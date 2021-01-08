3 новых блокбастера на новогодние выходные

Последние дни новогодних праздников.

Длинные выходные подходят к концу. У нас остались лишь суббота и воскресенье. Их можно потратить на прогулки, чтение книг, размышления о жизни и, конечно, просмотр фильмов.

Сегодня речь пойдет о блокбастерах.

Чудо-Женщина: 1984

К сожалению, сиквел получился куда слабее оригинала. Тут и размах не тот, и экшна маловато, да и диалоги подкачали. Хотя завязка о камне, исполняющем желания, интересная. Но фанаты вселенной DC в любом случае останутся довольны. Просто не ждите от этой картины чего-то сногсшибательного или драматичного. Фильм на один раз, посмотреть и забыть.

Полночное небо

Джордж Клуни тут и исполнитель главной роли, и режиссер. Медитативная фантастическая драма о последних днях человечества на родной планете. Через призму отношений умирающего отца с воображаемой дочерью. Грустная, но красивая и увлекательная история о вечном.

Последний богатырь: Корень зла

Рекомендуем сходить на эту картинку в кинотеатр. Фильм смотрится на одном дыхании, как и первая часть. Хорошая музыка, отличная игра актеров и изумительная работа оператора. Да, хотелось бы более глубокого сюжета, но даже то, что есть, радует.

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