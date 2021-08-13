3 причины, почему HONOR Magic 3 Pro+ это самый крутой смартфон в мире
Невероятный гаджет.
HONOR Magic 3 Pro+ это самый крутой смартфон в истории бренда HONOR. Он очень дорогой (1500 евро, шутка ли), до невероятности мощный, очень стильный и способный на многое. Возможно, что это даже самый крутой смартфон из тех, что есть на рынке.
И вот почему.
1) Невероятная камера — круче нет ни у кого
У Magic 3 Pro+ самая совершенная камера в истории смартфоностроения.
Уже сами цифры впечатляют:
- 50-мегапиксельный главный сенсор;
- 64-мегапиксельный ширик;
- 64-мегапиксельный телевик;
- 64-мегапиксельный черно-белый датчик;
- ToF;
- Сенсор цветовой температуры.
Такая камера будет идеально снимать как днем, так и ночью. У нее крутейший зум, макроснимки с точностью, как у микроскопа и изумительные портретные кадры. Такой камеры нет ни у одного другого смартфона на рынке.
2) Грандиозная начинка и почти вечная производительность
Snapdragon 888+, куча памяти (12 ГБ ОЗУ + накопитель на 512 ГБ), классный AMOLED-дисплей (рамок почти нет, изгиб рекордны, 89 градусов), суперсовременная графеновая система охлаждения.
Производитель утверждает, что даже через год использования смартфон не будет тормозить, потеряв лишь 3% от изначальной производительности. Обычные Android’фоны теряют за это время до 30%.
3) Эксклюзивность, премиальность
Смотрится смартфон стильно, очень дорого, современно (даже футуристично). Корпус потрясающий. Камера также смотрится впечатляюще. Ну и те, кто его купят, смогут говорить всем окружающим, что у них самый крутой смартфон в мире. Ведь и правда же так.
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