3 лучших сериала декабря 2021, которые не разочаруют

Ждём и смотрим!

Год подходит к концу. И традиционно в декабре выходит сразу множество интересного кино и сериалов. Что следует увидеть в первую очередь?

Рассказываем.

Ведьмак (2 сезон)

Геральт возвращается на экраны 17 декабря. Нетфликс точно не разочарует. Ведь речь идёт о продолжении главного фэнтези-шоу по ту сторону «Игры престолов».

Полюбившиеся герои, яркие пейзажи, динамичные битвы и классная музыка — вот, чего ждём.

Кобра Кай (4 сезон)

Лучший ностальгический сериал с потрясающей ретро-музыкой. И один из лучших о боевых искусствах. Выходит аккурат к концу года.

Надеемся, что 4 сезон будет столь же хорош, как и третий.

Книга Бобы Фетта

А это ответвление популярного «Мандалорца». С той же атмосферой «Звёздных воин». И, конечно, интересными уникальными историями вне главного сюжета.

Фанаты вселенной наверняка будут в восторге.

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