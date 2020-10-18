3 крутые фишки, которые есть у старых iPhone, но нет у новых
Они точно были не лишними.
Новые айфоны — а к таковым мы относим все, начиная с iPhone X — конечно, очень хороши. У них мощная начинка, крутые дисплеи, стильный бескнопочный дизайн, продвинутая система Face ID.
И все-таки было у старых айфонов то, за что мы любим их до сих пор. Рассказываем о трех утраченных в ходе технической эволюции особенностях, по которым мы скучаем.
Кнопка с Touch ID
Да, система распознавания лиц Face ID безусловно хороша. Но дактилоскопический сенсор в кнопке точно был не хуже. Особенно, если речь идет о последнем поколении системы Touch ID. Она работала быстро и точно. И не нужно настраивать альтернативные луки. Особенно это актуально сейчас, в эпоху глобальной пандемии и масочного режима.
Ждем и верим в то, что Touch ID когда-нибудь вернется в айфоны. А пока адептам дактилоскопических сканеров рекомендуем обратить внимание на iPhone SE второго поколения.
3,5-мм «джек»
Раньше мы могли одновременно заряжать свои айфоны и наслаждаться прослушиванием музыки. Но затем купертиновцы избавились от 3,5-мм «джека» и это стало невозможным. Более того, многие старые наушники стали бесполезны. Да есть, адаптеры, но их качество зачастую оставляет желать лучшего.
В общем посыл ясен — с «джеком» было лучше. Но в его возвращение в эпоху беспроводных наушников, увы, мы не верим.
Наушники и адаптер для зарядки в комплекте
А это уже свежее нововведение маркетологов Apple. В комплекте с новыми айфонами больше нет наушников и адаптера для зарядки. Только сам смартфон, бумажка и кабель. Всё! Нам говорят, что это хорошо — якобы так мы бережем природу. Но реальная цель тут явно другая — снижение затрат при производстве. Сами айфоны при этом дешевле не становятся.
Apple, верни зарядный блок и наушники!
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>Сами айфоны при этом дешевле не становятся.
В айфон добавили лидар, добавили MagSafe, улучшили экран, добавили 5g, с чего вдруг он должен стать дешевле? Как-то нелогично. Главное, что он ни на цент не подорожал по сравнению с 11.