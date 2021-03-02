3 причины, почему iPhone 12 Pro Max круче, чем Samsung Galaxy S21 Ultra

iPhone 12 Pro Max лучший выбор.

Все еще не определились, какой смартфон взять — iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Ultra. Оба дорогие, оба флагманские, оба с топовыми SoC и суперсовременной начинкой.

Но айфон лучше. И вот еще три причины почему.

Несмотря на маленький аккумулятор iPhone 12 Pro Max работает дольше

Да, у топового айфона батарея на 3687 мА*ч, а у Samsung — на 5000 мА*ч. Однако 12 Pro Max работает дольше. К такому выводу пришли эксперты канала PhoneBuff, протестировав оба гаджета. Когда самый дорогой Samsung выключился, флагманский iPhone еще работал, у него оставалось 10% заряда.

Почему так? Причины следующие:

У iPhone 12 Pro Max частота обновления экрана равна 60 Гц, а у Galaxy S21 Ultra — 120 Гц;

Разрешение и размер дисплея у Samsung’а больше.

Так что, если нужна автономность, берите айфон.

iPhone 12 Pro Max лучший камерофон, чем Galaxy S21 Ultra

Эксперты DxOMark протестировали топовый Samsung и поставили его лишь на 17 место. Это катастрофа для столь дорогого устройства. Гаджет снимает даже хуже, чем прошлогодний Galaxy S20 Ultra, уступает iPhone 11 Pro Max, а также куда менее дорогим девайсам.

Причем, кореец уступает iPhone 12 Pro Max во всем — съемке фото, видео и даже в зуме (два телевика, увы, не решают проблему).

iOS будет обновляться дольше, чем Android

Взяв iPhone 12 Pro Max сегодня, вы точно не будете знать проблем с обновлением устройства 5, а то и 6 лет. Чего не скажешь о Galaxy S21 Ultra.

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