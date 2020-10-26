3 отличных новых фильма к Хэллоуину

Смотрим!

Хэллоуин, один из самых популярных и медийных праздников, уже близко — отметят его уже в субботу, 31 октября. Мы посмотрели, оценили несколько новых фильмов, которые идеально подходят для просмотра в этот день (или перед ним).

У них соответствующая атмосфера и дух. И, учитывая, что они вышли совсем недавно, вы вряд ли успели с ними ознакомиться.

Наверстываем упущенное.

Ведьмы

Отличная семейная комедия с мистической составляющей. Картина в лучших традициях старого «Диснея». Хотя и снята другой студией. Состав исключительно звездный — режиcсер Роберт Земекис, в сценаристах значится Гильермо дель Торо, а главные роли исполняют такие высококлассные актрисы, как Энн Хеттуэй и Октавия Спенсер.

Добрая, местами по-настоящему смешная сказка, которую можно рекомендовать всем и каждому.

Хэллоуин Хьюби

Смешная пародийная комедия, в которой нашлось место комическим талантам легендарных Бэна Стилера и Адама Сэндлера. Хьюби — несчастный взрослый мужик, который так и не повзрослел. Над ним издевается весь город. И, конечно, все они попытаются напугать его в Хэллоуин.

Отсылок к классическим ужастикам тут тьма тьмущая. И классных шуток — не меньше. Легкий фильм, который поможет расслабиться.

Призраки Усадьбы Блай

А это уже сериал. Продолжение потрясающей драмы «Призраки Дома на Холме». Но снята эта история в другом ключе. Главные темы тут — сожаления о прошлом, нереализованных амбициях и бесконечная грусть потерь.

Душераздирающая драма, которую не стоит смотреть в плохом настроении (может стать еще хуже).

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