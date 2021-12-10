3 лучших сериала декабря 2021, которые не разочаруют
Ждём и смотрим!
Год подходит к концу. И традиционно в декабре выходит сразу множество интересного кино и сериалов. Что следует увидеть в первую очередь?
Рассказываем.
Ведьмак (2 сезон)
Геральт возвращается на экраны 17 декабря. Нетфликс точно не разочарует. Ведь речь идёт о продолжении главного фэнтези-шоу по ту сторону «Игры престолов».
Полюбившиеся герои, яркие пейзажи, динамичные битвы и классная музыка — вот, чего ждём.
Кобра Кай (4 сезон)
Лучший ностальгический сериал с потрясающей ретро-музыкой. И один из лучших о боевых искусствах. Выходит аккурат к концу года.
Надеемся, что 4 сезон будет столь же хорош, как и третий.
Книга Бобы Фетта
А это ответвление популярного «Мандалорца». С той же атмосферой «Звёздных воин». И, конечно, интересными уникальными историями вне главного сюжета.
Фанаты вселенной наверняка будут в восторге.
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