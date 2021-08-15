3 крутых сериала про боевые искусства

Хорошие драки.

Фанатеете от боевых искусств? Нравятся фильмы с Жаном-Клодом Ван Даммом из восьмидесятых и девяностых («Кикбоксер» и «Кровавый спорт» ваше всё?). Тогда эти годные сериалы точно для вас.

Начнем.

Кобра Кай

Потрясающий сериал на три сезона (пока, готовится четвертый), который продолжает историю «Каратэ Кид». С теми же героями (играют их те же актеры, причем собран невероятный каст)! Бережное отношение к первоисточнику, грандиозный саундтрек на стыке 1980 и 1990 годов, классные сюжетные повороты и, конечно, бои.

Вы обязательно влюбитесь, только дайте шанс этому шоу.

Монахиня-воин

Несколько наивный, но от этого еще более притягательный сериал для подростков и взрослых. Добрый, красивый, где-то сказочный, но крайне приятный. С хорошей музыкой и замечательными драками. Хорошее, доброе кино, в духе «каких сейчас больше не делают».

Мортал Комбат: Наследие

Короткометражки (по 8-12 минут, 18 серий), рассказывающие о том, как герои Mortal Kombat попали на турнир. Зрелищный, мрачный, в духе оригинальной игровой трилогии MK. Для фанатов шедевр! Для всех остальных просто годное кино о боевых искусствах.

Куда лучше нового фильм Мортал Комбат. Как фанат МК говорю.

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