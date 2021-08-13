3 причины, почему HONOR Magic 3 Pro+ это самый крутой смартфон в мире

Невероятный гаджет.

HONOR Magic 3 Pro+ это самый крутой смартфон в истории бренда HONOR. Он очень дорогой (1500 евро, шутка ли), до невероятности мощный, очень стильный и способный на многое. Возможно, что это даже самый крутой смартфон из тех, что есть на рынке.

И вот почему.

1) Невероятная камера — круче нет ни у кого

У Magic 3 Pro+ самая совершенная камера в истории смартфоностроения.

Уже сами цифры впечатляют:

50-мегапиксельный главный сенсор; 64-мегапиксельный ширик; 64-мегапиксельный телевик; 64-мегапиксельный черно-белый датчик; ToF; Сенсор цветовой температуры.

Такая камера будет идеально снимать как днем, так и ночью. У нее крутейший зум, макроснимки с точностью, как у микроскопа и изумительные портретные кадры. Такой камеры нет ни у одного другого смартфона на рынке.

2) Грандиозная начинка и почти вечная производительность

Snapdragon 888+, куча памяти (12 ГБ ОЗУ + накопитель на 512 ГБ), классный AMOLED-дисплей (рамок почти нет, изгиб рекордны, 89 градусов), суперсовременная графеновая система охлаждения.

Производитель утверждает, что даже через год использования смартфон не будет тормозить, потеряв лишь 3% от изначальной производительности. Обычные Android’фоны теряют за это время до 30%.

3) Эксклюзивность, премиальность

Смотрится смартфон стильно, очень дорого, современно (даже футуристично). Корпус потрясающий. Камера также смотрится впечатляюще. Ну и те, кто его купят, смогут говорить всем окружающим, что у них самый крутой смартфон в мире. Ведь и правда же так.

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