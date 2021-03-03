3 главных нововведения iOS 14.5 beta 3

Фишки iOS 14.5 beta 3.

Революционная iOS 14.5 становится все ближе. Ожидаем увидеть ее в ближайшие несколько недель. Обновленная ОС от Apple продолжает обрастать новыми фишками.

Вот, что добавили в третьей бете (пока что девелоперской).

Поиск вещей в Локаторе (вкладка Элементы ) : В Локатор добавили поиск различных дополнительных аксессуаров, включая наушники Beats с чипсетом W1 или H1 внутри. Поиск AirTags : В будущем таким же способом, как наушники Beats, мы наверняка сможем искать и смарт-метки AirTag . Улучшена стабильность и скорость работы : iOS 14.5 работает еще лучше. Особенно это заметно на более старых айфонах, вроде iPhone 6s и iPhone SE. К релизу все должно стать совсем замечательно.

Заметили что-то еще? Рассказывайте.

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