеатр.

Сегодня в пятничной подборке годного кино у нас не сериалы, а именно фильмы. И те, которые стоит смотреть на большом экране. Блокбастеры с многомиллионными (в $) бюджетами.

Какие фильмы не разочаруют?

Матрица: Воскрешение

Ностальгируете по славным 2000-ым? Когда все были буквально без ума от «Матрицы» и которая, кто бы что ни говорил, стала культурным феноменом. Неожиданно, но она вернулась. Казалось бы, там, в «Революции», все завершилось. Но нет.

С Киану Ривзом и Керри Энн-Мосс! Те «Матрицы» снимали братья Вачовски. Теперь они сестры. В режиссерское кресло села Лана Вачовски. Что получилось? Зрелище для фанатов. Которое обязательно стоит увидеть. Жалеть не придется. Но впечатления картина, сразу предупреждаю, оставляет двоякое.

Человек-паук: Нет пути домой

А вот эта картина точно не разочарует. Новый «Человек-Паук», кажется, самый эмоциональный фильм про супергероев по ту сторону «Хранителей». Да, это блокбастер с кучей спецэффектов и ярких сцен. Но в то же самое время очень грустное кино, где-то визионерское, донельзя пронзительно печальное. Короче говоря, от блокбастера про крутых парней такого не ждешь.

Вот он дом, вот он ты — вроде бы все то же, но ты уже другой, а значит «Нет пути домой». Картина примерно об этом. Смотреть стоит на 100%!

Дюна

«Дюна» Дени Вильнева стала одной из главных картин года. Кажется, что множество Оскаров ей обеспечено. Тут все на своих местах. Классный первоисточник, поданный в виде фильма так, как надо, яркие пейзажи, грамотный сценарий, персонажи, в которых веришь.

Это продолжительная картина, которую, тем не менее, хочется пересматривать вновь и вновь. А затем, выйдя из кинотеатра (правда, этот фильм вы уже вряд ли сможете увидеть в кино, придется смотреть дома), начинаешь с нетерпением ждать продолжения.

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