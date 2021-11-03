3 новые полезные функции WhatsApp, о которых вы не знали
Рассказываем.
В мессенджере WhatsApp, которым владеет Meta (бывшая Facebook), появились новые фишки, о которых многие из Вас даже не догадываются. Расскажем, что именно.
Не забудьте обновить приложение. Нововведения доступны как раз в самой свежей версии.
1) Редактор веб-медиа: Теперь можно редактировать фото прямо в веб-версии WhatsApp. Ранее эта функция была эксклюзивной для приложения на iPhone или смартфоне с Android.
2) Просмотр ссылок заранее. Теперь, когда вы отправляете ссылку, получать будет видеть больше информации о странице перед тем, как совершить переход на нее.
3) Стикеров стало больше, а их поиск стал легче. Вводите текст, смотрите стикеры, которые искали, а также те, которые могут быть вам интересны. И все происходит прямо на устройстве.
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