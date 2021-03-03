3 главных нововведения iOS 14.5 beta 3
Фишки iOS 14.5 beta 3.
Революционная iOS 14.5 становится все ближе. Ожидаем увидеть ее в ближайшие несколько недель. Обновленная ОС от Apple продолжает обрастать новыми фишками.
Вот, что добавили в третьей бете (пока что девелоперской).
- Поиск вещей в Локаторе (вкладка Элементы): В Локатор добавили поиск различных дополнительных аксессуаров, включая наушники Beats с чипсетом W1 или H1 внутри.
- Поиск AirTags: В будущем таким же способом, как наушники Beats, мы наверняка сможем искать и смарт-метки AirTag.
- Улучшена стабильность и скорость работы: iOS 14.5 работает еще лучше. Особенно это заметно на более старых айфонах, вроде iPhone 6s и iPhone SE. К релизу все должно стать совсем замечательно.
Заметили что-то еще? Рассказывайте.
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