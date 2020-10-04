3 книги Габриэля Гарсии Маркеса, которые вам обязательно следует прочесть

Магический реализм, который обязательно вас зацепит.

Собираетесь в отпуск? Загорать на пляже и читать? Или планируете провести дома пару недель, валяясь в кровати с чашечкой кофе и хорошей книжкой? Мы можем посоветовать вам, что почитать. И начнем с современной (относительно) классики.

Габриэль Гарсия Маркес — один из самых известных и значимых писателей 20-го века. У него необычный стиль, отточенный слог и неизменно яркие персонажи. В его книги влюбляешься с первых же страниц. Словом господин Маркес создавал не просто атмосферные истории, а целые удивительные миры.

Не знакомы с творчеством данного писателя? Бегом наверстывать упущенное. А мы расскажем, с чего начать.

Сто лет одиночества

Легендарная книга, написанная в очень необычном стиле магического реализма. Десятки персонажей, бесконечные истории, яркие характеры и схожие судьбы.

Это самая известная книга Маркеса. Глубокая, многогранная, очень необычная. В центре повествования — одиночество, своего рода «крест» семьи Буэндиа. Судьбы героев переплетены, имена то и дело повторяются. Поэтому читать следует очень внимательно и осмысленно. Но награда не заставит себя ждать — это очень качественная пища для ума, настоящая жемчужина литературы.

Любовь во время чумы

История наваждения, безумной любви, которая проходит через всю жизнь, захватывая сотни судеб в свой водоворот. Читается на одном дыхании и оставляет приятное интеллектуальное послевкусие.

В этой книге Маркес создает удивительный мир, в котором демонстрируется быт морского городка, описываются многочисленные жизни его обитателей. «Любовь во время чумы» отличается сильными образами, знакомит с яркими персонажами и заставляет задуматься о том, до чего доводит страсть и что такое безграничная преданность на грани.

Осень патриарха

Еще один шедевр Маркеса — в гротескной форме здесь описывается жизнь диктатора из Латинской Америки. Сакариас правит, но даже не помнит, каким образом пришел к власти. Он слишком стар, но по-прежнему внушает ужас своим подчиненным и простым смертным. При этом сам боится смерти и рока.

Образ диктатора тут комичный, в книге много курьезных сцен. Но главные вопросы совсем не смешные — цена власти, смысл жизни и неизбежность старения.

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