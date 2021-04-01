3 главных новых фишки iOS 14.5 beta 6

iOS 14.5 становится все лучше.

В начале апреля все мы ждали, что Apple выкатит уже финальную iOS 14.5. Но этого, увы, не случилось. Череда бесконечных бет продолжается. И если в iOS 14.5 beta 5 ярких нововведений не было, то в шестой бета-версии мы обнаружили сразу три.

Рассказываем.

Естественный голос русской Siri

Русскоязычная Siri наконец-то перестала походить на робота. Теперь ее голос звучит естественно, мягко. Она общается с вами, как и положено воспитанной молодой девушке. Как сумели этого добиться купертиновцы? Все просто, технология Neural Text to Speech (NTTS), благодаря которой и машинному обучению Siri очеловечивается.

Естественные новые голоса на английском (тоже для Сири)

Англоязычная Сири также заговорила естественными голосами, плавно, с расстановкой и живыми интонациями. Тут два новых голоса, мужской и женский. Также основаны на технологии NTTS. Кстати, на англоязычных айфонах женский голос больше не ставится по умолчанию. При настройке айфона предлагается выбор.

Решена проблема с указанием емкости батарей на смартфонах модельного ряда iPhone 11

Теперь iOS правильно рассчитывает оставшуюся емкость аккумуляторов у Айфон 11, Айфон 11 Про и топового Айфон 11 Про Макс. И это важно для владельцев.

Ну а остальное — это бесчисленные исправления мелких ошибок, которые мы описывать не будем. Хочется верить, что beta 7 мы уже не увидим, а получим сразу iOS 14.5.

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