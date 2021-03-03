Новости

3 главных нововведения iOS 14.5 beta 3

3 Мар, 2021

3 главных нововведения iOS 14.5 beta 3

Фишки iOS 14.5 beta 3.

Революционная iOS 14.5 становится все ближе. Ожидаем увидеть ее в ближайшие несколько недель. Обновленная ОС от Apple продолжает обрастать новыми фишками.

Вот, что добавили в третьей бете (пока что девелоперской).

  1. Поиск вещей в Локаторе (вкладка Элементы): В Локатор добавили поиск различных дополнительных аксессуаров, включая наушники Beats с чипсетом W1 или H1 внутри.
  2. Поиск AirTags: В будущем таким же способом, как наушники Beats, мы наверняка сможем искать и смарт-метки AirTag.
  3. Улучшена стабильность и скорость работы: iOS 14.5 работает еще лучше. Особенно это заметно на более старых айфонах, вроде iPhone 6s и iPhone SE. К релизу все должно стать совсем замечательно.

Заметили что-то еще? Рассказывайте.

 

 

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий