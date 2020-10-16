3 крутейших фантастических сериала из 90-х, которые надо увидеть

Годное ретро.

От этих фантастических сериалов мы сходили с ума в девяностые. У них было много фанатов тогда, не меньше их и сегодня.

Если пропустили, наверстывайте — это нестареющая классика. Годы ей не во вред.

Лексс

Культовая фантастика, рассказывающая историю крайне необычных персонажей (мертвец, раба любви, влюбленный робот и капитан-неудачник), путешествующих на живом космическом корабле по просторам галактики. Каждая из 61 серии своего рода маленький шедевр. Умная, яркая сага с юмором.

Сериал продлился 4 сезона. Причем все они очень сильно отличаются друг от друга по духу и стилю.

Удивительные Странствия Геракла

Так уже не снимают. Приключения Геракла в исполнении Кевина Сорбо наверняка занимают особое место в сердцах всех тех, кто его смотрел.

Разнообразный, красивый, наполненный многочисленными сюжетными линиями, этот сериал по-прежнему является чуть ли не лучшим образцом классического фэнтезийного кино.

Первая волна

Кейд Фостер потерял жену, был объявлен в розыск по подозрению в ее убийстве. Но все не так просто. Это не семейная трагедия, а проделки инопланетных захватчиков, намеревающихся изучить наш вид на примере самых сильных, чтобы оценить шансы на порабощение человечества. Фостер не сдается. Вооружившись книгой предсказаний Нострадамуса, он пытается выяснить, кто такие эти существа, а также помешать их планам.

«Первую волну» мы любим за мрачную, даже мистическую атмосферу и напряженный, захватывающий сюжет.

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