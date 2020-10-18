3 крутые фишки, которые есть у старых iPhone, но нет у новых

Они точно были не лишними.

Новые айфоны — а к таковым мы относим все, начиная с iPhone X — конечно, очень хороши. У них мощная начинка, крутые дисплеи, стильный бескнопочный дизайн, продвинутая система Face ID.

И все-таки было у старых айфонов то, за что мы любим их до сих пор. Рассказываем о трех утраченных в ходе технической эволюции особенностях, по которым мы скучаем.

Кнопка с Touch ID

Да, система распознавания лиц Face ID безусловно хороша. Но дактилоскопический сенсор в кнопке точно был не хуже. Особенно, если речь идет о последнем поколении системы Touch ID. Она работала быстро и точно. И не нужно настраивать альтернативные луки. Особенно это актуально сейчас, в эпоху глобальной пандемии и масочного режима.

Ждем и верим в то, что Touch ID когда-нибудь вернется в айфоны. А пока адептам дактилоскопических сканеров рекомендуем обратить внимание на iPhone SE второго поколения.

3,5-мм «джек»

Раньше мы могли одновременно заряжать свои айфоны и наслаждаться прослушиванием музыки. Но затем купертиновцы избавились от 3,5-мм «джека» и это стало невозможным. Более того, многие старые наушники стали бесполезны. Да есть, адаптеры, но их качество зачастую оставляет желать лучшего.

В общем посыл ясен — с «джеком» было лучше. Но в его возвращение в эпоху беспроводных наушников, увы, мы не верим.

Наушники и адаптер для зарядки в комплекте

А это уже свежее нововведение маркетологов Apple. В комплекте с новыми айфонами больше нет наушников и адаптера для зарядки. Только сам смартфон, бумажка и кабель. Всё! Нам говорят, что это хорошо — якобы так мы бережем природу. Но реальная цель тут явно другая — снижение затрат при производстве. Сами айфоны при этом дешевле не становятся.

Apple, верни зарядный блок и наушники!

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